Polský premiér oznámil "neutralizaci" neznámého bezpilotního letounu nad vládní čtvrtí a zadržení dvou běloruských občanů
19. 9. 2025
V pondělí 15. září večer přeletěl nad vládní čtvrtí ve Varšavě neznámý dron. Podle polského premiéra Donalda Tuska na sociální síti X bylo letadlo zničeno Státní bezpečností. Šéf kabinetu ministrů také uvedl, že polské orgány činné v trestním řízení zadržely dva občany Běloruska. V současné době policie vyšetřuje okolnosti incidentu. Tusk neuvedl další podrobnosti.
Situace nastala na pozadí nedávného narušení polského vzdušného prostoru ruskými bezpilotními letouny. V noci na 10. září, během masivního ruského úderu na Ukrajinu, bylo na obloze nad Polskem zaznamenáno nejméně 19 dronů. Na jejich zachycení se podíleli stíhačky NATO. Později byly na území země nalezeny trosky 17 bezpilotních letounů.
V reakci na tyto události Varšava aktivovala článek 4 charty NATO o konzultacích v případě bezpečnostní hrozby. 12. září aliance zahájila operaci Eastern Sentry k posílení obrany východního křídla. 14. září polský prezident Karol Nawrocki podepsal povolení k pobytu jednotek NATO v zemi v rámci této operace.
Polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski vyzval země NATO, aby začaly zachycovat ruské drony nad Ukrajinou, a poznamenal, že to Evropě pomůže poučit se z ukrajinských zkušeností a urychlit přípravy na obranu. Úřadující stálá zástupkyně USA při OSN Dorothy Sheaová potvrdila připravenost Washingtonu chránit spojence v alianci.
Polsko zároveň uzavřelo hranice s Běloruskem na dobu neurčitou, což toto rozhodnutí vysvětlilo společným rusko-běloruským cvičením "Zapad-2025", které skončilo 16. září.
