Co je podle pana ministra Jurečky extrémně naléhavé…

13. 11. 2025
Boris Cvek
Mnistr
(v demisi) práce asociálních věcí Jurečka (lidovci), asociální
svědomí vlády, nedávno varoval, že už mezi lety 2030 a 2035 náš
čeká „obrovský nápor“ lidí vyžadujících péči. Do roku
2030 má přibýt 80 tisíc takových lidí a do roku 2035 150 tisíc.
Samozřejmě proto pan ministr věnoval tolik péče superdávce,
kterou Daniel Hůle z Člověka v tísni (vyjádření z 1.
října 2025!) označuje za kolektivní trest pro chudé děti.
Předpokládám,
že do roku 2030 / 2035 daně a odvody bohatých ještě poklesnou.
Už dnes je asi dvě stě tisíc dětí bez pediatra. IRozhlas 17.
leden 2025: „Přibývá
dětí, které nemá kdo léčit. Podle Ústavu zdravotnických
informací a statistiky je teď v Česku bez péče až 182 tisíc
dětí.“ Trend je rostoucí. Dokonce i děti!
Můžeme
tedy předpokládat, že v roce 2030 nebo nejpozději 2035 se
umírající bezmocní lidé budou válet na chodnících, budou
umírat hlady na venkovských výměncích atd. a nad nimi budou
lítat tryskáče bohatých. Hlavně že nebudeme mít green deal a
skandinávské šílenství.
Naprostý
rozklad zdravotnictví ostatně můžeme vidět v Rusku. To je
náš skutečný vzor. A taky nízké daně pro bohaté, tryskáče,
chudáky umírající na ulici (ostatně bezdomovci umírají na
ulici už i u nás běžně). Pan ministr má jistě důvod se
znepokojovat, zda nějaké chudé dítě nedostalo třeba bonbón
navíc. Co je „extrémně
naléhavé“, to ukázal superdávkou a svou účastí ve vládě,
za které došlo k tomu, slovy ředitelky Finanční správy, aby
daně byly systémově nastaveny ve prospěch bohatých.
Ředitelka
Finanční správy Simona Hornochová: „Když se
podíváte na strukturu výběru daně z příjmů fyzických
osob, tak to táhne nižší střední třída. V tom je ten
systém výrazně nespravedlivý a je to horší a horší.“
„Ať
už jsou to výdajové paušály, kde výhodnost stoupá s výší
základu daně, stejně tak paušální daň, stejně tak různé
odečty hypotéky, stejně tak osvobození na prodeje investičních
nemovitostí, to jsou všechno daňové úlevy, které jsou pro
bohaté.“
Zdroj:
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-byznys-rozhovory-je-to-horsi-a-horsi-rika-sefka-danove-spravy-o-nespravedlivem-zdaneni-lidi-279706
Zdroj:
Lidí odkázaných na péči prudce přibude. „Extrémně
naléhavé,“ říká Jurečka.
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-lidi-odkazanych-na-peci-prudce-pribude-extremne-nalehave-rika-jurecka-291221
Zdroj:
V Česku přibývá dětí, které nemají lékaře.
https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/zdravi/v-cesku-pribyva-deti-ktere-nemaji-lekare-mame-tu-casovanou-bombu-rika-starosta_2501171355_kma
Zdroj:
Superdávka zavádí řadu problémů a kolektivní trest.
https://radiozurnal.rozhlas.cz/superdavka-zavadi-radu-problemu-a-kolektivni-trest-system-je-nepripraveny-9565852
