V Německu zatkli podezřelého z členství v Hamásu
14. 11. 2025
Spolková policie zatkla podezřelého člena Hamásu krátce po jeho vstupu do Německa na dálnici A17 poblíž českých hranic, uvedly ve středu úřady.
Muž narozený v Libanonu je obviněn z obstarávání zbraní, které měly být použity k útokům na izraelská nebo židovská místa v Německu a Evropě, uvedla spolková prokuratura se sídlem v Karlsruhe.
Podezřelý, který byl zadržen v úterý, měl být převezen do Karlsruhe, kde se objeví před vyšetřujícím soudcem Spolkového soudního dvora, který rozhodne o vyšetřovací vazbě.
Prokurátoři také uvedli, že dánská policie v Kodani a okolí prohledala majetek zadrženého muže a další obviněné osoby.
Člen Hamásu podezřelý z obstarávání střelných zbraní
Muž je podezřelý z toho, že si v Berlíně v srpnu 2025 opatřil automatickou zbraň, osm pistolí a více než 600 nábojů.
Údajně je pak převezl k jinému údajnému členovi Hamásu, který je již ve vyšetřovací vazbě.
Prokurátoři uvedli, že zbraně a munice byly zabaveny při zatýkání jeho předpokládaného komplice.
1. října tohoto roku prokurátoři v Berlíně zatkli tři údajné členy Hamásu, obviněné z obstarávání zbraní pro útoky.
"Zbraně byly určeny k vražedným útokům na izraelská nebo židovská zařízení v Německu," uvedly úřady v té době, i když dodaly, že podezřelí nezformulovali konkrétní spiknutí.
V rámci stejného vyšetřování byl nedávno ve Vídni objeven sklad zbraní, přičemž rakouští prokurátoři uvedli, že tato skrýš je považována za součást "zahraničních operačních struktur teroristické organizace Hamás".
Další muž byl zatčen minulý týden v Londýně a byl obviněn z přepravy zbraní do Vídně a jejich skladování.
Zdroj v angličtině: ZDE
