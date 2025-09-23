Mohou čeští papaláši beztrestně krýt a podporovat pachatele genocidy?
23. 9. 2025 / Radomír Silber
Jako jeden z 333 občanů a občanek jsem podepsal občanskou obžalobu na premiéra a českou vládu za to,— Dan Priban (@DanPriban) September 22, 2025
👉 že porušují své zákonné povinnosti zabránit genocidě
👉 že podporují postup izraelské vlády v Gaze přesto, že jsou si vědomi toho, že závažně porušuje mezinárodní právo
👉 že…
Národní centrála proti organizovanému zločinu podezření na trestnou činnost premiéra Fialy – podporu okupační mocnosti a pachatelů genocidního jednání – odmítá šetřit
Ředitel NCOZ JUDr. Jiří Mazánek osobně potvrdil, že NCOZ podnět s podezřením na trestnou činnost občana Petra Fialy, který jí postoupilo Policejní prezidium, nešetřila, od podezřelého Petra Fialy si vysvětlení nevyžádala, nepředvolala jej ani k výslechu a ani si nevyžádala k jeho podezřelé činnosti žádná expertní stanoviska a odborné posudky. Konkrétní odpovědné osoby, které se vyhýbají konat, ale Jiří Mazánek utajuje.
V Žádosti datované 3. září 2025 jsem v souvislosti s policejním šetřením a justičním stíháním a trestáním učitelky Martiny Bednářové požádal Národní centrálu proti organizovanému zločinu o informace s cílem ověřit podezření, že Policie ČR a NCOZ zneužívají své pravomoci k nečinnosti, k nadržování vysoce postaveným podezřelým a k vyhýbání se tomu, aby podle zákona konaly zejména v souvislosti s fakty doloženým a Polici České republiky a systému státních zastupitelství včetně nejvyšší státní zástupkyně JUDr. Lenky Bradáčové, Ph.D., již delší dobu známým podezřením.
Občan Petr Fiala, narozený 1. 9. 1964, je totiž podezřelý, že zneužil funkce předsedy vlády a médií masového dosahu k popírání válečných zločinů a zločinů proti lidskosti včetně genocidy a k podpoře okupační mocnosti Izraele, okupace a Mezinárodním trestním soudem stíhaného okupanta a pachatele válečných zločinů a zločinů proti lidskosti Benjamina Netanjahua a že nekonal a nevyjádřil se proti vyjádřeným genocidním úmyslům a genocidnímu jednání okupační mocnosti, činitelů vlády a armády státu Izrael a nezabránil dodávkám zbrojního materiálu okupační mocnosti, ale naopak je podezřelý, že působil ve prospěch pokračování okupace, proti humanitárním příměřím a ve prospěch genocidním způsobem vedené války a proti autoritě Mezinárodního trestního soudu.
Považoval jsem za potřebné získat od NCOZ informace k potvrzení či vyvrácení podezření, že NCOZ odmítá a vyhýbá se konat a šetřit podněty ve věci podezření na trestnou činnost občana Petra Fialy, který prokazatelně veřejně popíral prostřednictvím České televize i jinak válečné zločiny a zločiny proti lidskosti včetně genocidia páchané od roku 1948 Státem Izrael a který prokazatelně veřejně podpořil právě v souvislosti s jejich stíháním Mezinárodním trestním soudem stíhané podněcovatele genocidy, pachatele okupace, okupačního teroru a organizátory válečných zločinů a zločinů proti lidskosti Benjamina Netanjahua a Yoava Galanta proti autoritě Mezinárodního trestního soudu.
Na svou žádost jsem obdržel od povinného subjektu NCOZ řadu požadovaných informací, kterými ředitel NCOZ JUDr. Jiří Mazánek osobně potvrdil, že NCOZ podnět s podezřením na trestnou činnost občana Petra Fialy, který obdržel, nešetřil, od podezřelého Petra Fialy si ani nevyžádal vysvětlení, ani jej nepředvolal k výslechu a ani si nevyžádal k jeho podezřelé činnosti žádná expertní stanoviska a odborné posudky.
Národní centrála proti organizovanému zločinu však při vyřizování Žádosti o informace datované 3. září 2025 pochybila a jednala v rozporu s platným zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, když v zákonné lhůtě část požadovaných informací neposkytla a nevydala ani zákonem vyžadované rozhodnutí o odmítnutí části Žádosti.
Současně NCOZ podezřívám, že vedle neposkytnutí části požadovaných informací řádně nezjišťovala a nevyhledala všechny požadované kvalifikované informace a namísto části informací poskytla nevěrohodné tvrzení o své údajné neinformovanosti.
Národní centrála proti organizovanému zločinu konkrétně mlží, tají a popírá:
K bodu č. 1 Žádosti k dotazu „Kolik konkrétních podnětů a ke kterým datům Národní centrála proti organizovanému zločinu obdržela ve věci podezření, že občan Petr Fiala zneužívá funkce předsedy vlády k osobní a organizované podpoře okupační mocnosti, války a okupace a pachatelů zločinů válečných a proti lidskosti, včetně zlehčování a popírání nebo ignorování válečných zločinů a zločinů proti lidskosti a genocidního jednání? poskytl pouze informaci ve znění „Vaše trestní oznámení bylo postoupeno z ÚSKPV na NCOZ dne 14. května 2025“. Z tohoto znění neplyne jednoznačně, kolik podnětů NCOZ obdržela, zda tedy NCOZ uváděný podnět byl jediný.
K bodu č. 2 Žádosti „Jakým způsobem Národní centrála proti organizovanému zločinu konkrétní podněty podezření na trestnou činnost občana Petra Fialy spočívající ve zneužívání funkce předsedy vlády k osobní a organizované podpoře okupační mocnosti, války a okupace a pachatelů zločinů válečných a proti lidskosti, včetně zlehčování a popírání válečných zločinů a zločinů proti lidskosti a genocidního jednání, řešila a řeší? Kterými osobami a v jakých funkcích?“ poskytl NCOZ jen část požadované informace ve znění „Věc byla vyhodnocena a založena „AA“. NCOZ jako povinný subjekt tedy neposkytl požadovanou informaci „Kterými osobami a v jakých funkcích?“ a užitím zkratky „AA“ nesplnil ani požadavek na transparentnost, srozumitelnost sdělení určeného veřejnosti.
K bodu č. 5 Žádosti „Pokud Národní centrála proti organizovanému zločinu se rozhodla občana Petra Fialu pro jeho osobní a jím podporovanou či organizovanou podporu okupační mocnosti, války a okupace a pachatelů zločinů válečných a proti lidskosti, včetně zlehčování a popírání válečných zločinů a zločinů proti lidskosti a genocidního jednání nepožádat o vysvětlení a nepozvat k výslechu, kdo a v jaké funkci o tom rozhodl? Které státní zastupitelství a který státní zástupce takový postup NCOZ schválili nebo podpořili?“ povinný subjekt NCOZ informaci neposkytl. Namísto poskytnutí požadované informace „kdo a v jaké funkci o tom rozhodl? Které státní zastupitelství a který státní zástupce takový postup NCOZ schválili nebo podpořili?“, NCOZ reagoval zástupnou požadované informace prostou formulací „Zpracovatel písemnosti č.j. NCOZ-4713/ČJ-2025-410090-E-TR postupoval zákonným způsobem“.
K bodu č. 7 Žádosti „Byli Národní centrála proti organizovanému zločinu a její zaměstnanci a vedoucí představitelé seznámeni se skutečností, že Policie ČR šetří a státní zastupitelství dozorují konkrétní případy občanů, kterým kladou za vinu, že popírají nebo zlehčují válečné zločiny a zločiny proti lidskosti a že se i jen slovně či symbolicky vyjadřují ve prospěch okupačních mocností a osob podezřelých z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti? Obdržela NCOZ od státních zastupitelství pokyny či jinou formu podpory pro nečinnost či nějaký postup, kterým by se vyšetřování a stíhání mohl vyhnout občan Petr Fiala?“ poskytla NCOZ zcela nevěrohodnou informaci ve znění „Nebyli seznámeni. Neobdržela“.
K bodu č. 7 žádosti lze NCOZ důvodně podezřívat z uvedení nepravdivé informace a z toho, že touto nepravdivou informací chce nepřímo obhajovat svou zákonu odporující nečinnost ve věci nakládání s občanskými podněty a veřejně dostupnými fakty v případě podezření na trestnou činnost občana Petra Fialy. Povinný subjekt v tomto případě lze podezřívat, že požadovanou informaci nevyhledával a nezjišťoval, protože s ohledem na odpovědnost vedoucích zaměstnanců NCOZ a dalších a s ohledem na informovanost vedoucích zaměstnanců NCOZ a dalších o veřejně široce známých případech, kdy Policie ČR šetří a státní zastupitelství dozorují konkrétní případy občanů, kterým kladou za vinu, že popírají nebo zlehčují válečné zločiny a zločiny proti lidskosti a že se i jen slovně či symbolicky vyjadřují ve prospěch okupačních mocností a osob podezřelých z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, je vyloučeno, že by žádný odpovědný a další zaměstnanec NCOZ žijící v České republice a pracující v České republice nebyl seznámen se skutečností, že Policie ČR šetří a státní zastupitelství dozorují konkrétní případy občanů, kterým kladou za vinu, že popírají nebo zlehčují válečné zločiny a zločiny proti lidskosti a že se i jen slovně či symbolicky vyjadřují ve prospěch okupačních mocností a osob podezřelých z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti.
K bodu č. 9 Žádosti se povinný subjekt NCOZ vyhnul splnění zákonné informační povinnosti, když k dotazu: „Pokud si Národní centrála proti organizovanému zločinu žádná expertní stanoviska a žádné odborné posudky na podezřelá vyjádření, činnost a působení občana Petra Fialy spočívající v popírání válečných zločinů a zločinů proti lidskosti včetně genocidy a v podpoře okupační mocnosti, okupace a Mezinárodním trestním soudem stíhaného okupanta a pachatele válečných zločinů a zločinů proti lidskosti Benjamina Netanjahua a k podezření, že občan Petr Fiala nekonal proti vyjádřeným genocidním úmyslům a genocidnímu jednání okupační mocnosti, činitelů vlády a armády státu Izrael, nevyžádala, kdo a s jakou pravomocí a v jaké funkci svou nečinností nebo konkrétním rozhodnutím získání expertních stanovisek a odborných posudků nepožadoval, nezajistil nebo jejich získání zabránil?…“ reagoval požadovanou informaci neobsahujícím tvrzením ve znění „Zpracovatel písemnosti postupoval zákonným způsobem“.
Nečinnost NCOZ vzbuzuje pochyby
Je zřejmé, že NCOZ podobně jako státní zastupitelství je ve složité situaci v případě, kdy je podezřelý vysoce postavený funkcionář vlády a vládní strany. Když z páchání trestné činnosti spočívající ve zneužívání funkce a v podpoře okupační mocnosti, okupace, pachatelů válečných zločinů a zločinů proti lidskosti včetně genocidy a z krytí pachatelů válečných zločinů a zločinů proti lidskosti a z popírání páchaných zločinů je podezřelý předseda vlády České republiky a vládní strany ODS.
Veřejnost však má ale, domnívám se, právo vědět, kdo a proč a jakým způsobem rozhoduje o tom, že Policie ČR, NCOZ a státní zastupitelství stíhají i za bagatelní výroky řadové občany a zároveň odmítají řádně šetřit daleko závažnější (s ohledem na funkci Petra Fialy a strašlivý genocidní postup okupační mocnosti vůči Gaze) aktivní jednání a podporu politickou a materiální vysoce postaveného občana Petra Fialy ve prospěch okupace a státních pachatelů teroru a genocidních útoků Netanjahua a Galanta a dalších.
Veřejnosti Národní centrálou proti organizovanému zločinu odpírané informace o osobách, které se s podporou svých nadřízených zdráhají šetřit podezření, kterým čelí Petr Fiala, vzbuzují pochybnosti. Pochybnosti o rovnosti občanů před zákonem v současném Česku. Pochybnosti o tom, zda policie a justice chtějí respektovat právní stát a měří všem občanům stejně.
Radomír Silber
Stížnost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
na postup povinného subjektu Národní centrály proti organizovanému zločinu při
vyřizování žádosti o informace
