Co je podle pana ministra Jurečky extrémně naléhavé…

13. 11. 2025 / Boris Cvek

čas čtení 3 minuty
30750
Mnistr (v demisi) práce asociálních věcí Jurečka (lidovci), asociální svědomí vlády, nedávno varoval, že už mezi lety 2030 a 2035 náš čeká „obrovský nápor“ lidí vyžadujících péči. Do roku 2030 má přibýt 80 tisíc takových lidí a do roku 2035 150 tisíc. Samozřejmě proto pan ministr věnoval tolik péče superdávce, kterou Daniel Hůle z Člověka v tísni (vyjádření z 1. října 2025!) označuje za kolektivní trest pro chudé děti.

Předpokládám, že do roku 2030 / 2035 daně a odvody bohatých ještě poklesnou. Už dnes je asi dvě stě tisíc dětí bez pediatra. IRozhlas 17. leden 2025: „Přibývá dětí, které nemá kdo léčit. Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky je teď v Česku bez péče až 182 tisíc dětí.“ Trend je rostoucí. Dokonce i děti!

Můžeme tedy předpokládat, že v roce 2030 nebo nejpozději 2035 se umírající bezmocní lidé budou válet na chodnících, budou umírat hlady na venkovských výměncích atd. a nad nimi budou lítat tryskáče bohatých. Hlavně že nebudeme mít green deal a skandinávské šílenství.

Naprostý rozklad zdravotnictví ostatně můžeme vidět v Rusku. To je náš skutečný vzor. A taky nízké daně pro bohaté, tryskáče, chudáky umírající na ulici (ostatně bezdomovci umírají na ulici už i u nás běžně). Pan ministr má jistě důvod se znepokojovat, zda nějaké chudé dítě nedostalo třeba bonbón navíc. Co je „extrémně naléhavé“, to ukázal superdávkou a svou účastí ve vládě, za které došlo k tomu, slovy ředitelky Finanční správy, aby daně byly systémově nastaveny ve prospěch bohatých.

Ředitelka Finanční správy Simona Hornochová: „Když se podíváte na strukturu výběru daně z příjmů fyzických osob, tak to táhne nižší střední třída. V tom je ten systém výrazně nespravedlivý a je to horší a horší.“

„Ať už jsou to výdajové paušály, kde výhodnost stoupá s výší základu daně, stejně tak paušální daň, stejně tak různé odečty hypotéky, stejně tak osvobození na prodeje investičních nemovitostí, to jsou všechno daňové úlevy, které jsou pro bohaté.“


Zdroj: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-byznys-rozhovory-je-to-horsi-a-horsi-rika-sefka-danove-spravy-o-nespravedlivem-zdaneni-lidi-279706

Zdroj: Lidí odkázaných na péči prudce přibude. „Extrémně naléhavé,“ říká Jurečka.

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-lidi-odkazanych-na-peci-prudce-pribude-extremne-nalehave-rika-jurecka-291221

Zdroj: V Česku přibývá dětí, které nemají lékaře.

https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/zdravi/v-cesku-pribyva-deti-ktere-nemaji-lekare-mame-tu-casovanou-bombu-rika-starosta_2501171355_kma

Zdroj: Superdávka zavádí řadu problémů a kolektivní trest.

https://radiozurnal.rozhlas.cz/superdavka-zavadi-radu-problemu-a-kolektivni-trest-system-je-nepripraveny-9565852

0
Vytisknout
727

Diskuse

Obsah vydání | 14. 11. 2025