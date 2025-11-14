Rubio o dalších sankcích proti Rusku: "Abych byl upřímný, nevím, co jiného se dá dělat"
Když se ho novinář zeptal na sankce proti Rusku a na to, jak moc byla tato otázka řešena, zejména pokud jde o jejich další zpřísnění, Rubio odpověděl, že "ze strany Spojených států toho moc nezbývá, co by mohlo být sankcionováno".
"Zasáhli jsme jejich hlavní ropné společnosti - to je přesně to, co všichni požadovali. Samozřejmě, že to nějakou dobu trvá, než tyto sankce začnou fungovat a stanou se hmatatelnými, ale upřímně řečeno, nevím, co jiného se dá dělat. Už jsme téměř vyčerpali seznam věcí, na které lze v tomto směru uvalit sankce," vysvětlil.
Ministr zahraničí zdůraznil, že "stínová flotila" Ruské federace je záležitostí provádění sankcí, "a samozřejmě sankce by měly být nejen uvaleny, ale také vymáhány".
"Máme zájem je pozorovat. To je spíše otázka kontroly. A byla zmíněna 'stínová flotila', protože si myslím, že jsou věci, které s tím Evropané mohou dělat, protože většina těchto operací se odehrává mnohem blíže k nim," shrnul Rubio.
