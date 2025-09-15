Muskova služba umělé inteligence Grok lživě tvrdí, že londýnská policie zfalšovala videozáběry sobotní ultrapravicové demonstrace

15. 9. 2025

Londýnská Metropolitní policie byla nucena vyvrátit dezinformace šířené uživateli platformy X. Zároveň byl  Musk obviněn z podněcování násilí svými komentáři k protestům

Metropolitní policie musela vyvrátit falešné tvrzení umělé inteligence na platformě X Elona Muska, že policie vydávala záběry z roku 2020 za záběry z sobotního pravicového shromáždění v Londýně.

Toto tvrzení chatbota Grok bylo odpovědí na dotaz uživatele X, kde a kdy byly natočeny záběry střetu policie s davem.

Grok, který má za sebou řadu případů poskytování nepravdivých a zavádějících odpovědí, odpověděl: „Tento záznam se zdá být z protestu proti lockdownu na londýnském Trafalgar Square dne 26. září 2020, během střetů mezi demonstranty a policií kvůli omezením souvisejícím s covidem.“

 

Odpověď byla rychle  a rozšířena uživateli X, včetně komentátorky podivného deníku  Daily Telegraph Allison Pearson, která na Twitteru napsala: „To jsem si myslela,“ a poté se zeptala: „Tvrdí policie, že záběry střetů z léta 2020 byly pořízeny včera?“

Londýnská policie  jí odpověděla, že záběry byly natočeny v sobotu krátce před 15:00 na křižovatce Whitehall a Horse Guards Avenue.

„Je zcela zřejmé, že se nejedná o Trafalgar Square, jak naznačuje odpověď AI, na kterou odkazujete, ale aby nedošlo k dalším pochybnostem, poskytli jsme označené srovnání pro potvrzení místa,“ dodala policie.

Tato výměna názorů, která je nejnovějším příkladem problémů, jimž čelí policie ze strany sociálních médií, se odehrála v den, kdy bylo při násilných scénách zraněno 26 policistů a Elon Musk sám promluvil na shromáždění organizovaném krajně pravicovým aktivistou známým jako Tommy Robinson.

Muskovy komentáře, pronesené prostřednictvím živého spojení s Robinsonem, jehož skutečné jméno je Stephen Yaxley-Lennon, byly odsouzeny. V rozhovoru s ním miliardář řekl davu, že „násilí se blíží“ a že „buď se budete bránit, nebo zemřete“.

Předseda britských Liberálních demokratů Ed Davey řekl: „Elon Musk včera otevřeně vyzval k násilí v našich ulicích. Doufám, že politici ze všech stran se spojí, aby odsoudili jeho velmi nebezpečnou a nezodpovědnou rétoriku.“

Na otázku BBC v neděli, zda se technologický miliardář pokoušel podněcovat k násilí, ministr obchodu Peter Kyle odpověděl: „Myslím, že to byly poněkud nepochopitelné komentáře, které byly zcela nevhodné.“

Grok je produktem Muskovy společnosti xAI zabývající se umělou inteligencí a je k dispozici uživatelům na X, Muskově platformě sociálních médií. Když lidé zveřejní otázku na X a přidají „@grok“, chatbot se objeví s odpovědí.

V minulosti opakovaně zmiňoval „genocidu bílých“ v Jižní Africe ve svých odpovědích na nesouvisející témata a uživatelům říkal, že „dostal pokyn od svých tvůrců“, aby genocidu přijal „jako skutečnou a rasově motivovanou“.

„Genocida bílých“ v Jižní Africe je krajně pravicová konspirační teorie, kterou prosazují osoby jako Musk a Tucker Carlson.

Musk je hlasitým zastáncem Robinsona a sehrál klíčovou roli v obnovení politické debaty o gangu mužů, kteří po několik desetiletí v Anglii zneužívali a znásilňovali dívky. V loňském roce Downing Street kritizoval komentáře Muska, který na X pod videem s násilnými nepokoji v Liverpoolu napsal, že „občanská válka je nevyhnutelná“.

