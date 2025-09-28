Stovky ruských raket a dronů v noci na neděli zasáhly Ukrajinu smrtícími údery, Polsko vyslalo stíhačky
Při nočních útocích na Kyjev a další regiony zahynuly nejméně čtyři osoby, Polsko přijalo preventivní opatření k zajištění vzdušného prostoru
Ruské útoky zahrnující stovky dronů a raket zabily v neděli na Ukrajině nejméně čtyři lidi, včetně 12leté dívky, a zranily nejméně 10 lidí, zatímco Polsko vyslalo stíhačky, aby zajistilo svůj vzdušný prostor.
Nad Kyjevskou oblastí byl vyhlášen letecký poplach a místní vojenská správa uvedla, že Rusko útočí pomocí dronů a raket.
„Rusko zahájilo další masivní letecký útok na ukrajinská města, zatímco lidé spali,“ uvedl ukrajinský ministr zahraničí Andrii Sybiha na X.
„Opět stovky dronů a raket, které ničí obytné budovy a způsobují civilní oběti.“
Zveřejnil záběry plamenů šlehajících z oken vícepodlažního bytového domu, které podle Sybihy byly výsledkem útoku.
Timur Tkachenko, šéf vojenské správy hlavního města, uvedl, že podle prvních zpráv jsou „tři oběti“, „včetně 12leté dívky zabité Rusy“.
Tkachenko poté rychle revidoval počet obětí na čtyři, protože „bylo nalezeno tělo zemřelé“.
Někteří obyvatelé uprchli do hlubokých podzemních stanic metra, aby se zachránili. V mnoha regionech po celé zemi byl vyhlášen poplach kvůli leteckému útoku.
Kyjevský starosta Vitalij Kličko uvedl, že ukrajinské hlavní město je pod „masivním“ útokem, a vyzval lidi, aby zůstali v úkrytech.
Uvedl, že „v důsledku nepřátelského útoku“ bylo zraněno nejméně šest lidí, z nichž pět bylo ošetřeno v nemocnici a jeden na místě.
Guvernér jihovýchodní oblasti Záporoží uvedl, že ruské útoky tam zranily nejméně čtyři osoby.
„Opět jsou zasaženy obytné budovy a infrastruktura. Opět se jedná o válku proti civilistům,“ uvedl Andrij Jermak, šéf ukrajinské prezidentské kanceláře.
„Na tyto akce bude reagováno. Ale ekonomické údery Západu proti Rusku musí být také silnější.“
Polské vojenské síly oznámily, že v reakci na ruské útoky na Ukrajinu vyslaly do svého vzdušného prostoru stíhací letouny a uvedly pozemní protivzdušné systémy do stavu nejvyšší pohotovosti.
Podle armády se jednalo o preventivní opatření zaměřené na zajištění polského vzdušného prostoru a ochranu občanů, zejména v oblastech sousedících s Ukrajinou.
Polsko také uzavřelo vzdušný prostor poblíž svých jihovýchodních měst Lublin a Rzeszow, a to minimálně do neděle 04:00 GMT.
„Putin nebude čekat na dokončení války na Ukrajině. Otevře si jinou cestu. Nikdo neví kam. To je jeho záměr,“ řekl.
Ukrajinský prezident uvedl, že Kreml záměrně testuje schopnost Evropy chránit svůj vzdušný prostor, a to po pozorování dronů v Dánsku, Polsku a Rumunsku a narušení estonského vzdušného prostoru ruskými stíhačkami. V pátek večer bylo nad dánskou vojenskou základnou a v sobotu nad norskou základnou spatřeno více dronů.
Zelenskyj naznačil, že vlády EU se potýkají s touto novou a nebezpečnou hrozbou. Na začátku tohoto měsíce Ukrajina zaznamenala 92 dronů letících směrem k Polsku „choreografovaným“ způsobem. Většinu z nich zachytila. Devatenáct z nich překročilo polské území, kde Poláci čtyři sestřelili.
Rusko popřelo, že by bylo zodpovědné za tyto vpády nebo že by plánovalo útok na některou ze zemí NATO.
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov řekl na valném shromáždění OSN, že „jakákoli agrese proti mé zemi bude potrestána rozhodnou reakcí“.
