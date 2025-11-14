Trh řemesel v Havlíčkově Brodě 17. listopadu, 8:00 - 16:00
14. 11. 2025 / Beno Trávníček Brodský
Trh řemesel se v Brodě konal poprvé 17. listopadu 1990 jako vzpomenutí na listopadové události svérázným způsobem, tedy oslavou dovednosti řemesla a lidského umu. Od té doby se rozrostl do jedné z největších akcí svého druhu v Česku. Pokud ho navštívíte, najdete tu více jak 200 pečlivě vybraných řemeslníků, nejrůznější kapely, kolem deseti tisíc návštěvníků a samozřejmě i spoustu prima věcí, které se dají sníst.
Pokud nějakou zajímavost – když jsme ho kdysi zakládali a dělali ho otrocky vždycky v datu 17. listopadu padni kam padni, řemeslníci nám vyčítali, že pokud to vyšlo na všední den, nekoná se trh o víkendu před či po výročí. My jsme oponovali, že pak by jich nejspíš polovina přijela o prvním víkendu a druhá o tom druhém. A dál jsme si to dělali po svém. Současně jsme se ale pokoušeli v našem parlamentu zařídit pro 17. listopad státní svátek – i proto, že by se to prostě slušelo :-) Až se to před lety povedlo.
Od té doby už nikdo nesakruje. Zkuste, uvidíte, věřím, že se vrátíte a třeba příště i vezmete někoho s sebou.
