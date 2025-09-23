Slovenští demokraté obviňují premiéra Fica a českého miliardáře Křetínského z „velké krádeže plynu“ v souvislosti s účty za energii
23. 9. 2025 / Albín Sybera
Slovenské domácnosti čelí jedněm z nejvyšších účtů za plyn ve střední Evropě, uvedli 18. září opoziční demokraté, kteří nejsou zastoupeni v parlamentu. Energetický expert strany Karel Hirman řekl místním médiím, že rodiny platí „brutálně“ nadhodnocené ceny ve srovnání se sousedním Českem.
Hirman uvedl, že domácnosti na Slovensku platí 71,1 EUR za MWh, zatímco české domácnosti platí téměř o 15 EUR méně za MWh, informoval server Aktuality.sk. To znamená, že rodiny na Slovensku platí ročně o 250–300 EUR více než Češi, řekl.
Na tiskové konferenci Hirman, bývalý ministr hospodářství, obvinil populistického premiéra Roberta Fica (Smer-SD), českého miliardáře Daniela Křetínského a předsedu Úřadu pro regulaci sítí a telekomunikací (URSO) Jozefa Holjenčíka ze spiknutí s cílem určit ceny plynu pro domácnosti.
„Kdo jsou hlavní hráči, kteří určují, kolik platíme za plyn? Jsou to tři plynární králové. Je to premiér Fico, je to pan Křetínský a je to pan Jozef Holjenčík,“ řekl a vyzdvihl Fica za údajné zorganizování „velké krádeže plynu“ na Slovensku, za kterou „běžná slovenská domácnost brutálně platí“.
Křetínského Energetický a průmyslový holding (EPH) drží 49% podíl s manažerskou kontrolou v přenosové soustavě Eustream, zatímco slovenský stát si ponechává 51 %. Před plnohodnotnou invazí Ruska na Ukrajinu generovaly toky plynu ve výši 50–55 mld. m³ přes Slovensko roční zisk po zdanění ve výši přibližně 400 mil. EUR pro oba akcionáře Eustreamu, odhadl Alexander Duleba, vedoucí výzkumný pracovník Slovenské asociace zahraniční politiky (SFPA), v rozhovoru v prosinci.
EPH má také podíl v distribuční části státem kontrolované společnosti Slovenský plynárenský priemysel (SPP) – největšího dodavatele zemního plynu v zemi. Mluvčí SPP Ondrej Šebesta uvedl, že tarify pro rok 2025 byly stanoveny na základě průměrných velkoobchodních cen od října 2023 do června 2024, kdy byly ceny vyšší.
Slovensko je tradičně klíčovým tranzitním uzlem pro plyn, přičemž provozovatel Eustream ročně přepravuje desítky miliard kubických metrů, než došlo k poklesu toků po plnohodnotné invazi Ruska na Ukrajinu v roce 2022. Tyto toky vzrostly poté, co se Fico na konci roku 2023 vrátil k moci.
Tato vnitrozemská země patří i nadále mezi státy EU, které jsou nejvíce závislé na ruském plynu. Fico tlačí na Brusel, aby vytvořil nouzové mechanismy na zmírnění dopadů na domácnosti a průmysl v případě, že budou nuceny využívat dražší alternativní importy, ale Ficovi kritici poukazují na to, že silný premiér využívá energetiku k získání podpory pro svou národně konzervativní agendu doma.
V roce 2025 dosud Slovensko dovezlo přes Maďarsko asi 1,7 mld. m3 plynu, z čehož většina pocházela z Ruska přes plynovod TurkStream, jak 2. září informovala agentura Reuters, ačkoli Hirman poukázal na to, že je obtížné kvantifikovat přesné množství ruského plynu proudícího přes Slovensko.
Slovensko odebírá většinu svých dodávek na základě dlouhodobé smlouvy s Gazpromem, která platí do roku 2034, s ročním objemem přibližně 3,5 mld. m³. Na základě této smlouvy se ruská strana zavázala přepravovat plyn na Slovensko zdarma a hradit poplatky za tranzit plynu až ke slovenským hranicím.
Fico učinil energetiku ústředním bodem dalšího pro-kremelského obratu své strany Smer. V létě Fico také odložil osmnáctý balíček sankcí EU proti Rusku a opakovaně kritizoval plány EU na postupné ukončení dovozu ruské energie do roku 2027.
Fico zrušil blokování sankčního balíčku Slovenskem až poté, co prohlásil, že od EU získal „energetické záruky“, a Fico také tlačí na využití fondů EU k pokrytí nákladů na energii, což Hirman naznačil jako cynický tah Fica a dalších hráčů na trhu s plynem.
Holjenčík byl jmenován do čela URSO na podzim 2023, krátce po vytvoření Ficovy levicově-pravicové vlády.
Demokraté vedeni bývalým prozatímním premiérem Eduardem Hegerem se podle nejnovějšího průzkumu agentury Focus pro online zpravodajský web 360ka.sk pohybují těsně nad 5% hranicí.
Největší opoziční strana na Slovensku, centristická Progresivní Slovensko (PS), si udržuje pohodlný náskok 22 % před stranou Smer populistického premiéra Roberta Fica, která zaostává s 18,2 %, viz dříve.
