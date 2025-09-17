Trumpovi lidé likvidují skupinu pro boj s pravicovým extremismem
17. 9. 2025
Tato malá zvláštní skupina, která byla zlikvidována Donaldem Trumpem, působila deset let v rámci Úřadu pro boj proti terorismu ministerstva zahraničí a měla za úkol bojovat proti "násilnému extremismu", upozorňuje Maciej Czarnecki.
Pod tímto obecným názvem zvoleným tak, aby nedráždil některé republikány, šlo ve skutečnosti o kontrolu krajně pravicových radikálů.
Skupina Michaela Duffina se zabývala zahraničními záležitostmi, ale vzhledem k mezinárodním vazbám extremistů, kteří spolu komunikují na šifrovaných messengerech a vzájemně se inspirují, se často dotýkala i amerického dění (neskrývali svůj obdiv k Norovi Andersi Breivikovi ani pachatelé největších rasových či etnických masakrů v USA posledních let).
Podrobnosti v polštině: ZDE
