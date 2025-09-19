Rusko otevírá kanceláře krypto platebního systému v Nigérii a Zimbabwe, aby obešlo sankce
19. 9. 2025
Slavnostního otevření se zúčastnili náměstek ministra financí Ruské federace Ivan Čebeskov, náměstek ředitele odboru finanční politiky Ministerstva financí Ruské federace Osman Kabalojev, ruský velvyslanec v Zimbabwe Nikolaj Krasilnikov a také místopředseda PSB Michail Dorofějev. Zimbabwe a Nigérii zase zastupovali ministři financí Mtule Ncube a Weill Idan.
O plánech na zahájení projektů v afrických zemích již dříve informovali předseda PSB Pjotr Fradkov a generální ředitel platformy A7 Ilan Shor.
A7 říká, že má řešení pro převod "do jakékoli země, v jakékoli měně, pro podniky všech velikostí". PSB slibuje, že v kancelářích v Africe bude k dispozici "široká škála" finančních nástrojů pro vypořádání v rámci kontraktů zahraničního obchodu, které jsou odolné vůči sankcím.
Na konci léta americké ministerstvo financí uvalilo sankce na společnosti skupiny A7, kontrolované Shorem a PSB. Podíleli se na vytvoření kryptoměny A7A5, jejíž kurz byl navázán na ruský rubl. Podle amerických úřadů tyto firmy používaly "finanční infrastrukturu" k tomu, aby skryly skutečné zdroje finančních prostředků a prováděly převody do Ruska za účelem obcházení sankcí. Na projektech A7 se podílela kryptoměnová burza Grinex, kterou vytvořili zaměstnanci kryptoplatformy Garantex poté, co se jí rovněž dotkly americké sankce. Spoluzakladatel společnosti Garantex Sergej Mendělejev byl zařazen na sankční seznam.
PSB byla jednou z deseti největších soukromých bank v Rusku, ale v roce 2017 byla na pokraji bankrotu a v prosinci téhož roku byla banka zachráněna centrální bankou. Rozhodnutím vlády Ruské federace byla PSB v roce 2018 přeměněna v páteřní banku pro obsluhu vojenskoprůmyslového komplexu. Dne 24. února 2022 se banka dostala pod přísné sankce Spojených států, EU a Spojeného království jako klíčová finanční instituce podporující vojenský sektor.
Zdroj v ruštině: ZDE
Diskuse