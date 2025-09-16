Dukovo křesťanství bílých supremacistů

Kirk byl hvězdičkou americké konzervativní scény, proslulý
konspiracemi, útoky na práva žen a militantní obhajobou zbraní. Přesně
typ hrdiny, kterého Duka obdivuje: bílý, tvrdě pravicový, mluvící o
„tradičních hodnotách“. Smrt takového muže je pro Dukův oltář náhle
důležitá – a to natolik, že se z ní dělá velkolepý obřad na
Staroměstském náměstí. Najednou žádná řeč o tom, že „to je americká
záležitost“, najednou žádná zdrženlivost.
Jenže když v roce 2020
policista zabil George Floyda a celý svět řešil rasismus a policejní
brutalitu, Duka byl najednou svatý mlčenlivý. Žádná mše, žádná velká
slova o nenávisti a politickém násilí. Proč? Protože Floyd byl černý a
jeho smrt se stala symbolem hnutí, které konzervativní kardinál rád
shazuje. Najednou to nebyl „boj proti nenávisti“, ale nepříjemná
připomínka systémového problému, který se do Dukovy homilie prostě
nehodí.
Melissa Hortmanová, bývalá předsedkyně
Sněmovny reprezentantů státu Minnesota, a její manžel Mark Hortman byli
zavražděni ve svém domě v Brooklyn Parku 14. června 2025. Jejich smrt
byla úřady označena za politicky motivovanou vraždu. Z činu byl obviněn
Vance Luther Boelter, který je podezřelý také z útoku na dalšího
demokratického politika, senátora Johna Hoffmana, a jeho manželku
Yvette, ke kterému došlo dříve téhož dne. Tato tragédie šokovala nejen
politickou scénu, ale i celou minnesotskou komunitu.
Kardinál
Dominik Duka se však o manžele Hortmanovy vůbec nezmínil. Jejich smrt,
politicky motivovaný atentát, se nedočkala ani slova soucitu, ani mše,
ani žádného varování před narůstajícím politickým násilím. Jejich životy
se zjevně do Dukovy ideologické šablony, do které pasoval Kirk, ale ne
Floyd, nehodily.
Výsledek je tristní: kardinál, který by
měl stát nad politikou, se chová jako trol z diskusí na X. Mluví o
rostoucí nenávisti, ale jeho vlastní gesta jsou ukázkovým příkladem
toho, jak se nenávist a selektivní soucit pěstují. Za konzervativního
mučedníka se zvony rozezní, za černošskou oběť policie – ticho.
Takto
vypadá „křesťanská láska“ v podání Dominika Duky: modlitba jen pro
vybrané a kříž jen pro ty, kteří se vejdou do správného ideologického
šuplíku. Je tragické, že kardinál by se velmi dobře hodil do role
českého spřízněného ducha Ku Klux Klanu.
