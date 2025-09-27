„Nevěřte Trumpovi“: jak britští zdravotničtí odborníci bojují proti Trumpově válce proti medicíně
27. 9. 2025
Odborníci, kteří se zabývají dezinformacemi v oblasti zdraví, považují Trumpovy výroky za znepokojivý nový propad.
Pozn. JČ: Vidím na sociálních sítích, že různí Češi tam zcela vážně dnes brojí proti očkování!
Britští ministři a lékařské skupiny rychle zareagovali, aby omezili dopady poté, co americký prezident vytvořil neprokázanou souvislost mezi paracetamolem a autismem.
Wes Streeting, britský ministr zdravotnictví, byl v vládním autě na cestě zpět do centra Londýna z ceremonie vztyčení vlajky na počest uznání Palestiny Spojeným královstvím, když uviděl tuto zprávu. „Byl zděšený,“ řekl jeden z jeho poradců. Streeting četl na svém telefonu, že Donald Trump právě varoval ženy, aby během těhotenství neužívaly Tylenol – mimo USA známý jako paracetamol.
Americký prezident bez důkazů tvrdil, že běžný lék proti bolesti způsobuje u dětí autismus. „Neužívejte Tylenol,“ řekl Trump o léku známém také jako acetaminofen.
Britská vláda byla kritizována za to, že se ve všech otázkách chová k Trumpovi opatrně. Ale zdá se, že v tomto případě tomu tak není. Streeting se rozhodl vymyslet plán, jak omezit dopady ve Velké Británii a ujistit nastávající matky, že užívání paracetamolu je bezpečné. Rozhodl se veřejně a důrazně vyvrátit Trumpova tvrzení.
Streeting, který měl na druhý den ráno vystoupit v ranní televizní show, věděl, že bude dotázán na Trumpa. „Věděl, že musí být jednoznačný,“ řekl jeho poradce. „Ať už čelíme jakýmkoli diplomatickým problémům, naší prvořadou odpovědností je zdraví lidí.“
„Poslouchejte lékaře, vědce“
Když přišla otázka, Streeting byl nekompromisní. „Upřímně řečeno, v této věci věřím spíše lékařům než prezidentu Trumpovi,“ řekl. „Musím to říct zcela jasně: neexistují žádné důkazy o souvislosti mezi užíváním paracetamolu těhotnými ženami a autismem u jejich dětí. Žádné.
„Proto bych lidem, kteří nás sledují, řekl: nevěnujte žádnou pozornost tomu, co Donald Trump říká o medicíně. Ve skutečnosti ani nevěřte mým slovům jako politikovi – poslouchejte britské lékaře, britské vědce, britské státní zdravotnictví (NHS).“
Jeho reakce na nepodložené tvrzení Donalda Trumpa, která se dostala na titulní stránky novin, byla doplněna strategií „zaplavit éter“, kterou on a jeho ministerstvo zdravotnictví a sociální péče (DHSC) začali realizovat den předtím.
Vysocí představitelé orgánů, jako je Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, která reguluje léky, anglické zdravotnictví (NHS England), Royal College of GPs, Royal Pharmaceutical Society a UK Health Security Agency, komunikovali v úterý v médiích podobná sdělení jako Streeting.
Národní autistická společnost kritizovala „neustálé dezinformace o autismu ze strany prezidenta Trumpa a [amerického ministra zdravotnictví] Roberta F. Kennedyho Jr.“, které podle ní podkopávají desítky let výzkumu a autisty „znepokojují a děsí“.
Jejich reakce byly v souladu s reakcemi Světové zdravotnické organizace (WHO) a předních lékařských orgánů v USA.
Kromě toho úředníci DHSC poskytli lékařům a influencerům s velkým počtem sledujících na sociálních médiích informační letáky a briefingy o paracetamolu a těhotenství, aby jim pomohli zajistit, že budou na platformách jako X, TikTok a Instagram šířit přesné a podložené informace.
V posledních měsících se objevilo několik významných příkladů nepravdivých informací o medicíně a takové dezinformace vyvolávají rostoucí znepokojení v globální zdravotnické komunitě.
V červnu onkologové vyjádřili své zděšení nad tím, že někteří pacienti odmítají zavedené léčby této nemoci a místo toho se rozhodují pro nevyzkoušené šarlatánské metody, jako jsou kávové klystýry a diety založené na syrových šťávách.
O několik dní později BBC odhalila, jak Paloma Shemirani, dcera zdravotní sestry Kate Shemirani, která se stala odpůrkyní očkování, zemřela poté, co odmítla chemoterapii pro non-Hodgkinův lymfom. Třiadvacetiletá žena se místo toho rozhodla pro Gersonovu terapii, neprokázanou léčbu rakoviny.
A tento měsíc na hlavním pódiu konference ultrapravicové strany Reform UK kardiolog prohlásil, že diagnózy rakoviny krále Karla a princezny z Walesu souvisí s tím, že byli očkováni proti covidu.
Odborníci, kteří se zabývají dezinformacemi v oblasti zdraví, však považují Trumpovy výroky za znepokojivý nový propad.
Helen Bedford, profesorka dětského zdraví na University College London (UCL), řekla: „Byla jsem zděšená, protože to není podloženo důkazy a on je nejmocnějším mužem na světě. Bylo to šokující, protože víte, jaký to bude mít dopad, nejen na těhotné ženy, ale také proto, že to naznačuje, že autismus je něco, čemu je třeba se vyhnout. Bylo to děsivé prohlášení, škodlivé a nebezpečné.“
Dr. Susanna Kola-Palmer, psycholožka z University of Huddersfield, řekla: „Lidé mají sklon k autoritářskému předsudku, důvěřují a věří tomu, co říká někdo s autoritou, jen proto, že je to autorita, ne nutně proto, že má pravdu. Donald Trump je jako prezident USA mocnou veřejnou osobností, a proto mnoho lidí přijme to, co říká, bez zpochybnění.
„Když tak vlivná osoba veřejně šíří zavádějící informace o zdraví, je to velmi znepokojivé a nebezpečné, protože to může narušit důvěru veřejnosti ve vědu a ohrozit veřejné zdraví.“
Odborníci na zdraví se obávají, že Trumpovo spojení acetaminofenu s autismem by mohlo odradit těhotné ženy – které již mají k dispozici jen málo léků, pokud onemocní – od jeho užívání, což by mohlo vést k neléčení bolesti nebo horečky a poškodit je nebo jejich nenarozené dítě.
Lékárníci ve Velké Británii uvádějí, že Trumpovy výroky již mohou ovlivňovat rozhodnutí některých lidí o jejich zdraví. V průzkumu mezi 500 lékárnami 24 % uvedlo, že se tento týden setkalo s pacienty, kteří zpochybňovali bezpečnost paracetamolu.
„Jedná se o alarmující zjištění, která ukazují, že komentáře učiněné v USA mají přímý dopad na pacienty ve Velké Británii a potenciálně odrazují některé z nich od užívání osvědčených a bezpečných léků,“ uvedl Olivier Picard, předseda Národní lékárnické asociace.
„Okrajové narativy“
Heidi Larson, profesorka antropologie na London School of Hygiene & Tropical Medicine, v červencovém čísle lékařského časopisu Lancet označila USA za zdroj velké části „pandemie dezinformací“ a „okrajových narativů“, které vyvolaly kontroverze během pandemie covidu a od té doby se zdá, že získaly ještě větší vliv.
Například v letech 2019 až 2021 byly USA „hlavním exportérem dezinformací o vakcíně proti Covidu-19, přičemž americké účty byly nepřiměřeně zastoupeny jako ústřední uzly v globálních sítích dezinformací“, uvedla. To ovlivnilo chování v zemích tak vzdálených, jako je Nigérie, Ghana a Bulharsko, a přispělo ke snížení zájmu o vakcíny proti Covidu a dětské vakcíny.
V důsledku toho se organizace jako WHO a Gavi, aliance pro vakcíny, ve své každodenní práci na podporu vakcín „stále častěji potýkají s váháním ohledně vakcín, které je založeno na exportovaných dezinformacích, z nichž většina přímo souvisí s americkým politickým diskurzem a médii“, uvedla Larsonová.
Spolupráce na podkopávání vakcín sílí navzdory odhadům WHO, že vakcíny od roku 1974 zachránily 154 milionů životů – z toho 101 milionů dětí – a to v době rychlého pokroku v lékařské vědě, kdy nové vakcíny nabízejí naději v boji proti nemocem, proti kterým se dosud nepoužívaly.
Jak tedy lze řešit rostoucí hrozbu, kterou dezinformace představují pro zdraví po celém světě?
Neexistuje žádný zřejmý způsob, jak zastavit autoritářského Trumpa a Kennedyho v šíření divokých teorií o zdraví navzdory nedostatku důkazů. Odborníci však tvrdí, že jsou zapotřebí nové přístupy, zejména u velkých technologických firem, jejichž sociální média šíří tolik strachu. Panuje shoda, že pouhé spoléhání se na předávání přesných informací prostřednictvím letáků a webových stránek nestačí.
„Zprávy od Wese Streetinga a odborných organizací jsou sice velmi užitečné, ale důkazy ukazují, že pro veřejnost jsou důležité individuální rozhovory se zdravotníky,“ uvedla Bedfordová a zmínila mnoho otázek, které mohou mít rodiče předtím, než jejich dítě začne s očkováním. „Většina lidí důvěřuje zdravotníkům a chce s nimi mluvit, když mají obavy a otázky. To může být velmi silné a velmi vlivné.“
Upozornila však, že ve Velké Británii je nedostatek mnoha typů zdravotnických pracovníků – počet zdravotních návštěvníků od roku 2015 prudce poklesl –, takže není zřejmé, jak by takové informativní a potenciálně uklidňující rozhovory probíhaly. K takovému přechodu k proaktivním schůzkám před léčbou je podle ní zapotřebí změna myšlení klinických lékařů a větší počet zdravotnických pracovníků.
Chris van Tulleken, lékař specializující se na infekční choroby v rámci britského zdravotnictví a expert na globální zdraví na UCL, varoval, že lékaři, kteří vedou takové rozhovory, by neměli automaticky ignorovat názory pacientů, kteří mohou mít podezřelé, dokonce konspirační názory na velké farmaceutické společnosti, vzhledem k tomu, že některé z jejich produktů způsobily velké škody.
„Musíme se setkávat s lidmi tam, kde jsou. Pokud jen tweetujete s hashtagem „vakcíny fungují“, jak to někteří lidé dělají, problémem je, že některé vakcíny mají závažné vedlejší účinky. Provozuji kliniku, kde jsme opatrní ohledně určitých vakcín,“ řekl.
V loňském roce WHO uzavřela partnerství s TikTokem, které zahrnuje ověřování faktů a větší úsilí sociální mediální společnosti o odstranění obsahu, který by mohl ohrozit zdraví.
Síť Fides WHO sdružuje více než 1 000 zdravotnických odborníků, kteří jsou aktivní na sociálních médiích, „aby šířili důvěryhodný obsah a bojovali proti škodlivým dezinformacím“, řekl Dr. Alex Ruani, jeden z účastníků. „Je to v podstatě síť ‚důvěryhodných hlasů‘.“ Například Dr. Mikhail „Mike“ Varshavski, jeden z těchto hlasů, má na sociálních médiích více než 29 milionů sledujících.
Ruani uvedla, že sociální média musí udělat mnohem více. „Velké technologické společnosti již vědí, jak obsah snížit v žebříčku, degradovat, zeslabit nebo izolovat. Tyto procesy lze a měly by být aplikovány na vysoce rizikový obsah [týkající se zdraví],“ uvedla.
„Potřebujeme lepší varování a upozornění na rizika v okamžiku vystavení, podobně jako se zobrazují vyskakovací okna pro soubory cookie nebo jak fungují spamové filtry v e-mailech. Tyto varovné signály mohou být zabudovány do prohlížečů nebo aplikací, aby lidé byli předem upozorněni na podezřelý obsah, než jej spotřebují nebo sdílejí.“
Zdroj v angličtińě ZDE
