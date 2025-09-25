Předvolební glosa
Masarykův předvolební apel
25. 9. 2025 / David Marenčák
Jisté názorové a politické kruhy žijí v kolosálním bludu, že rozumí světu, společnosti, systému a řadě dalších věcí více než ostatní. Někteří jistě ano, ale sotva to platí plošně. Ve skutečnosti ale za jejich názory a představami stojí do velké míry v základu prostý fakt, že v ničím nezasloužené loterii života dostali dobré karty a zažívají ve zdejších poměrech většinou nadprůměrný blahobyt. A tak na ně mají vliv jiné mateníky než na ostatní.
Ve své pyšné slepotě se mylně domnívají, že jsou chytřejší, schopnější, moudřejší a všem věcem prostě rozumí. Říkejme jim sytí.
Ti následně lidem s horšími kartami (říkejme jim hladoví) logicky nevěří, že by vůbec měli právo mít porozumění jiné, stejně tak pro ně pravdivé či chybné. Čím jsou hladoví hlučnější a početnější, tím více potřebují sytí další a šílenější konstrukce a mentální psychohygienické sebeobrany na to, aby se jim jejich světonázor nezhroutil jako domeček z karet.
A pak se ze záhrobí ozve kult osobnosti a dá jim „za pravdu“ – hladoví jsou hlupáci! Ale nesmíte jim ten hlad nechat moc jednoduchý, musíte jimi ještě více okatě pohrdat, posmívat se jim, a hlavně jim radit, jak bez jídla nemají být hladoví, to je totiž vyléčí!
A tak jako každé volby bezpočet let dozadu, i ty letošní jsme svědky opětovného posunutí laťky míry hysterie, kdy se opět bojuje o záchranu samotné demokracie (Jde o všechno!!!) a všelijakého lomození a rámusení. Domnělé elity, tedy jednoduše elitáři, se coby etaloni slušnosti i v aktuální předvolební čas opět předhánějí ve sprostotách, agresivitě, aroganci a pýše. Letos však máme novinku – za budoucí zaručený volební debakl současných vládních stran nemůžou čtyři roky jejich příšerné politiky, ale … překvapení! Držte se židlí! Může za to Rusko a jeho hybridní dezinfo-válka! A tak vyrazily do boje miliony štítů za oligarchii s tolikrát neosvědčenou strategií – naparováním se, strašením, urážením a jiným „přemluvbábováním“.
Nezpochybnitelná existence nekalých rejdů Schrödingerova Ruska (vždy maximálně týden před kolapsem a neschopné porazit Ukrajinu, ale zároveň reálně schopné a připravené kdykoli dobýt Berlín) však nic nemění na smutném faktu, že rozložit, rozkrást a zdevastovat svou zemi jsme si za 35 let kapitalistického eldoráda zvládli sami, bez jeho propagandy a pletich. Ale vymlouvat se na to můžeme a strašit tím také, nějaké politické body u intelektuálně méně poctivých lidí to vždy přinese.
Nám ostatní nezbývá, než zase zvažovat které menší zlo zvolit, nebo zdali vůbec legitimizovat ten čím dál více jen divadelní spektákl zvaný zastupitelská demokracie, který je už více než mně hlavně soubojem marketingových rozpočtů. A u toho poslouchat všechny ty hysterické, strašící a manipulativní řeči (když nepůjdeš volit, dáváš tím hlas xy – doplňte nenáviděného oponenta dle vkusu).
Předpověď počasí pro letošní volby z letokruhů štětců zní: nebude-li pršet, nezmokneme´.
