Nově zveřejněné e-maily odhalují, že Epstein pozorně sledoval Trumpa
13. 11. 2025
Soubor dokumentů zveřejněný ve středu dozorčím výborem Sněmovny reprezentantů odhalil, že zaměstnanci Jeffreyho Epsteina ho informovali o letech Donalda Trumpa, protože to souviselo s jeho vlastní dopravou – a že zesnulý obchodník s lidmi sledoval zprávy o svém bývalém příteli i roky poté, co se jejich vztah zhoršil.
Toto zveřejnění asi 20 000 stran dokumentů od republikánských členů výboru týkajících se Epsteina přichází v době, kdy Trump pokračuje v boji s politickými dopady souvisejícími s jejich minulým přátelstvím – a selháním jeho ministerstva spravedlnosti zveřejnit dokumenty, jak dlouho sliboval během volební kampaně.
Většina diskusí, které se týkaly Trumpova pobytu, se zdála souviset s logistikou letů, protože on a Epstein často používali stejná letiště.
25. listopadu 2016, jen několik týdnů po Trumpově vítězství v prezidentských volbách, napsal Epsteinův pilot Larry Visoski: „Trump má stále v plánu odletět v neděli mezi 16:00 a 18:00. Dejte mi vědět, jestli stále platí, že v sobotu v 18:00 vzlétneme.“ Epstein odpověděl: „Dám vám vědět zítra ráno.“
Jiné e-maily však sledovaly Trumpovy pohyby obecněji. Epstein obdržel 2. prosince 2017 upozornění: „Trump je dnes v našem sousedství. Vypadá to, že jde do 740 Park na benefiční akci.“ Jméno odesílatele bylo v e-mailu začerněno, ale byl podepsán Richard Kahn, Epsteinův účetní.
Jeden návštěvník čekající před Epsteinovým domem si během čekání na vstup do domu udělal legraci z Trumpa. „Jsem u dveří, ale počkám, až na mě přijde řada. Nechci přijít brzy a najít Trumpa ve vašem domě,“ napsal a přidal dva smajlíky. Jeho jméno bylo v e-mailu začerněno.
Záznamy také naznačují, že Epsteinovi spolupracovníci přeposílali četné novinové články týkající se Trumpa, včetně zpráv o kontroverzích kolem prezidenta. Mezi novinovými zprávami byl i článek z ledna 2019 o zatčení Trumpova spojence Rogera Stonea a článek o jednáních Michaela Cohena s prokurátory.
Z e-mailové korespondence s přáteli a spolupracovníky vyplývá, že Epstein Trumpa pohrdal. V jedné korespondenci z prosince 2018 Epstein řekl bývalému ministru financí Larrymu Summersovi, že „Trump je na hranici šílenství. Dersh je o pár metrů dál od hranice, ale ne o moc“ – zřejmě s odkazem na svého bývalého právníka Alana Dershowitze.
Summers se zeptal: „Zblázní se Trump?“
„To pro něj není nic nového. V minulosti mu bylo řečeno, aby nevycházel ze svého bytu. Tak se dostal z téměř osobního bankrotu. Jeho síla je pozoruhodná. Je pod tlakem 24 hodin denně, 7 dní v týdnu,“ odpověděl Epstein. „Doufám, že někdo z jeho blízkých bude obviněn, ale nejsem si jistý, jinak ho tlak neznámého donutí udělat šílené věci.“
V další výměně v březnu 2018 poslal Landon Thomas Jr., tehdejší reportér New York Times, Epsteinovi článek z Daily Beast, který uvažoval o tom, zda je Trump blízko „psychiatrického zhroucení“. Epstein odpověděl: „Cítí se osamělý a je šílený!!! Říkal jsem to všem od prvního dne. Je neuvěřitelně zlý a šílený, a většina si myslela, že mluvím metaforicky, ale je zřejmé, že by se mohl zlomit. Stormy Daniels. ? Lži za lžemi za lžemi.“
Požádána o komentář k e-mailům, mluvčí Bílého domu Abigail Jacksonová řekla: „Tyto e-maily doslova nic nedokazují.“ Zástupce Summersa na žádost o komentář okamžitě nereagoval.
Epstein obdržel od svého pilota několik aktualizací o Trumpových pohybech během let, kterých se zveřejnění týká. „Aktualizovaný program prezidenta: Trumpovo letadlo přiletí do Orlanda v pátek v 17:00 na akci, poté přiletí do Palm Beach odhadem v 22:00. Obvykle má zpoždění, takže 23:00 by mohl být reálný čas jeho příletu na PBI,“ napsal Visoski v prosinci 2016 a také poznamenal, že letiště bude uzavřeno na 20 minut před Trumpově příletem a po něm.
„Budu vás informovat, pokud se čas změní,“ dodal. Visoskiho e-maily o Trumpových letech byly zřejmě reakcí na Epsteinův e-mail, ve kterém mu napsal: „Neodletím dříve než zítra v 20:00.“
Visoski měl více informací o Trumpovi 30. září 2017. „Slyšel jsem, že prezident Trump přiletí v úterý do St. Thomas, pro vaši informaci,“ napsal.
V listopadu téhož roku Epstein diskutoval o zjevně plánované cestě na Little St James, ostrov v Amerických Panenských ostrovech, kde zneužívat dospívající dívky.
„V tuto chvíli pojedeme v neděli 26. brzy ráno na [Little St James] a poté do New Yorku, kde zůstanu celý týden,“ řekl Epstein svému pilotovi Visoskimu. „Trump je ten týden ve městě.“ V e-mailu není nic, co by naznačovalo, že Epstein plánoval setkání s Trumpem.
Visoski odpověděl s časy příletu a odletu Trumpa a v následujícím e-mailu uvedl, že „by to nemělo být tak zlé, pokud odletíme brzy a Trump má odlet naplánován až na neděli v 15:00“, a dodal: „Odlet bude podobný odletu z DCA s celní kontrolou.“
V dalším e-mailu z téhož měsíce Visoski napsal: „Zatímco je Trump v PBI, TSA povoluje přílety a odlety pro všeobecné letectví pouze mezi 8:00 a 17:00.“
O několik měsíců později, v březnu 2018, Visoski poskytl Epsteinovi další informace o Trumpovi související s leteckou dopravou. „Díky, středa v 15:00 do Teterboro potvrzeno, v pátek Trump přilétá do PBI, potvrdím čas, díky.“
Později téhož roku, v prosinci, napsal Visoski v dalším e-mailu: „Jelikož prezident Trump ještě nepřiletěl na PBI“ – zřejmě s odkazem na mezinárodní letiště Palm Beach – „měl by vás Darren a Dave vyzvednout na PBI pro váš odlet do Ls3 26. prosince? Nebo dáváte přednost odletu z Boca, v tuto chvíli není na PBI žádný problém s TSA.“
Několik měsíců před svým zatčením za obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování poskytl Epstein informace svým zaměstnancům. „Prezident Trump bude ve čtvrtek u našich sousedů, takže se nedivte, pokud se objeví tajná služba.“ Zaměstnanec odpověděl: „Děkuji za upozornění, pane.“
Trump nebyl jedinou významnou osobností, o jejíž cestách Epstein hovořil. Dokumenty také ukazují, že v září 2012 byl Epsteinův asistent pověřen, aby Epsteinovi sdělil, že „viceprezident Joe Biden je ve West Palm Beach a má dnes odletět mezi 17:00 a 18:00“.
„Parkuje na rampě Galaxy také v Palm Beach,“ dodával e-mail. „Letiště bude uzavřeno mezi 17:00 a 18:00. Budeme muset odletět ve 16:00 nebo 14:00.“
Nově zveřejněné dokumenty byly publikovány krátce poté, co demokraté ve Sněmovně reprezentantů v dozorčím výboru zveřejnili tři dosud neznámé e-mailové výměny zaslané Epsteinem v letech 2011, 2015 a 2019, ve kterých skandální finančník popsal Trumpa jako „psa, který neštěkal“ a tvrdil, že Trump „strávil hodiny“ v Epsteinově domě s jednou z Epsteinových obětí, a prohlásil, že „samozřejmě“ Trump „o dívkách věděl“.
Zveřejnění těchto e-mailových výměn znovu roznítilo kontroverzi kolem Epsteina, která Trumpa trápí již měsíce, a oživila veřejnou pozornost k jeho minulým vazbám na Epsteina.
V příspěvku na své platformě Truth Social Trump obvinil demokraty, že „se snaží znovu vytahovat podvod Jeffreye Epsteina, protože udělají cokoli, aby odvedli pozornost od toho, jak špatně si vedli v otázce shutdownu a mnoha dalších tématech“.
V prohlášení tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová uvedla, že demokraté „selektivně poskytli e-maily liberálním médiím, aby vytvořili falešný příběh s cílem očernit prezidenta Trumpa“. Dodala, že nepojmenovaná oběť, o které se v e-mailech hovoří, byla zesnulá Virginia Giuffreová, která podle ní „opakovaně tvrdila, že prezident Trump se nijak nepodílel na žádném protiprávním jednání“.
Diskuse