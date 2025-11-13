Stal se Elon Musk "bilionářem"? Samozřejmě že ne
13. 11. 2025
/
Jiří Hlavenka
čas čtení
7 minut
Předem upozorňuju, že Elona Muska moc rád nemám. Kombinuje v sobě génia, vizonáře, finančního eskamotéra a lidsky odpudivou osobnost. V textu ale toto přeskočím a budu se věnovat tomu, co probíhá všemi médii - že mu “akcionáři schválili biliónovou odměnu”, tedy že svět má prvního “bilionáře”. (Bilión = tisíc miliard USD, v americké angličtině je to slovo “trillion”). Tato zpráva je tak nepravdivá, jak jen může být a v rámci kanceláře na uvádění románových příběhů na pravdivou míru vysvětlím, o co ve skutečnosti jde.
Týká se to firmy Tesla, kterou jistě znáte; Elon Musk ji nezaložil, ale postupně do ní investičně “penetroval”, získal vysoký podíl. Ten ale časem kvůli nutným dalším investicím zvenku klesl na dnešních cca 13%. Firmu začal přímo řídit, původní zakladatele vytlačil pryč. Je potřeba spravedlivě dodat, že firma se odrazila k vysokému růstu a hlavně enormní hodnotě pod jeho vedením - to je jednoznačně jeho zásluha.
Bez platu, ale s opcemi
Musk jako šéf Tesly nepobírá vůbec žádný plat, žádné prémie. To není úplně obvyklé, ale není to taky naprostá výjimka. Zakladatelé firem tímto přístupem demonstrují oddanost firmě a její budoucí hodnotě, vlastně si tímto sednou do jedné lodi s dalšími akcionáři: veslujem, společně tento závod vyhrajem nebo to společně prohrajem. Akciové trhy toto obvykle dokáží ocenit. Musk měl dohodnutou akciovou kompenzaci podle výsledků firmy už od roku 2018, tu ale zrušil soud, a nyní tedy dohodl novou, “biliónovou”. Správní rada - což jsou ale jím nanominované osoby, tedy jeho lidé - mu ji schválila.
Znamená to, že POKUD firma dosáhne během příštích deseti let postupnými kroky velice odvážných výkonnostních cílů, tak si Musk v roce 2035 skutečně odnese odměnu, která vznikne v nově vydaných akciích firmy (nikoli v penězích). Ty by - opět, při splnění plánů, tedy hlavně tržní hodnoty firmy - měly vycházet na onen bilión.
Pro pochopení je potřeba si tyto milníky projít:
-
Firma musí vyrůst na hodnotu 8.5 biliónu (8500 miliard) USD. Dnes má tržní hodnotu 1400 miliard a tato hodnota navíc v uplynulých letech (po dekádě prudkého růstu) docela kolísá. Před dvěma lety byla někde na 400 mldUSD, stoupla až k 1.5 bln, pak zase šla bezmála na polovinu, dnešní kapitalizace je 1.43 bln). Znamenalo by to tedy, že hodnota firmy by se musela odrážet “až k nebesům”, opět prudce a dlouhodobě růst až k této částce, která skoro dvojnásobně přesahuje hodnotu dnešní nejcennější firmy na světě (Nvidia, 4.8 bln).
-
Firma současně musí být prudce profitabilní. Její profit (EBITDA) musí neustále růst a na konci období dosahovat stabilně hodnotu nejméně 400 miliard dolarů ročně, několik období po sobě. K tomu má ale Tesla ještě podstatně dále v prvním ukazateli; je to skutečně částka z říše snů. Největší zisk mají dnes saudští těžaři (Saudi Aramco, skoro 200 miliard, ale to je poněkud jiná pohádka, když vám zlato tryská samo z písku), například další věhlasná firmy jako je Meta (Facebook) má 80 miliard, Amazon podobně. Nad 100 se dostává třeba Google a Apple.
U automobilek jsou enormní zisky vzácné - v tomto oboru panuje extrémně tvrdá konkurence.
-
Další milníky už jsou nefinanční, spíš pro zajímavost: Tesla musí kumulativně prodat 20 mil vozů, mít 10 mil předplatných aut na autonomní řízení (zatím jsme na nule), mít jeden milión robotaxi v komerčním provozu, dodat zákazníkům 1 milión humanoidních robotů. Mimochodem, pokud by firma splnila těch 20 mil vozů a současně měla dosahovat předepsaného zisku, tedy kumulativně za dekádu 1 bilion, musela by mít na každém autě mít čistý zisk (!) ve výši 50 000 USD, tedy asi 1.3 miliónu korun. Zisk, ne tržbu.
-
Pokud toto bude firma plnit, bude Musk dostávat další virtuální 1% akcií firmy ročně navíc. Virtuální proto, že získá pouze hlasovací práva, nikoli akcie samotné, ty zrealizuje až na konci doby. Bude je pak moci prodat (zřejmě postupným uvolňováním, nicméně už budou přiměřeně likvidní) a tedy možná získat vysněný bilion.
Bilionářem tedy není; je takový plán vůbec reálný?
Podobný opční plán (milníky, postupné získávání akcií či opcí na ně) není vůbec neobvyklý - naopak je to standardní win-win dohoda mezi akcionáři a managementem. Akcionáři vlastně říkají: kámo, když zvýšíš hodnotu firmy a tedy i našich akcií sedmkrát, tak si z toho můžeš odříznout pro sebe jednu sedminu, nám zůstane šest sedmin.
Na plánu Muska a Tesly je výjímečných pár věcí. Za prvé samotný objem financí - Tesla je už nyní velmi cenná firma, Musk ale “zvyšuje sázky” až do nebes - se zjevným výpočtem, aby vyšel ten bilion. Tolik nikdo nikdy v opcích neměl. Musk dobře ví, jak tohle číslo bude svítit v titulcích a upřímně si myslím, že to je hlavní cíl tohoto plánu - ohromit a nanést na Teslu opět vrstvu lesku. Nebo pozlátka?
Osobně se domnívám, že Tesla - přes to, že firma dokázala mnoho a její současná hodnota je vlastně ohromující - spíše propásla příležitost. Na trhu s elektromobily měla několikaletý náskok podpořený velmi štědrými podporami americké vlády (slevy na nákupy elektromobilů, částečně i přímo firmě). V elektroautech ale tento náskok docela ztratila: čínští výrobci se dotáhli, jsou levnější a v některých parametrech asi lepší, a vlna modelů evropských elektroaut z letošního roku už se Tesle také vyrovnává. Tesle se nepodařilo získat rozhodující podíl na trhu; dnes má okolo 10 % a hlavně kvůli Číně tento podíl klesá, i když prodeje aut rostou. Výsledkem je velký tlak na marži - prostě klasika v tomto oboru, kdy jednotlivé automobilky bojují v hyperkonkurenčním, vyrovnaném zápase a nemohou si kvůli konmkurenci dovolit o moc zvýšit ceny a marže.
Tesla má pravděpodobně stále zajímavý náskok v autonomním řízení a v “robotaxi”, v autonomních taxících, jenomže tento trh je v úplných počátcích a je hrozně těžké odhadovat, jak se bude vyvíjet. Budoucnost je zcela jistě “autonomní a elektrická”, o tom opravdu není moc pochyb, ale kdy nastane, to si nikdo říci netroufne. Uchazečů je navíc hodně. Totéž pak platí o humanoidních robotech, kdy jsou představeny zatím jen prototypy, je to úplně nový segment s mnoha otázkami.
Biliónové ego
Jestli něco na Muskovi “stojí za bilión”, je to jeho ego - což nemyslím vlastně nikterak ve zlém, je to docela podstatná součást hodnoty jeho firem a on s tím umí velice dobře pracovat. Pokud jeho firmy nefungují úplně jak by se čekalo, ego je stále napumpované a snaží se malovat americký sen o supermanovi, který “to nakonec dá”, v duchu typicky amerického pozitivního myšlení - věř a ono se to stane.
254
Diskuse