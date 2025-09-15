Muskova služba umělé inteligence Grok lživě tvrdí, že londýnská policie zfalšovala videozáběry sobotní ultrapravicové demonstrace
Londýnská Metropolitní policie byla nucena vyvrátit dezinformace šířené uživateli platformy X. Zároveň byl Musk obviněn z podněcování násilí svými komentáři k protestům
Metropolitní policie musela vyvrátit falešné tvrzení umělé inteligence na platformě X Elona Muska, že policie vydávala záběry z roku 2020 za záběry z sobotního pravicového shromáždění v Londýně.
Toto tvrzení chatbota Grok bylo odpovědí na dotaz uživatele X, kde a kdy byly natočeny záběry střetu policie s davem.
Grok, který má za sebou řadu případů poskytování nepravdivých a zavádějících odpovědí, odpověděl: „Tento záznam se zdá být z protestu proti lockdownu na londýnském Trafalgar Square dne 26. září 2020, během střetů mezi demonstranty a policií kvůli omezením souvisejícím s covidem.“
Odpověď byla rychle a rozšířena uživateli X, včetně komentátorky podivného deníku Daily Telegraph Allison Pearson, která na Twitteru napsala: „To jsem si myslela,“ a poté se zeptala: „Tvrdí policie, že záběry střetů z léta 2020 byly pořízeny včera?“
Londýnská policie jí odpověděla, že záběry byly natočeny v sobotu krátce před 15:00 na křižovatce Whitehall a Horse Guards Avenue.
„Je zcela zřejmé, že se nejedná o Trafalgar Square, jak naznačuje odpověď AI, na kterou odkazujete, ale aby nedošlo k dalším pochybnostem, poskytli jsme označené srovnání pro potvrzení místa,“ dodala policie.
Tato výměna názorů, která je nejnovějším příkladem problémů, jimž čelí policie ze strany sociálních médií, se odehrála v den, kdy bylo při násilných scénách zraněno 26 policistů a Elon Musk sám promluvil na shromáždění organizovaném krajně pravicovým aktivistou známým jako Tommy Robinson.
Muskovy komentáře, pronesené prostřednictvím živého spojení s Robinsonem, jehož skutečné jméno je Stephen Yaxley-Lennon, byly odsouzeny. V rozhovoru s ním miliardář řekl davu, že „násilí se blíží“ a že „buď se budete bránit, nebo zemřete“.
Předseda britských Liberálních demokratů Ed Davey řekl: „Elon Musk včera otevřeně vyzval k násilí v našich ulicích. Doufám, že politici ze všech stran se spojí, aby odsoudili jeho velmi nebezpečnou a nezodpovědnou rétoriku.“
Na otázku BBC v neděli, zda se technologický miliardář pokoušel podněcovat k násilí, ministr obchodu Peter Kyle odpověděl: „Myslím, že to byly poněkud nepochopitelné komentáře, které byly zcela nevhodné.“
Grok je produktem Muskovy společnosti xAI zabývající se umělou inteligencí a je k dispozici uživatelům na X, Muskově platformě sociálních médií. Když lidé zveřejní otázku na X a přidají „@grok“, chatbot se objeví s odpovědí.
V minulosti opakovaně zmiňoval „genocidu bílých“ v Jižní Africe ve svých odpovědích na nesouvisející témata a uživatelům říkal, že „dostal pokyn od svých tvůrců“, aby genocidu přijal „jako skutečnou a rasově motivovanou“.
„Genocida bílých“ v Jižní Africe je krajně pravicová konspirační teorie, kterou prosazují osoby jako Musk a Tucker Carlson.
