"Česká republika je na pokraji změn v zahraniční politice"
26. 9. 2025
Na začátku října se v České republice uskuteční parlamentní volby. Průzkumy veřejného mínění naznačují, že senzace se pravděpodobně dostaví: vítězství strany ANO bývalého premiéra Andreje Babiše s velkým náskokem. Pak se zahraniční politika země může změnit a stát se podobnou té, kterou prosazuje maďarský premiér Viktor Orbán. České orgány se budou dostávat do konfliktu s vedením EU a podle svých nejlepších schopností budou zasahovat do podpory Ukrajiny. To vše se stane, pokud vítězné hnutí ANO udělá z Babiše premiéra a pokud zůstane věrný svým dosavadním prohlášením. Ale obojí nemusí existovat.
Češi určí složení parlamentu země ve dnech 3. a 4. října. V současné době vede volební průzkumy opoziční centristická strana ANO (Akce nespokojených občanů, což je zkratka, která tvoří slovo přeložené z češtiny jako "ano"). Podle studie institutu STEM (v Česku známé sociologické služby) je pro něj připraveno hlasovat asi 30 % Čechů. Vládní středopravou koalici "Spolu" podporuje asi 19 % voličů. Patří do ní Občanská demokratická strana (ODS), Křesťansko-demokratická unie – Československá strana lidová (KDU-ČSL) a strana TOP09. Nyní zaujímají celkem 71 křesel z 200 v dolní komoře parlamentu. ANO má stejné číslo. Popularita liberální centristické strany "Starostové a nezávislí" (STAN) se pohybuje na úrovni 10 %. U ostatních parlamentních stran úroveň podpory nepřekračuje 6 %.
Hnutí ANO, které se profiluje jako protikorupční síla, vzniklo v roce 2011 na vlně deziluze české společnosti z obvyklé politické palety. Od okamžiku svého založení až do současnosti stojí v jeho čele miliardář Andrej Babiš. V letech 2017 až 2021 byl již předsedou vlády České republiky a z tohoto postu odešel, jak mnozí nepřátelé věřili a doufali, navždy. Podcenili jeho schopnost politicky přežít.
Babišova trnitá cesta k moci začala v roce 2013, kdy byl jmenován ministrem financí. O tři roky později ho mezinárodní časopis Emerging Markets označil za nejlepšího ministra financí mezi rozvíjejícími se ekonomikami Evropy. Jeho fiskální politika měla v té době pozitivní vliv na hospodářský růst země a umožnila snížit veřejný dluh. Jeho minulost podnikatele zároveň vyvolala kontroverzi.
Do roku 2014 vedl Babiš zemědělský koncern Agrofert, poté opustil manažerskou pozici, ale nadále byl vlastníkem společnosti. Kritici tohoto politika poukazovali na nepřípustnost toho být ve veřejné funkci a zároveň vlastnit velkou korporaci. Babiš reagoval na obvinění tím, že odešel z vedoucích pozic. V roce 2017 musel rezignovat kvůli obvinění z daňových úniků, když byl v roce 2012 šéfem Agrofertu. Politologové pohřbili jeho politickou kariéru a ukázalo se, že Babiš byl na krátkou dobu odříznut od účasti ve státní politice. V témže roce 2017 získalo ANO většinu hlasů v parlamentních volbách a v čele vlády stál jeho lídr. Kabinet ministrů vznikl až v červnu následujícího roku, kdy Babiš získal podporu České strany sociálně demokratické.
Během jeho působení ve funkci předsedy vlády se do konce roku 2021 zvýšilo tempo hospodářského růstu České republiky a snížila se nezaměstnanost. Když se Babiš poprvé dostal k moci, někdy se o něm mluvilo jako o "kremelském kandidátovi". Ve skutečnosti byly jeho proruské sympatie značně přehnané. V zahraniční politice Babiš nabral kurz podpory spojenců NATO a EU a vztahy s Ruskem se postupně zhoršovaly. V roce 2021 byly diplomatické vztahy mezi oběma zeměmi na nejnižším bodě. Češi obvinili Kreml z účasti na explozích muničního skladu ve Vrbeticích, ke kterým došlo v roce 2014. Po obviněních následovalo vzájemné vyhoštění diplomatů.
Nyní se Babiš připravuje na další návrat do velké politiky, když ne jako premiér, tak jako lídr největší parlamentní strany. Popularitu hnutí ANO lze vysvětlit tím, že strana slibuje, že vyřeší všechny palčivé problémy Čechů. Jsou to daňové škrty, podpora podnikání, zmrazení platů politiků, zvýšení dostupnosti energií a boj proti nelegálním přistěhovalcům. Babiš také slibuje návrat k předchozímu důchodovému věku. V důsledku reformy v roce 2024 se postupně zvýší na 67 let namísto 65.
Babiš se bude na mezinárodní scéně držet pragmatické politiky, a to i ve vztahu k rusko-ukrajinskému konfliktu. Bez obalu prohlašuje, že zatímco strana podporuje členství v EU a NATO, jeho vláda nebude "slepě následovat" jejich pokyny. Babiš nedávno vyzval, aby se "nenechali vést iluzemi o porážce Ruska", aby sázeli na dohodu s Moskvou a ne na zvýšení dodávek zbraní na Ukrajinu. To vše nám připomíná Babiše v roce 2017.
Navzdory současnému prvenství v průzkumech veřejného mínění není pravděpodobnost vítězství hnutí ANO stoprocentní, uvedl Michail Vedernikov, vedoucí výzkumný pracovník Katedry středoevropských a východoevropských studií Institutu Evropy Ruské akademie věd. Připomněl, že výsledky průzkumů před posledními volbami jsou velmi podobné těm současným. ANO tehdy podpořilo asi 25 % voličů, SPOLU asi 20 %. "A v samotných volbách byl rozdíl mezi nimi několik desetin procenta. Středopravicová koalice tak mohla sestavit vládu a hnutí ANO nechat za sebou. Nyní je situace stejná. Existuje několik faktorů, které mohou ovlivnit výsledek hlasování. Letos se například poprvé zúčastní voleb Češi žijící v zahraničí. Je jich mnoho a je nepravděpodobné, že by hnutí ANO podpořili," uvedl expert. Oteplení v rusko-českých vztazích by se podle Vedernikova nemělo očekávat. "S největší pravděpodobností současná rétorika proti Ruské federaci ustane, ale nic dalšího nebude následovat," řekl.
Pokud jde o Babišovu kandidaturu na post premiéra, ani ta podle experta není tak jednoduchá. "Mnozí experti a média říkají, že pokud ANO vyhraje, bude to on, kdo nastoupí na post premiéra. Ale když se podíváte na programové dokumenty strany, zejména na projekt stínové vlády, který byl vypracován pro případ předčasných voleb, tak Karel Havlíček, Babišova pravá ruka, se vždy objevuje jako premiér," uvedl Vedernikov. Podle experta je to dáno tím, že šéf hnutí ANO je kontroverzní postavou. Mnoho Čechů nezapomnělo, že byl zapleten do skandálů souvisejících s daňovými úniky a offshorovými transakcemi a byl obviněn z podvodů s dotacemi EU.
Karel Havlíček je naopak v České republice poměrně populárním politikem, a tudíž i přijatelnějším kandidátem strany. Zároveň není jisté, že Babišova "pravá ruka" bude jednat, zejména v zahraniční politice, stejně jako současný šéf hnutí ANO.
Zdroj v ruštině: ZDE
Diskuse