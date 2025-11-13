Nově zveřejněné e-maily odhalují, že Epstein pozorně sledoval Trumpa

13. 11. 2025

Dokumenty ukazují, že zaměstnanci informovali Epsteina o Trumpových letech – a Epstein sledoval zprávy o svém bývalém příteli

Soubor dokumentů zveřejněný ve středu dozorčím výborem Sněmovny reprezentantů odhalil, že zaměstnanci Jeffreyho Epsteina ho informovali o letech Donalda Trumpa, protože to souviselo s jeho vlastní dopravou – a že zesnulý obchodník s lidmi sledoval zprávy o svém bývalém příteli i roky poté, co se jejich vztah zhoršil.

Toto zveřejnění asi 20 000 stran dokumentů od republikánských členů výboru týkajících se Epsteina přichází v době, kdy Trump pokračuje v boji s politickými dopady souvisejícími s jejich minulým přátelstvím – a selháním jeho ministerstva spravedlnosti zveřejnit dokumenty, jak dlouho sliboval během volební kampaně.

 
 
Většina diskusí,  které se týkaly Trumpova pobytu, se zdála souviset s logistikou letů, protože on a Epstein často používali stejná letiště.

25. listopadu 2016, jen několik týdnů po Trumpově vítězství v prezidentských volbách, napsal Epsteinův pilot Larry Visoski: „Trump má stále v plánu odletět v neděli mezi 16:00 a 18:00. Dejte mi vědět, jestli stále platí, že v sobotu v 18:00 vzlétneme.“ Epstein odpověděl: „Dám vám vědět zítra ráno.“

Jiné e-maily však sledovaly Trumpovy pohyby obecněji. Epstein obdržel 2. prosince 2017 upozornění: „Trump je dnes v našem sousedství. Vypadá to, že jde do 740 Park na benefiční akci.“ Jméno odesílatele bylo v e-mailu začerněno, ale byl podepsán Richard Kahn, Epsteinův účetní.

Jeden návštěvník čekající před Epsteinovým domem si během čekání na vstup do domu udělal legraci z Trumpa. „Jsem u dveří, ale počkám, až na mě přijde řada. Nechci přijít brzy a najít Trumpa ve vašem domě,“ napsal a přidal dva smajlíky. Jeho jméno bylo v e-mailu začerněno.

Záznamy také naznačují, že Epsteinovi spolupracovníci přeposílali četné novinové články týkající se Trumpa, včetně zpráv o kontroverzích kolem prezidenta. Mezi novinovými zprávami byl i článek z ledna 2019 o zatčení Trumpova spojence Rogera Stonea a článek o jednáních Michaela Cohena s prokurátory.

Z e-mailové korespondence s přáteli a spolupracovníky vyplývá, že Epstein Trumpa pohrdal. V jedné korespondenci z prosince 2018 Epstein řekl bývalému ministru financí Larrymu Summersovi, že „Trump je na hranici šílenství. Dersh je o pár metrů dál od hranice, ale ne o moc“ – zřejmě s odkazem na svého bývalého právníka Alana Dershowitze.

Summers se zeptal: „Zblázní se Trump?“

„To pro něj není nic nového. V minulosti mu bylo řečeno, aby nevycházel ze svého bytu. Tak se dostal z téměř osobního bankrotu. Jeho síla je pozoruhodná. Je pod tlakem 24 hodin denně, 7 dní v týdnu,“ odpověděl Epstein. „Doufám, že někdo z jeho blízkých bude obviněn, ale nejsem si jistý, jinak ho tlak neznámého donutí udělat šílené věci.“

V další výměně v březnu 2018 poslal Landon Thomas Jr., tehdejší reportér New York Times, Epsteinovi článek z Daily Beast, který uvažoval o tom, zda je Trump blízko „psychiatrického zhroucení“. Epstein odpověděl: „Cítí se osamělý a je šílený!!! Říkal jsem to všem od prvního dne. Je neuvěřitelně zlý a šílený, a většina si myslela, že mluvím metaforicky, ale je zřejmé, že by se mohl zlomit. Stormy Daniels. ? Lži za lžemi za lžemi.“

Požádána o komentář k e-mailům, mluvčí Bílého domu Abigail Jacksonová řekla: „Tyto e-maily doslova nic nedokazují.“ Zástupce Summersa na žádost o komentář okamžitě nereagoval.

Epstein obdržel od svého pilota několik aktualizací o Trumpových pohybech během let, kterých se zveřejnění týká. „Aktualizovaný program prezidenta: Trumpovo letadlo přiletí do Orlanda v pátek v 17:00 na akci, poté přiletí do Palm Beach odhadem v 22:00. Obvykle má zpoždění, takže 23:00 by mohl být reálný čas jeho příletu na PBI,“ napsal Visoski v prosinci 2016 a také poznamenal, že letiště bude uzavřeno na 20 minut před Trumpově příletem a po něm.

„Budu vás informovat, pokud se čas změní,“ dodal. Visoskiho e-maily o Trumpových letech byly zřejmě reakcí na Epsteinův e-mail, ve kterém mu napsal: „Neodletím dříve než zítra v 20:00.“

Visoski měl více informací o Trumpovi 30. září 2017. „Slyšel jsem, že prezident Trump přiletí v úterý do St. Thomas, pro vaši informaci,“ napsal.

V listopadu téhož roku Epstein diskutoval o zjevně plánované cestě na Little St James, ostrov v Amerických Panenských ostrovech, kde zneužívat dospívající dívky.

„V tuto chvíli pojedeme v neděli 26. brzy ráno na [Little St James] a poté do New Yorku, kde zůstanu celý týden,“ řekl Epstein svému pilotovi Visoskimu. „Trump je ten týden ve městě.“ V e-mailu není nic, co by naznačovalo, že Epstein plánoval setkání s Trumpem.

Visoski odpověděl s časy příletu a odletu Trumpa a v následujícím e-mailu uvedl, že „by to nemělo být tak zlé, pokud odletíme brzy a Trump má odlet naplánován až na neděli v 15:00“, a dodal: „Odlet bude podobný odletu z DCA s celní kontrolou.“

V dalším e-mailu z téhož měsíce Visoski napsal: „Zatímco je Trump v PBI, TSA povoluje přílety a odlety pro všeobecné letectví pouze mezi 8:00 a 17:00.“

O několik měsíců později, v březnu 2018, Visoski poskytl Epsteinovi další informace o Trumpovi související s leteckou dopravou. „Díky, středa v 15:00 do Teterboro potvrzeno, v pátek Trump přilétá do PBI, potvrdím čas, díky.“

Později téhož roku, v prosinci, napsal Visoski v dalším e-mailu: „Jelikož prezident Trump ještě nepřiletěl na PBI“ – zřejmě s odkazem na mezinárodní letiště Palm Beach – „měl by vás Darren a Dave vyzvednout na PBI pro váš odlet do Ls3 26. prosince? Nebo dáváte přednost odletu z Boca, v tuto chvíli není na PBI žádný problém s TSA.“

Několik měsíců před svým zatčením za obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování poskytl Epstein informace svým zaměstnancům. „Prezident Trump bude ve čtvrtek u našich sousedů, takže se nedivte, pokud se objeví tajná služba.“ Zaměstnanec odpověděl: „Děkuji za upozornění, pane.“

Trump nebyl jedinou významnou osobností, o jejíž cestách Epstein hovořil. Dokumenty také ukazují, že v září 2012 byl Epsteinův asistent pověřen, aby Epsteinovi sdělil, že „viceprezident Joe Biden je ve West Palm Beach a má dnes odletět mezi 17:00 a 18:00“.

„Parkuje na rampě Galaxy také v Palm Beach,“ dodával e-mail. „Letiště bude uzavřeno mezi 17:00 a 18:00. Budeme muset odletět ve 16:00 nebo 14:00.“

Nově zveřejněné dokumenty byly publikovány krátce poté, co demokraté ve Sněmovně reprezentantů v dozorčím výboru zveřejnili tři dosud neznámé e-mailové výměny zaslané Epsteinem v letech 2011, 2015 a 2019, ve kterých skandální finančník popsal Trumpa jako „psa, který neštěkal“ a tvrdil, že Trump „strávil hodiny“ v Epsteinově domě s jednou z Epsteinových obětí, a prohlásil, že „samozřejmě“ Trump „o dívkách věděl“.

Zveřejnění těchto e-mailových výměn znovu roznítilo kontroverzi kolem Epsteina, která Trumpa trápí již měsíce, a oživila veřejnou pozornost k jeho minulým vazbám na Epsteina.

V příspěvku na své platformě Truth Social Trump obvinil demokraty, že „se snaží znovu vytahovat podvod Jeffreye Epsteina, protože udělají cokoli, aby odvedli pozornost od toho, jak špatně si vedli v otázce shutdownu a mnoha dalších tématech“.

V prohlášení tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová uvedla, že demokraté „selektivně poskytli e-maily liberálním médiím, aby vytvořili falešný příběh s cílem očernit prezidenta Trumpa“. Dodala, že nepojmenovaná oběť, o které se v e-mailech hovoří, byla zesnulá Virginia Giuffreová, která podle ní „opakovaně tvrdila, že prezident Trump se nijak nepodílel na žádném protiprávním jednání“.

„Trump před desítkami let vyhodil Jeffreyho Epsteina ze svého klubu za to, že se choval nevhodně k jeho zaměstnankyním, včetně Giuffreové,“ uvedla Leavittová a dodala: „Tyto příběhy nejsou nic jiného než snaha v dobré víře odvést pozornost od historických úspěchů prezidenta Trumpa a každý Američan se zdravým rozumem prokoukne tento podvod a jasnou snahu odvést pozornost od opětovného otevření vlády.“

Zdroj v angličtině ZDE

