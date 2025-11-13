Petice za vyvolání hlasování v americké Sněmovně reprezentantů o zveřejnění Epsteinových spisů dosáhla požadovaného počtu podpisů
Nejnovější členka Kongresu, demokratka z Arizony Adelita Grijalva, podepsala petici, která by měla přimět Sněmovnu reprezentantů k hlasování o zákonu o zveřejnění Epsteinových spisů
Krátce poté, co Adelita Grijalva ve středu složila přísahu jako nejnovější poslankyně Sněmovny reprezentantů, podepsala demokratka z Arizony petici, která by měla přimět Sněmovnu k hlasování o legislativě požadující úplné zveřejnění spisů z federálního vyšetřování Jeffreyho Epsteina, zesnulého sexuálního delikventa, který se více než deset let stýkal s Donaldem Trumpem.
S podpisem Grijalvy nyní 218 členů Kongresu podporuje takzvanou petici o propuštění, která vyvolává hlasování o legislativě bez nutnosti schválení předsedou Sněmovny reprezentantů.
Ro Khanna, demokrat z Kalifornie, který petici předložil společně se svým republikánským kolegou Thomasem Massiem z Kentucky, vydal prohlášení o úspěchu petice, která má vyvolat hlasování o jejich bipartisanském návrhu zákona, Epstein Files Transparency Act.
„To bylo možné díky odvážným přeživším, kteří se již roky ozývají,“ řekl Khanna. „Vzhledem k tomu, že návrh zákona zástupce Massieho a můj návrh zákona směřují k hlasování, měl by si každý člen Kongresu položit otázku: budeme stát na straně přeživších, nebo na straně bohatých a mocných, kteří jsou chráněni? Musíme se zasadit o transparentnost a spravedlnost pro přeživší. Musíme obnovit důvěru ve vládu.“
Ve svém projevu po konečném složení slibu, sedm týdnů po svém zvolení, Grijalva poděkovala dvěma přeživším Epsteinova zneužívání, které byly přítomny, a řekla: „Spravedlnost nemůže čekat ani den.“
Oběti Epsteina požadují hlasování Sněmovny o „úplném zveřejnění Epsteinových spisů“
Oběti sexuálního zneužívání Jeffreyem Epsteinem a Ghislaine Maxwellovou ve středu vyjádřily podporu návrhu zákona o transparentnosti Epsteinových spisů, který by vyžadoval úplné zveřejnění spisů z federálního vyšetřování obchodování s dívkami dvěma bývalými spolupracovníky Donalda Trumpa.
Annie Farmerová, jedna z obětí, vydala ve středu po zveřejnění e-mailů z roku 2011, v nichž Epstein a Maxwellová naznačovali, že Trump o zneužívání věděl, následující prohlášení:
„Čím více informací o Jeffrey Epsteinovi vychází najevo, tím více otázek nám zůstává. Oběti si zaslouží víc než jen střípky informací – je čas přijmout zákon o transparentnosti Epsteinových spisů a zveřejnit je v plném znění. Odhadem tisíc žen a dívek, které Epstein a jeho spolupracovníci poškodili, si zaslouží plnou transparentnost, stejně jako americký lid.“
Jennifer Freeman, právnička zastupující řadu obětí, včetně Farmerovy sestry Marie, také vyzvala Kongres, aby přijal zákon vyžadující zveřejnění spisů. „Po desetiletí byly oběti Jeffreyho Epsteina a Ghislaine Maxwellové ponechány v nevědomosti, vláda ignorovala nebo odsunula stranou zprávy obětí o zločinech Epsteina a Maxwellové a drtivá většina lidí, kteří byli do případu zapleteni, dosud nebyla pohnána k odpovědnosti,“ uvedla Freeman ve svém prohlášení. „Není čas ztrácet čas – vyzýváme zákonodárce, aby splnili svou povinnost a hlasovali pro zveřejnění Epsteinových spisů jednou provždy.“
Maria Farmer žaluje federální vládu za to, že ji a další oběti Epsteina a Maxwellové neochránila.
Farmerová poprvé nahlásila Epsteina a Maxwellovou federálním orgánům v 90. letech. Protože její oznámení o zneužívání nebylo po léta řešeno, bylo zneužito mnoho dalších dívek a mladých žen.
„Zveřejnění Epsteinových spisů by znamenalo dlouho očekávaný krok směrem ke spravedlnosti pro Farmerovou a všechny, které Epstein a Maxwellová terorizovali,“ uvedla PR agentura zastupující oběti.
Na tiskové konferenci Kongresového hispánského klubu vystoupila nově jmenovaná demokratická kongresmanka Adelita Grijalva a kritizovala předsedu Sněmovny reprezentantů Mika Johnsona za to, že ji nechal tak dlouho čekat na nástup do funkce, a uvedla, že navrhne zákon, který zajistí, že nikdo jiný nebude muset čekat tak dlouho.
„Uvědomme si jasně, že kdybych byla republikánka, nemusela bych čekat tak dlouho. Kdybych byla muž, nemusela bych čekat tak dlouho. Všichni víme, že pravidla jsou pro ženy a lidi jiné barvy pleti vždy jiná, a proti tomu musíme bojovat. Nesmí se to už nikdy nikomu opakovat,“ řekla.
Grijalva zaútočila na Johnsona a řekla, že „záměrně bránil“ jejímu složení přísahy tím, že zrušil hlasování v Sněmovně, a „uklidňoval a dělal misogynní poznámky o tom, co bych měla a neměla dělat“, zatímco ona čekala, až ukončí dlouhou přestávku. Johnson trval na tom, aby Sněmovna nezasedala, dokud senátní demokraté nesouhlasí s obnovením činnosti vlády, což část z nich učinila na začátku tohoto týdne.
Členové hispánského klubu Kongresu kritizují republikánského předsedu Mikea Johnsona za zpoždění přísahy demokratky Adelity Grijalvy.
„Dnes téměř 1 milion obyvatel Arizony konečně, konečně znovu získává svůj hlas, který jim byl příliš dlouho nelegálně upírán. Dvouměsíční zpoždění nebylo jen bezprecedentní, bylo nepřijatelné. Myslím, že to bylo nelegální,“ řekl předseda klubu Adriano Espaillat na tiskové konferenci svolané na její přivítání do skupiny.
Pete Aguilar, který je jako předseda klubu třetím nejvýše postaveným demokratem ve Sněmovně reprezentantů, poznamenal, že Grijalva rychle podepsala petici za propuštění, aby vynutila hlasování o návrhu zákona na zveřejnění spisů týkajících se zneuctěného finančníka a někdejšího přítele Donalda Trumpa Jeffreyho Epsteina.
„Všichni víme, jaký je skutečný důvod, proč Donald Trump a vedení Republikánské strany tak usilovně tají spisy o Epsteinovi před americkým lidem... Provozují program na ochranu pedofilů,“ řekl.
„Nyní, s poslankyní Grijalvou v Kongresu, budeme mít hlasy potřebné k vynucení transparentnosti a odpovědnosti, a co je důležité, obyvatelé Arizony budou konečně mít členku, která je schopná vykonávat svou práci, zastupovat jejich zájmy a být jejich hlasem v Kongresu.“
Republikánský předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson čekal bezprecedentních 50 dní, než složila přísahu demokratka Adelita Grijalva, ale jak on, tak nová kongresmanka se chovali zdvořile, když jí přednesl slavnostní přísahu mimo sněmovní sál.
„Mám tuto dámu opravdu rád. Bude vynikající členkou Kongresu. Je to skvělý člověk,“ řekl Johnson. S odkazem na jejího zesnulého otce Raúla Grijalvu, jehož jižní arizonský okres bude nyní zastupovat, řekl: „Právě jsem jí řekl, že nastupuje do otcových stop, nebo se o to alespoň pokusí – nikdo to nedokáže, nikdo. Byl tady velkou osobností.“
„Má hrdé rodinné dědictví a jsme rádi, že ji tu máme,“ pokračoval, než se obrátil k nepříjemné otázce dlouhého zpoždění, které musela čelit, než mohla skutečně nastoupit do funkce, do které byla zvolena.
„Možná se mnou nesouhlasí, ale dodrželi jsme zvyklosti Sněmovny ohledně časového harmonogramu a měli jsme, jak se říká na hlubokém jihu, trochu intenzivní diskusi o tom, OK. Ale teď je tady a já jsem slíbil, že před zahájením legislativní činnosti složí přísahu, takže nezmeškala žádné hlasování.“
Demokraté ve Sněmovně reprezentantů propukli v potlesk, když Grijalva složila přísahu během slavnostního uvedení do úřadu, krátce předtím, než se komora chystala projednat zákon, který by ukončil nejdelší uzavření federální vlády v historii USA. Ceremoniál se konal 49 dní poté, co Grijalva vyhrála koncem září zvláštní volby, aby nahradila svého otce, dlouholetého kongresmana Raúla Grijalvu, který zemřel v březnu.
Nová série e-mailů zveřejněných demokraty ve Sněmovně reprezentantů v dozorčím výboru naznačuje, že Donald Trump věděl o chování Jeffreyho Epsteina. Ve třech zveřejněných e-mailech Epstein zřejmě řekl své komplici Ghislaine Maxwellové, že Trump „strávil hodiny“ v jeho domě s jednou z Epsteinových obětí. V dalších dvou e-mailech autorovi Michaelu Wolffovi Epstein napsal, že „samozřejmě věděl o těch dívkách“, čímž měl na mysli Trumpa. Podle této korespondence Epstein také požádal Wolffa o radu, jak by měl reagovat na to, že Trump v rozhovoru pro CNN hovořil o jejich přátelství. „Myslím, že byste ho měl nechat, ať se sám pověsí,“ píše Wolff. „Pokud řekne, že nebyl v letadle ani v domě, získáte tím cennou publicitu a politický kapitál.“
Později republikánská většina ve výboru reagovala zveřejněním vlastní série 23 000 dokumentů a obvinila demokraty z „vybírání si“ poznámek „za účelem generování clickbaitů“. Členové Republikánské strany také trvali na tom, že redigovaná oběť, na kterou se zesnulý sexuální delikvent odkazuje ve svých e-mailech, byla ve skutečnosti jednou z jeho nejvýznamnějších žalobkyň – Virginia Giuffre.
V Bílém domě dnes tisková mluvčí Karoline Leavittová uvedla, že nová korespondence zveřejněná dnes „neprokazuje absolutně nic jiného než skutečnost, že prezident Trump neudělal nic špatného“. Zopakovala tvrzení republikánů, že Giuffre byla tou nepojmenovanou obětí. „Tvrdila, že nikdy nebyla svědkem ničeho nevhodného, že prezident Trump se k ní vždy choval velmi profesionálně a přátelsky,“ dodala Leavittová.
Trump označil krok demokratů za „odvedení pozornosti“ od jejich výkonu během rekordního uzavření vlády. V příspěvku na Truth Social prezident napsal: „Nemělo by docházet k odvedení pozornosti od Epsteina nebo čehokoli jiného a všichni zapojení republikáni by se měli soustředit pouze na otevření naší země a nápravu obrovských škod způsobených demokraty!“
Vyšetřování Epsteina pravděpodobně vzbudí obnovený zájem, protože Sněmovna se chystá vrátit z přestávky a hlasovat o návrhu zákona na znovuotevření federální vlády, přičemž Mike Johnson má po sedmi týdnech čekání přísahat zvolenou zástupkyni Adelitu Grijalvu. Budoucí demokratická zákonodárkyně bude 218. podpisem potřebným k podání petice o propuštění, což je procedurální nástroj, který by vynutil hlasování v Sněmovně o uvolnění všech záznamů z vyšetřování Epsteina.
