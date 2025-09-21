SPD a Trumpův doublethink o ropě a jak budeme sestřelovat ruské stíhačky v jednotě u táboráku kolem Čapího hnízda
21. 9. 2025 / Boris Cvek
Moderátor zmínil čerstvou analýzu Bloombergu, že Rusko měsíc po uvítání Putina na červeném koberci na Aljašce, výrazně přitvrdilo ve svých útocích na Ukrajinu. Putin chápe situaci tak, že může realizovat své cíle. Moderátor připomněl i ruské stíhačky nad Estonskem. Jedině paní Šafránková jakž takž hájila Putina, i když připustila právo Unie na obranu. Pozoruhodné bylo také sledovat, jak vysvětluje, že případné referendum o vystoupení z NATO a EU, bude připravováno tak, že vlastně nikdy nebude.
Poslanec Juchelka z ANO vypadal jako skalní zastánce našeho členství v NATO a EU. Ministr Jurečka, za sociální svědomí vlády KDU-ČSL, dokonce souhlasil s tím, že ruské stíhačky na územím Unie bychom měl sestřelit. Podobně se vyjádřil i prezident Pavel. Ale kdo jsou ti „my“? Naše tři vrtulníky, které mají zachránit Polsko? A obranu proti balistickým raketám, připomínám, máme mít nejdříve za deset let. Pozoruhodný byl i Jurečkův apel na jednotu napříč politickým spektrem, pokud jde o obranu, a hned vytáhl, že Babiš je odsouzen soudem v kauze Čapí hnízdo a nemůže být premiérem. Následoval nepřehledný spor o tom, co soudy vlastně rozhodly, jak dlouho se kauza táhne, co je to dodržování pravidel atd.
Když se ale vrátím k obraně, Juchelka obvinil vládu, že jsme už v roce 2023 měli mít funkční protivzdušnou obranu, kdyby byly dodrženy projekty, které rozjel ministr obrany za ANO Metnar. Celou debatu místo věcného řešení, co je vlastně to, co nás zachrání, se rozjela kolečka dozimetrů, čapích hnízd a bitcoinů. Tématem byla i otázka, zda některé z formací, které kandidují ve volbách teď v říjnu, jsou koalice, nebo ne, zda pro ně platí vyšší procentní limit vstupu do Sněmovny, což bude řešit Ústavní soud. Objevilo se i téma, zda Babiš, lídr či spíše vlastník Hnutí ANO, je ve střetu zájmů, což má s Babišem brzy debatovat prezident republiky. Dozvěděli jsme se taky, že moderátora trápí, jak rychle se po volbách podaří sestavit vládu. Juchelka několikrát celkem spokojeně zmínil, že důležitý bude výsledek voleb.
Tématem byla i otázka, zda ministrem zahraničí v nové vládě bude Jaroslav Foldyna za SPD nebo dokonce Jindřich Rajchl z ještě šílenější formace. Tohle vyvolalo opravdu rozruch, dokonce smích. Šafránková odmítla sdělit, kdo to bude, pokud bude SPD mít tu šanci. Juchelka sdělil, že ANO samozřejmě chce ministra zahraničí. Zmínil poslance Vondráčka, který nedávno prohlásil, že chce do ČR pustit ruskou propagandu v plné síle.
Málem bych zapomněl na poslankyni Vaňkovou ze STAN. Ale ona toho vlastně nic moc neřekla, co by stále za pozornost. Vlastně, abych jí nekřivdil, to byla hlavně ona, kdo se postaral o to zpestření debaty v souvislosti s Foldynou a Rajchlem. Jinak se ale jen zastávala vládní politiky, to je asi tak vše. Možná trochu vybočila, když na začátku druhé hodiny pořadu zmínila, že Jurečkova superdávka by mohla ohrozit ty nejzranitelnější. Ministr Jurečka nás ujistil, že kalkulačka, pomocí níž si budeme moci vypočítat, jak na lidi superdávka dopadne, bude k dispozici v říjnu. Skvělé načasování, že? Na iRozhlase už od konce května je k dispozici analýza, co to ta Jurečkova superdávka vlastně je. Cituji: „Ze srovnání současného a nového modelu ale vychází, že reforma tvrdě zasáhne i řadu nízkopříjmových domácností.“ Bylo by to naprosto v logice toho, co tato vláda po celou dobu svého vládnutí dělala.
