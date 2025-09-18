Trump stojí na straně Okamury, Konečné a Vondráčka… vlastně Putina
18. 9. 2025 / Boris Cvek
čas čtení 1 minuta
Pět procent na obranu je pouze požadavek, který má pomoci urychlit rozklad demokratické společnosti, tedy spustit hádky o priority, nechutné potěmkiády, řečnická cvičení o ničem a podobně. Absolutně se tím ztrácí jakýkoli zájem o skutečnou obranu a stabilitu. Tématem dávno není, jak se Putinovi skutečně ubránit. Politici, experti, novináři na to skočí a je vymalováno.
Ostatně Trump podporuje jednoznačně rozklad demokracie také v Německu a v Unii jako takové. Jeho nejbližší spojenec se Orbán, Polsko se pokusí rozložit přes Nawrockého a u nás jeho pátá kolona vyhraje nejspíše volby. A pokud jde o Německo… před pár dny byla na návštěvě v Bílém domě představitelka německé AfD. Probírala tam stav svobody slova v Německu, jinými slovy: jak Německo plně otevřít a podřídit ruské propagandě.
Zdroj:
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-trumpova-administrativa-vypovedela-cesku-memorandum-o-boji-proti-dezinformacim-286336
Zdroj:
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-predni-clenku-alternativy-pro-nemecko-von-storchovou-prijali-v-bilem-dome-286211
