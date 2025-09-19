Channel 4 News: Británie si oddechla, Trump po všech těch přehnaných lichotkách odletěl z Británie zpět do USA
19. 9. 2025
Na otázku ohledně vazeb vyhozeného britského velvyslance v USA Petera Mandelsona na Jeffreyho Epsteina Trump odpověděl, že neví, kdo je tento odvolaný velvyslanec. Na otázku ohledně uznání Palestiny Británií Trump na návnadu neskočil. Výsledky tohoto summitu mohou být nakonec asi tak podstatné jako kondenzační stopa letadla Air Force One, ale Keir Starmer a jeho vláda to budou považovat za vítězství.
A Donald Trump se vrací zpět do nové turbulence ohledně svobody slova.
Napsal, že Jimmy Kimmel je další na řadě v soutěži o nejméně talentovaného moderátora večerních televizních talk show.
Včerejšek byl tedy snadnou divadelní částí. Dnešek měl být pro Sira Keira Starmera dnem ohrožení, protože se pozornost druhé státní návštěvy Donalda Trumpa obrátila k obchodu a politice. Zdá se však, že z tiskové konference s americkým prezidentem vyšel bez úhony. Stále se neshodli na palestinské státnosti, energetické politice a dalších otázkách. Tón mezi nimi byl však vřelý, přičemž prezident Trump si své nejtvrdší slova nechal pro Vladimira Putina. Náš politický redaktor Gary Gibbon podává zprávu z Chequers:
Reportér: Vrtulník Marine One narušil další anglickou idylku, zatímco nervózní hostitelé přihlíželi. Keir Starmer, který včera večer ve Windsorském zámku Trumpa královsky poctil, doufá, že ho to vše přiměje k otevřenosti vůči britským pokusům o změnu jeho postoje k obchodu, k Rusku a mnoha dalším otázkám.
Venkovský vzduch byl prosycen pachem leteckého petroleje, když se jeho obrovský konvoj připlazil 100 metrů k hlavnímu vchodu do Chequers. Keir Starmer dvakrát natáhl ruku, aby uchopil ruku své ženy, než uvedl Donalda Trumpa na 90 minut jednání. Jednou z hlavních priorit úřadu britského premiéra pro tato jednání bylo pokusit se přimět Donalda Trumpa, aby přitvrdil svůj postoj vůči prezidentu Putinovi. Když došlo na tiskovou konferenci ve Velkém sále, který předtím navštívili, někteří členové britské vlády si mysleli, že dosáhli pokroku.
trump: „No, zklamal mě. Chci říct, zabíjí mnoho lidí a ztrácí více lidí, než kolik jich zabíjí. Upřímně řečeno, ruští vojáci umírají ve větším počtu než ukrajinští vojáci. Ale říkám, že mě zklamal. To se mi nelíbí.“
Reportér: Prezident vyzval k otázkám několik oblíbených pravicových amerických médií. Fox News obvinily Keira Starmera, že tajně načasoval své oznámení, které se očekávalo tento víkend, a uznal palestinský stát až právě v okamžiku, kdy prezident Trump opouští město.
„Pane premiére Starmere, pokud jste tak přesvědčen o oficiálním uznání palestinské státnosti, proč čekáte, až prezident Trump opustí zemi? Proč to neuděláte hned teď? A není v tom riziko, že tím odměníte Hamás?“
Starmer: „No, abych byl ohledně Hamásu zcela jasný. Jde o teroristickou organizaci, která se nemůže podílet na žádné budoucí vládě v Palestině. A to, co se stalo 7. října, byl nejhorší útok od holokaustu. Na konci července jsem jasně vyjádřil svůj postoj k načasování, které nemá nic společného s touto státní návštěvou, a jak se dalo očekávat, prodiskutoval jsem to s prezidentem, jako dva lídři, kteří se navzájem respektují, mají se rádi a chtějí dosáhnout lepšího řešení.“
Trump: „V tomto bodě se s panem premiérem neshoduji. Je to vlastně jedna z mála věcí, ve kterých se neshodneme.“
Reportér: Ve skutečnosti jich není tak málo. Keir Starmer se však již brzy rozhodl, že se bude snažit s prezidentem Trumpem soukromě pracovat na určitých tématech a k takovým výpadům, jako je tento ohledně větrné energie, se nebude vyjadřovat.
Trump: „Nevyužívejte větrnou energii, protože je to katastrofa. Upřímně řečeno, je to velmi drahý vtip.“
Reportér: Zabrousily jeho rozhovory s králem, které podporuje ekologii., i do této oblasti? Obecně se prezident Trump choval velmi slušně. Jakékoli výpady, které by ho mohly napadnout, za něj vyslovila podporující americká média.
Trump: Beve, chcete se na něco zeptat?
"Bev Turner, GB News. Po několika týdnech strávených ve Washingtonu je opravdu zajímavé vidět, jak řídíte zemi jako hrdý křesťanský vůdce. A to vyvolává otázku pro britského premiéra, pokud vám to nevadí, jsme stále ještě křesťanská země? Nebo?"
Starmer: Pokud jde o křesťanskou zemi, byl jsem pokřtěn, takže to je moje církev po celý můj život.
Reportér: Keir Starmer je otevřeně ateista, ale opět se snažil minimalizovat rozdíly. Přesně týden poté, co Keir Starmer odvolal Petera Mandelsona z funkce velvyslance v USA, Donald Trump prohlásil, že o tomto muži nic neví, a to kvůli jeho podpoře bývalého přítele Donalda Trumpa, zesnulého Jeffreyho Epsteina.
Trump říká Mandelsonovi v lednu: „Moc vám děkuji. Bylo to krásně řečeno. Jaký máte krásný přízvuk. Takový přízvuk bych také chtěl mít. Děkuji. Moje matka by byla pyšná.“
Noivinář Trumpovi: „Slon v místnosti, lord Mandelson, už není velvyslancem. Máte s ním soucit, že přišel o práci kvůli historickým vazbám na Jeffreyho Epsteina?“
Trump: „Moc vám děkuji, pane. Vlastně ho neznám. Slyšel jsem o tom a myslím, že by o tom měl raději mluvit premiér. Bylo to jeho rozhodnutí a já o tom nic nevím. Jaká je vaše odpověď?“
Starmer: „No, je to velmi jednoduché. Minulý týden vyšly najevo některé informace, které nebyly k dispozici v době jeho jmenování, a já jsem o tom rozhodl, a to je zcela jasné.“
Reportér: Odcházeli za potlesku Trumpova týmu a za obrovské úlevy mezi britskými vládními poradci. Donald Trump se dnes ráno probudil ve Windsorském zámku. Na včerejším banketu vše nasvědčovalo tomu, že cílené lichocení vlády při bezprecedentní druhé státní návštěvě dosáhlo svého cíle.
„Toto byla druhá státní návštěva, první byla ta první, a možná to bude i poslední. Vlastně doufám, že ano.“
Rozmístění hostů připomínalo současné potíže Keira Starmera. Jeho šéf štábu Morgan McSweeney se posadil vedle Ruperta Murdocha, vědom si role, kterou mohou jeho noviny hrát v budoucnosti Keira Starmera. Premiér sám si vybral, že vedle sebe posadí největšího z nových investorů oznámených tento týden, Stephena Schwarzmana z Blackstone. Ale jeho a další investice, jako jsou modulární jaderné reaktory, které byly dnes schváleny v rámci dohody v Chequers, v dohledné době Keir Starmerovi jeho ekonomické modlitby nevyslyší.
Lídři sledují, jak na trávníku v Chequers přistává britský parašutistický tým. Donald Trump na tiskové konferenci kritizoval britskou energetickou politiku. Vyzval k vojenskému zásahu v oblasti imigrace. Bylo naznačeno mnoho rozporů, ale žádný z nich nebyl důsledně sledován. Byl to zkrocený Donald Trump, uklidněný okázalostí, a Keir Starmer si velmi oddychl.
Dnes jsme viděli některé známé rysy Donalda Trumpa. Vytahoval se. Mluvil o tom, že přinesl mír do zemí, jejichž názvy si nedokázal přesně vybavit. Občas se ch oval jako blázen. Mluvil o pokusu o znovuzískání letecké základny Bagram uprostřed Afghánistánu ovládaného Tálibánem. Podezřívám, že by to byl docela složitý manévr. Ale obecně byl umírněnější. A britská vláda má pocit, že z těchto dvou dnů může vytěžit nějaké zisky. Mluvíme o kritice prezidenta Putina.. A oni doufají, že pozitivní vzpomínky na tuto cestu zůstanou v mysli prezidenta Trumpa a znamenají, že britský hlas bude více slyšet. Ale jak jste viděli z odpovědi ohledně Petera Mandelsona, paměť prezidenta Trumpa může být někdy výběrová...
