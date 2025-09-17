Rusko: Centrální banka se připravuje na prudký nárůst rozpočtového deficitu
17. 9. 2025
"Argumentem pro zachování sazby byla nejistota ohledně toho, jaká bude nakonec rozpočtová politika," vysvětlila Nabjullina. Právě nejednoznačnost ohledně rozpočtu podle ní neumožnila sazbu dále snížit: "Naše rozhodnutí odráží pochopení (podle dnes dostupných informací) toho, jak bude rozpočet tvořen do konce roku 2025, jeho parametry pro roky 2026-2027." Centrální banka má pochopení. "Účastníme se diskuse s vládou o směřování rozpočtové politiky, ale konečná rozhodnutí oznámí vláda," řekla Nabjullina.
Na konci osmi měsíců činil rozpočtový schodek 4,2 bilionu rublů, což je více než roční plán. Na konci sedmi měsíců byl deficit ještě větší, 4,9 bilionu. Analytici nepovažují srpnový přebytek za orientační: v této době jsou tradičně mírné výdaje a k tomu dividendy od státních společností, především Sberbank (v součtu činily asi 0,5 bilionu rublů).
Rozpočtové výdaje v období leden-srpen vzrostly oproti loňskému roku o 21 %, a to včetně veřejných zakázek o 31 %, vyplývá z údajů Ministerstva financí. Ministerstvo tento růst vysvětluje aktivními zálohami na státní zakázky a slibuje, že plán splní do konce roku, ale trh tomu nevěří. Za tímto účelem by ve zbývajících čtyřech měsících měly být náklady o 16 % nižší než v loňském roce a nominální, tedy bez zohlednění inflace, vypočítali analytici MMI.
Kromě toho ministr financí Anton Siluanov již varoval, že půjčky v letošním roce překročí plán, a Vladimir Putin řekl, že s dluhem tak nízkým, jako je ruský, "není nic špatného na zvyšování deficitu". Otázkou tedy není, zda porostou výdaje a deficit, ale o kolik a jak se podaří "díru" v rozpočtu zacelit.
"Vycházíme z toho, že rozpočet na letošní rok bude dezinflační, ale do jaké míry se vyjasní při úpravě rozpočtu," popsala přístup centrální banky k problému Nabjullina. Připomněla Siluanovova slova o růstu půjček a o tom, o kolik se ukáže, až bude zaveden zákon o rozpočtu. To by se mělo stát do 30. září. Dezinflační dopad vládních výdajů se zatím "neprojevil", uvedla Nabjullina.
Centrální banka již upozornila na "intenzivní plnění výdajů" rozpočtu v letošním roce, ve kterém spatřovala riziko, že skutečné výdaje na konci roku překročí plán. "V lednu až červnu bylo realizováno 50,3 % objemu stanoveného pro daný rok, zatímco průměr za období 2011-2024 činil 44,2 % ročního objemu," poznamenal ve svém hlavním dokumentu, Pokynech pro společnou měnovou politiku na tři roky.
Rozpočet a sazba mají na inflaci opačný vliv. Nabjullina je přirovnal ke spojeným nádobám: větší deficit vyžaduje (za jinak stejných podmínek) menší příspěvek úvěrů k růstu peněžní zásoby, což nutí centrální banku držet vyšší sazbu. "Pokud bude rozpočtový schodek vyšší, než je stanoveno v našem základním scénáři, budeme omezeni v naší schopnosti snížit klíčovou sazbu," varovala Nabjullina.
Přitom je důležitý především deficit, nikoli samotné náklady, zdůraznila. Pokud jsou náklady pokryty daněmi, pro centrální banku to nic nemění. Vláda již nyní projednává nové zvýšení daní, konkrétně DPH z 20 % na 22 %. Nabjullina nehovořila o konkrétních daních, ale varovala: "Na říjnovém zasedání bude hodně záležet na tom, jaké rozpočtové parametry budou nakonec navrženy."
