Úředníci Trumpovy administrativy údajně hodlají spojit paracetamol s rizikem autismu
22. 9. 2025
Washington Post informuje, že oznámení je na spadnutí, přestože podle pokynů je tento lék – jinde známý jako paracetamol – pro těhotné ženy bezpečný
Podle Washington Post se v pondělí očekává, že administrativa Donalda Trumpa spojí užívání populárního léku Tylenol – jinde ve světě známého jako paracetamol – těhotnými ženami s rizikem autismu, a to v rozporu s lékařskými pokyny.
Úředníci Trumpovy administrativy by také měli oznámit snahu prozkoumat, jak by lék leucovorin mohl údajně a potenciálně léčit autismus, podle zprávy zveřejněné v neděli, která cituje čtyři zdroje obeznámené s těmito plány, které hovořily pod podmínkou anonymity, protože oznámení ještě nebylo učiněno.
Lékařské pokyny uvádějí, že užívání tylenolu, volně prodejného léku proti bolesti, jehož účinná látka je v USA známá jako acetaminofen a jinde ve světě jako paracetamol, je pro těhotné ženy bezpečné.
Trump oznámil tuto novinku během nedělní vzpomínkové akce za konzervativního aktivistu Charlieho Kirka, když davu řekl: „Myslím, že jsme našli odpověď na autismus.“ V sobotu prezident řekl, že plánované oznámení bude „jednou z nejdůležitějších věcí, které uděláme“.
Na začátku září Wall Street Journal informoval, že Trumpův ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy Jr. plánoval oznámit, že užívání tylenolu těhotnými ženami je potenciálně spojeno s poruchou autistického spektra, která je definována jako neurologická porucha charakterizovaná sociálními a komunikačními obtížemi a repetitivním chováním.
Jak informoval Washington Post, některé lékařské studie zahrnující podávání leucovorinu dětem s autismem prokázaly „to, co někteří vědci popisují jako pozoruhodné zlepšení jejich schopnosti mluvit a rozumět ostatním“ – i když jsou tyto studie považovány za předčasné.
Kennedy tvrdí, že USA sužuje „epidemie autismu“ vyvolaná „toxiny v životním prostředí“.
