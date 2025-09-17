Izrael „vypaluje území“ při útoku na město Gaza, tisíce lidí prchají
17. 9. 2025
Proizraelský americký senátor kritizuje invazi do města Gaza
Demokratický americký senátor Chris Coons, který je oddaným zastáncem Izraele, vyjadřuje nesouhlas s izraelským plánem obsadit město Gaza.
„Netanjahuova pozemní invaze do města Gaza je nebezpečnou chybou, která zhorší tragickou humanitární krizi v Gaze,“ napsal Coons, blízký spojenec bývalého amerického prezidenta Joea Bidena, v příspěvku na sociálních sítích.
„Vždy budu hájit právo Izraele na sebeobranu, ale tento krok ohrožuje tisíce nevinných životů a pouze ztěžuje návrat rukojmích držených Hamasem a dosažení příměří.“
Izraelská armáda pokračuje v masivním ničení domů v Gaze
Armáda v úterý zničila nejméně 17 obytných budov v Gaze.
Armáda udržuje toto tempo ničení již několik týdnů, což má za následek, že tisíce lidí přišly o domov a byly nuceny uprchnout na jih.
Odkud pochází Trumpovo tvrzení, že Hamás použije zajatce jako „lidské štíty“?
Během posledních 24 hodin americký prezident dvakrát varoval Hamás, aby během izraelské invaze do města Gaza nepoužíval izraelské zajatce jako „lidské štíty“.
Dnes americký prezident naznačil, že Hamas sám vyjádřil tento záměr. „Před dvěma dny oznámili, že budou používat rukojmí jako lidské štíty,“ řekl Trump.
Ve skutečnosti toto tvrzení pochází ze zprávy izraelské veřejnoprávní televize Kan, která cituje neidentifikované palestinské zdroje, podle nichž Hamas přesouvá zajatce do domů a stanů nad zemí, aby Izraeli zkomplikoval boje.
Hamas opakovaně varoval, že izraelské bombardování a hladovění v Gaze má dopad i na zajatce. Desítky izraelských zajatců již byly zabity, včetně mnoha při údajných izraelských leteckých útocích.
Na začátku září Hamas zveřejnil video jednoho ze zajatců natočené v autě v Gaze. Skupina však nikdy nehrozila, že zajatce použije jako lidské štíty.
Italové demonstrují v Miláně na podporu Gazy
Platforma zaměřená na palestinské záležitosti v Evropě zveřejnila záběry z demonstrace v italském Miláně na podporu Gazy.
Izrael zatkl 40 Palestinců na okupovaném Západním břehu
Podle Palestinské vězeňské společnosti bylo v úterý izraelskými silami během razií na okupovaném Západním břehu zadrženo nejméně 40 osob. Izraelští vojáci podle ní také prováděli výslechy v terénu.
Monitor ve svém prohlášení uvedl, že tři z pěti mladých Palestinců, kteří byli zadrženi za úsvitu v Kalkílii, byli nyní propuštěni, stejně jako někteří další zadržení během razií v jiných městech. Těla dvou Palestinců zastřelených během útoků v Kalkílii však stále zadržují izraelské úřady.
Organizace potvrdila, že během razie v Ramalláhu izraelští vojáci při razii v jejím bytě odvedli zadrženou ženu Hanu al-Baydaq a také zatkli jejího manžela, kterého později propustili.
Izraelští demonstranti pochodují od Netanjahuovy rezidence v Jeruzalémě k jeho kanceláři
Rodiny zajatců zadržovaných v Gaze uspořádaly další demonstraci namířenou proti premiérovi, kterého obviňují z odmítání příměří ve prospěch eskalace vojenských útoků na enklávu.
Odsoudili Benjamina Netanjahua a pochválili Donalda Trumpa za jeho sliby, že přivede zpět všechny zajatce.
„Náš premiér Netanjahu neposlouchá naše volání, aby zachránil rukojmí a ukončil tuto válku – ale vás vyslechne! Přiveďte ho k jednacímu stolu, aby se dohoda, která přivede všechny domů!“, uvedly rodiny v prohlášení přečteném v angličtině.
„Máme morální odpovědnost zastavit tuto genocidu“: Ilhan Omar
Progresivní americká kongresmanka říká, že zpráva vyšetřovací komise OSN, která dospěla k závěru, že Izrael páchá v Gaze genocidu, jasně ukazuje, že lidé na tomto území procházejí „záměrným ničením Palestinců“.
Invaze do města Gaza je „znesvěcením“ Božího jména: progresivní americká židovská skupina
Hnutí IfNotNow tvrdí, že kromě ohrožení životů stovek tisíc Palestinců znamená postup izraelské armády do města Gaza „téměř jistou smrt“ pro zbývající izraelské zajatce.
„Dnešní pozemní invaze do města Gaza, nejnovější krok izraelské genocidy, je chillul hashem, znesvěcení Božího jména,“ uvedla ve svém prohlášení výkonná ředitelka IfNotNow Morriah Kaplan.
„Jen několik dní před Rosh Hashanah [židovským novým rokem] s hrůzou sledujeme, jak izraelská armáda bombarduje a napadá město Gaza, čímž vystavuje životy stovek tisíců Palestinců smrtelnému nebezpečí.“
Německá policie zatkla demonstranty na protestech na podporu Gazy v Berlíně
Německá policie opět zatkla pro-palestinské demonstranty v hlavním městě Berlíně, zatímco izraelská armáda zintenzivňuje smrtící útoky v Gaze.
Aktivisté sdíleli na sociálních sítích videoklipy zachycující scény z protestního shromáždění, na kterém demonstranti skandovali proti izraelské genocidě a hladomoru a nesli transparenty s nápisy „Zastavte válku hladomoru“.
Netanjahu tvrdí, že Trumpa do útoku na Katar „nezapojil“
Izraelský premiér popírá zprávy izraelských a amerických médií, podle nichž americký prezident věděl předem o útocích na Katar z minulého týdne.
„Rozhodnutí o operaci v Kataru jsem učinil s vládou,“ řekl Netanjahu. „Byla to moje odpovědnost a Bílý dům jsme do toho nezapojili. Po útoku jsem s Trumpem několikrát hovořil a všechny rozhovory byly v pořádku.“
Izraelský útok zničil mešitu v Gaze
Záběry šířené na internetu ukazují okamžik, kdy izraelské vojenské letadlo bombardovalo a zničilo mešitu al-Aybaki ve čtvrti Tuffah na východě města Gaza.
Další záběry ukazují Palestince shromážděné kolem trosek mešity.
Netanjahu říká, že ho Trump znovu pozval do Bílého domu
Několik izraelských médií citovalo Netanjahua, který řekl, že po svém projevu na Valném shromáždění OSN koncem tohoto měsíce odcestuje do Washingtonu, D.C.
Bude to čtvrtá návštěva izraelského premiéra v Bílém domě od nástupu Trumpa do úřadu v lednu a první od izraelského útoku na Katar.
Jak komise OSN pro vyšetřování dospěla k závěru, že Izrael páchá genocidu
Komise aplikovala Úmluvu OSN o prevenci a trestání zločinu genocidy na izraelské akce v Gaze.
Zjistila, že izraelská armáda – na příkaz izraelské vlády – provádí čtyři z pěti metod genocidy uvedených v úmluvě.
Zpráva uvádí, že Izrael: zabíjí členy skupiny [Palestinců]; způsobuje členům skupiny vážné tělesné nebo duševní újmy; úmyslně vystavuje skupinu životním podmínkám, které mají za cíl její úplné nebo částečné fyzické zničení; a ukládá opatření, která mají zabránit porodům v rámci skupiny.
Zpráva také na základě veřejných prohlášení izraelských představitelů dokázala, že Izrael má dolus specialis genocidy – „konkrétní úmysl“ zničit Palestince jako národ.
„Oběti bombardování nebyly vybrány ani napadeny jako jednotliví civilisté. Naopak, oběti byly napadeny kolektivně kvůli své identitě jako Palestinci,“ uvádí se ve zprávě.
Další izraelská divize se pravděpodobně připojí k invazi do Gazy
Izraelská armáda zveřejnila letecké záběry, na nichž je vidět velké množství tanků a dalších obrněných vojenských vozidel postupujících při pozemní invazi do Gazy.
Náčelník armády Eyal Zamir zveřejnil videozprávu, ve které uvedl, že armáda „prohlubuje úspěchy, které nám umožní přiblížit konec války“.
Uvedl, že politickému vedení předložil zprávu o „všech rizicích a příležitostech“ během obsazení Gazy a zdůraznil, že návrat zajatců držených v Gaze je válečným cílem.
Podle izraelské armády nyní v Gaze operují dvě divize a třetí se k ofenzivě připojí v nejbližších dnech.
„Lži“: Hamás odmítá izraelské ospravedlnění zničení města Gazy
Palestinská skupina odmítla izraelská tvrzení, že systematicky ničí obytné věžáky v Gaze, protože je využíval Hamás.
„Tvrzení mluvčího nepřátelské armády o tom, že odpor využívá obytné věžáky v Gaze k vojenským účelům, jsou pouhé lži,“ uvedla ve svém prohlášení.
„Nepřítel se snaží ospravedlnit své zločiny, aby zakryl systematické ničení Gazy, stejně jako dříve zničil města Rafah, Khan Yunis, Jabalia, Beit Hanoun a Beit Lahia.“
Izraelští představitelé, včetně ministra obrany Israela Katze, se radovali z toho, že srovnali se zemí to, co zbylo z města Gaza.
V neděli Katz sdílel záběry výškové budovy v Gaze, která byla zničena izraelským útokem, s popiskem: „Dům z karet. Panoráma Gazy se mění.“
Irský prezident navrhuje, aby Izrael a jeho spojenci dodávající zbraně byli vyloučeni z OSN
Michael D. Higgins říká, že zpráva vyšetřovací komise OSN, která dospěla k závěru, že Izrael páchá v Gaze genocidu, je „důležitým“ dokumentem, který by měl vyvolat mezinárodní akci.
„Osobně se domnívám, že nyní je nutné vyloučit ty, kteří se dopouštějí genocidy, a ty, kteří genocidu podporují dodávkami zbraní,“ řekl irský prezident novinářům.
„Musíme zvážit jejich vyloučení z Organizace spojených národů a neměli bychom již déle váhat s ukončením obchodu s lidmi, kteří toto páchají na našich bližních.“
Irsko, kde mnozí vidí paralely mezi bojem země za nezávislost na Spojeném království a snahou Palestinců o sebeurčení, loni uznalo palestinskou státnost.
Země také formálně podpořila případ Jižní Afriky u Mezinárodního soudního dvora, který Izrael obviňuje z genocidy.
Šéfka diplomacie EU říká, že Izrael zhoršuje „zoufalou situaci“ v Gaze
Šéfka zahraniční politiky Evropské unie Kaja Kallasová v pondělí uvedla, že izraelská pozemní ofenzíva v Gaze zhorší situaci v enklávě.
„Izraelská pozemní ofenzíva v Gaze ještě zhorší již tak zoufalou situaci,“ napsala Kallasová na sociální síti X.
„Bude to znamenat více mrtvých, více zničení a více vysídlených osob,“ uvedla s tím, že Evropská komise zítra představí opatření, která mají izraelskou vládu přimět ke změně kurzu.
Trump nadále vyhrožuje Hamásu, ale co může udělat?
Americký prezident již několik měsíců vyhrožuje Hamásu a varuje tuto skupinu, aby propustila izraelské zajatce, jinak...
Ve svém dnešním posledním varování Donald Trump řekl, že skupina bude mít „velké potíže“, pokud použije zajatce jako „lidské štíty“ při systematickém ničení izraelského města Gaza, kde žije asi milion Palestinců.
Včera vyslovil podobnou hrozbu, když řekl, že pokud jsou zprávy o tom, že Hamas přesouvá zajatce na povrch, pravdivé, „všechno je možné“.
Na začátku tohoto měsíce Trump také vydal to, co nazval „posledním varováním“ pro Hamás. Ještě před nástupem do úřadu v lednu Trump Hamásu vyhrožoval, že pokud nebudou zajatci propuštěni, „vypukne peklo“.
Zdá se však, že Washington nemůže Hamásu a Palestincům udělat nic, co by Izrael již neudělal. Většina vedení Hamásu, včetně jeho politických a vojenských šéfů, byla zabita.
Bílý dům může Izraeli povolit zintenzivnění vojenské kampaně v Gaze, kterou akademici, představitelé OSN a lidskoprávní organizace široce popisují jako genocidu. Nicméně USA pod vedením Trumpa i jeho předchůdce, bývalého prezidenta Joea Bidena, od počátku udělaly jen málo pro to, aby svého spojence zkrotily.
Je také obtížné uplatnit na Hamás Trumpovy oblíbené metody zahraniční politiky, jako jsou nátlak, cla a sankce. Tato skupina je již dlouho označována USA za „zahraniční teroristickou organizaci“, takže její majetek a zájmy podléhají maximálním sankcím.
Kdykoli je Trump dotázán na situaci v Gaze, odkazuje na své úsilí o osvobození izraelských zajatců, ale Hamás opakovaně souhlasil s návrhy, které by je všechny propustily v rámci trvalého příměří.
Útok na Dauhá ukazuje, že Izrael nemá zájem o seriózní jednání o příměří: Guterres
Generální tajemník OSN Antonio Guterres uspořádal tiskovou konferenci před 80. zasedáním Valného shromáždění OSN.
Zde jsou některé z jeho komentářů:
Řekněme si to na rovinu. Vzhledem k útoku, který se odehrál v Kataru, to nevypadá, že by Izrael měl zájem o seriózní jednání o příměří a propuštění rukojmích.
Válka v Gaze je morálně, politicky i právně nepřijatelná.
Katar již oznámil, že je připraven znovu zahájit mediaci. Tato mediace je naprosto nezbytná, když vidíme novou fázi ničení města Gaza, aby bylo dosaženo okamžitého příměří s okamžitým a bezpodmínečným propuštěním rukojmí a okamžitým vstupem humanitární pomoci.
Doufejme, že setkání Kataru s USA povede k tomu, že USA vyvinou tlak na Izrael, aby vážně přijal jednání.
Rád přijmu premiéra Benjamina Netanjahua, pokud o to požádá, stejně jako přijmu jakéhokoli jiného člena hlavy státu, včetně prezidenta Donalda Trumpa.
Podle pravidel budu v takovém případě informovat Mezinárodní trestní soud. Ale závažnost situace v Izraeli a na okupovaném palestinském území je více než oprávněná, takže pokud izraelský premiér bude chtít schůzku, vyhovím mu.
Palestinec postřelen během izraelského útoku na okupované město Nablus na Západním břehu
Mladý Palestinec byl postřelen a zraněn izraelskými silami na okupovaném Západním břehu během pokračujících útoků na Nablus.
Místní zdroje citované agenturou Wafa uvedly, že izraelská vojenská vozidla vtrhla do města Qusra a střílela ostrými náboji, zvukovými granáty a slzným plynem.
