Dukovo křesťanství bílých supremacistů

16. 9. 2025 / Fabiano Golgo

čas čtení 2 minuty
30753
 
Kardinál Dominik Duka se opět postaral o to, aby česká církev nevypadala jako duchovní autorita, ale spíš jako politická PR agentura. Rozhodl se totiž sloužit slavnostní mši za Charlieho Kirka – amerického pravicového aktivistu, který byl zastřelen při veřejném vystoupení. Proč právě Duka? A proč právě Kirk? Protože se to perfektně hodí do jeho ideologického menu.

 

Kirk byl hvězdičkou americké konzervativní scény, proslulý konspiracemi, útoky na práva žen a militantní obhajobou zbraní. Přesně typ hrdiny, kterého Duka obdivuje: bílý, tvrdě pravicový, mluvící o „tradičních hodnotách“. Smrt takového muže je pro Dukův oltář náhle důležitá – a to natolik, že se z ní dělá velkolepý obřad na Staroměstském náměstí. Najednou žádná řeč o tom, že „to je americká záležitost“, najednou žádná zdrženlivost.

Jenže když v roce 2020 policista zabil George Floyda a celý svět řešil rasismus a policejní brutalitu, Duka byl najednou svatý mlčenlivý. Žádná mše, žádná velká slova o nenávisti a politickém násilí. Proč? Protože Floyd byl černý a jeho smrt se stala symbolem hnutí, které konzervativní kardinál rád shazuje. Najednou to nebyl „boj proti nenávisti“, ale nepříjemná připomínka systémového problému, který se do Dukovy homilie prostě nehodí.

Melissa Hortmanová, bývalá předsedkyně Sněmovny reprezentantů státu Minnesota, a její manžel Mark Hortman byli zavražděni ve svém domě v Brooklyn Parku 14. června 2025. Jejich smrt byla úřady označena za politicky motivovanou vraždu. Z činu byl obviněn Vance Luther Boelter, který je podezřelý také z útoku na dalšího demokratického politika, senátora Johna Hoffmana, a jeho manželku Yvette, ke kterému došlo dříve téhož dne. Tato tragédie šokovala nejen politickou scénu, ale i celou minnesotskou komunitu.

Kardinál Dominik Duka se však o manžele Hortmanovy vůbec nezmínil. Jejich smrt, politicky motivovaný atentát, se nedočkala ani slova soucitu, ani mše, ani žádného varování před narůstajícím politickým násilím. Jejich životy se zjevně do Dukovy ideologické šablony, do které pasoval Kirk, ale ne Floyd, nehodily.

Výsledek je tristní: kardinál, který by měl stát nad politikou, se chová jako trol z diskusí na X. Mluví o rostoucí nenávisti, ale jeho vlastní gesta jsou ukázkovým příkladem toho, jak se nenávist a selektivní soucit pěstují. Za konzervativního mučedníka se zvony rozezní, za černošskou oběť policie – ticho. 

Takto vypadá „křesťanská láska“ v podání Dominika Duky: modlitba jen pro vybrané a kříž jen pro ty, kteří se vejdou do správného ideologického šuplíku. Je tragické, že kardinál by se velmi dobře hodil do role českého spřízněného ducha Ku Klux Klanu. 

0
Vytisknout
263

Diskuse

Obsah vydání | 16. 9. 2025