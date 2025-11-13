Varovné zprávy o hladomoru po dobytí súdánského města RSF
13. 11. 2025
Obavy o vysídlené civilisty rostou, OSN hlásí zhoršující se situaci a MSF varuje před „ohromující“ podvýživou
Rychlé podpůrné síly (RSF) obsadily 26. října El Fasher – hlavní město státu Severní Dárfúr a poslední městské centrum mimo jejich dosah v širší oblasti Dárfúru. Zprávy přeživších a důkazy z videozáznamů a satelitních snímků naznačují, že bezprostředně po obsazení bylo při etnicky motivovaných masakrech zabito více než 1 500 lidí.
Mezinárodní organizace pro migraci, agentura OSN, uvedla, že humanitární situace v Severním Dárfúru se v posledních týdnech zhoršila. „Navzdory rostoucí potřebě jsou humanitární operace nyní na pokraji kolapsu,“ uvedla IOM ve svém prohlášení.
„Sklady jsou téměř prázdné, konvoje s pomocí čelí značné nejistotě a omezení přístupu nadále brání dodávkám dostatečné pomoci.“
Amy Pope, generální ředitelka IOM, uvedla: „Naše týmy reagují, ale nejistá situace a vyčerpané zásoby znamenají, že se dostáváme pouze k malé části těch, kteří pomoc potřebují. Bez bezpečného přístupu a urgentního financování hrozí, že humanitární operace ustanou právě v okamžiku, kdy komunity potřebují podporu nejvíce.“
IOM uvedla, že v posledních týdnech opustilo El Fasher a okolní vesnice téměř 90 000 lidí, kteří se vydali na nebezpečnou cestu po nejistých trasách, kde nemají přístup k jídlu, vodě ani lékařské pomoci.
Desítky tisíc lidí dorazily do přeplněných uprchlických táborů v Tawile, asi 70 km od El Fasheru. V táborech se uprchlíci ocitli v neúrodné oblasti s několika stany a nedostatečnými zásobami jídla a léků.
Humanitární organizace Lékaři bez hranic varovala, že podvýživa v uprchlických táborech dosáhla „ohromujících“ rozměrů. Více než 70 % dětí do pěti let, které dorazily do Tawily mezi pádem El Fasheru na konci října a 3. listopadem, trpělo akutní podvýživou a více než třetina z nich trpěla těžkou akutní podvýživou, uvedla organizace. „Skutečný rozsah krize je pravděpodobně mnohem horší, než se uvádí,“ dodala.
Světová zdravotnická organizace varovala tento týden, že tisíce lidí zůstaly uvězněny ve městě téměř bez přístupu k jídlu, čisté vodě nebo lékařské péči.
Jeden svědek pádu El Fasheru řekl agentuře Reuters po telefonu z Tawily, že nákladní vozy RSF ostřelovaly civilisty z kulometů a drtily je svými vozidly. „Mladí lidé, starší lidé, děti, všechny přejeli,“ řekl muž, který nechtěl uvést své jméno. Jiný řekl, že viděl milicionáře, jak přepadají obytné čtvrti a zabíjejí až 50 až 60 lidí na ulici.
RSF je ve válce se súdánskou armádou od dubna 2023, kdy vypukly napětí mezi dvěma bývalými spojenci, kteří měli dohlížet na demokratický přechod po povstání v roce 2019.
Hlavní podporovatel RSF, Spojené arabské emiráty, čelí kritice za údajné dodávky zbraní a žoldáků použitých při dobytí El Fasheru. SAE tato tvrzení popírá, přestože důkazy byly předloženy v zprávách OSN a jinde.
Celý rozsah zvěrstev, ke kterým došlo v El Fasheru, zatím není znám, ale satelitní snímky zachytily velké kaluže krve na ulicích a záběry pořízené samotnými bojovníky RSF ukazují několik případů zastřelení lidí v civilním oblečení. Uprchlí zdravotníci vyprávěli o vraždách, únosech, znásilněních a rabování.
„Existuje stále více důkazů, že znásilnění je záměrně a systematicky používáno jako válečná zbraň,“ uvedla Anna Mutavati, regionální ředitelka OSN pro ženy pro východní a jižní Afriku. „Těla žen se v Súdánu stávají místem činu.“
Stejně jako při předchozích masových vraždách spáchaných RSF se zdálo, že bojovníci v El Fasheru se zaměřovali na nearabské obyvatele s tmavší pletí.
„Tyto útoky jasně ukázaly, jaká je cena nečinnosti mezinárodního společenství,“ řekl v pondělí agentuře Agence France-Presse komisař OSN pro lidská práva Volker Türk.
Diskuse