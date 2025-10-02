Populistické pokrytectví – zákaz Stephena Kinga a ironie cenzury v USA
2. 10. 2025 / Fabiano Golgo
čas čtení 5 minut
Nová zpráva od organizace PEN America, „Banned in the USA“ (Zakázáno v USA), nenabízí jen pouhý snímek chabého stavu intelektuální svobody na amerických školách, ale i zničující empirický důkaz této patologie. Po léta jsme vystaveni ječivým nářkům populistického, krajně pravicového ekosystému – Charlie Kirků a jejich stoupenců – kteří s únavnou pravidelností trvají na tom, že právě oni jsou skutečnými mučedníky moderní doby. Každý zákaz na Twitteru, každé zrušení přednášky na univerzitě, každý důsledek za transparentní šíření nenávisti je označen za totalitní akt „cancel culture“ a kruté potlačení jejich posvátné svobody slova.
Zatímco tito digitální svatí válečníci křivdy naříkají nad dočasnou ztrátou svých digitálních megafonů, skutečná, hmatatelná cenzura zapouští kořeny, a to z velké části poháněná právě tím hnutím, které tvrdí, že ji nenávidí. Data jsou nemilosrdná: PEN zaznamenal více než 6 800 případů stažení knih ze školních polic během školního roku 2024–2025. I když je toto číslo nižší než v předchozím roce, zůstává astronomické ve srovnání s dobou před touto panikou. Ještě usvědčující je fakt, že 80 % těchto zákazů pochází z pouhých tří států – Floridy, Texasu a Tennessee – tedy států, kde zákonodárné sbory, často podněcované konzervativními aktivisty, uzákonily nebo se pokusily uzákonit předpisy, které odebrání knih nařizují.
Toto není teoretická hádka; jedná se o institucionální, metodické potlačování literatury. Nejčastějším cílem? Nikdo jiný než šíleně populární, mainstreamový hororový autor Stephen King, jehož díla byla cenzurována ohromujícím způsobem 206krát, včetně klasických děl jako Carrie a Svět na konci cesty. Ironie je tak kyselá, že leptá sklo: Zatímco samozvaní hrdinové neliberální pravice trvají na tom, že jsou umlčováni „liberální elitou“, sami jsou zaneprázdněni odstraňováním dospělého literárního lešení generací – knih, které se často zabývají složitými tématy jako násilí, sexualita, rasa a LGBTQ+ identita.
Tato cenzura není pouze reaktivní jev; je anticipační. PEN poukazuje na mrazivý trend, kdy jsou tisíce knih odstraňovány „v očekávání komunitního, politického nebo právního tlaku“, což funguje jako forma toho., čemu se v Čechách od komunismu přesně říká "předposranost". Školní administrátoři, vyděšení hlasitými, dobře financovanými aktivistickými skupinami a represivní právní krajinou vytvořenou jejich politiky, preventivně čistí police. Obětují knihy Judy Blume nebo Patrici McCormick na oltáři politické účelovosti. Svou porci performovaného autoritářství přidala i federální vláda, kdy ministerstvo obrany odstranilo stovky knih z knihoven pro děti vojenských rodin v rámci kampaně proti „neamerickému“ myšlení – krok, který odráží přesně ten antiintelektualismus, proti kterému údajně bojují.
Jedna blízká přítelkyně z mládí v Americe, která pracuje v knihovně ve škole v Gainesville na Floridě, mi o víkendu řekla, že musela z regálů odstranit 81 knih, včetně všech těch, které se zabývaly občanskou válkou a otroctvím. Knihy o sexuální výchově byly odstraněny již před 4 lety. Včetně lékařské knihy o tom, jak zacházet s pohlavními chorobami.
Strýček Sam ve své současné ultrakonzervativní podobě nemá rád sex.
Toto je to nejhlubší pokrytectví. Když je populistický demagog – Tommy Robinson (známý i v Evropě pro své pouliční extremismy), který prodává svůj jedovatý brak v digitálních stokách – de-platformován za podněcování k nenávisti nebo porušování podmínek služby, je to zarámováno jako smrt západní civilizace. Ale když administrátoři na Floridě, podnícení státními zákony, zametou tak široce, že odeberou Kinga a knihy o rasismu z rukou nezletilých, je to pouze obrana „rodičovských práv“ nebo „tradičních hodnot“.
Pravda je, že pro značnou část populistického hnutí je požadavek na „svobodu slova“ pouhým požadavkem na nenávistné projevy bez následků, zatímco skutečná implementace moci se zaměřuje na totalitní potlačování myšlenek, které považují za nepohodlné. Úspěšně přesunuli celou debatu od skutečné institucionální cenzury, kterou provádějí, k údajné osobní cenzuře, kterou údajně trpí.
Toto je to nejhlubší pokrytectví. Když je populistický demagog – Tommy Robinson (známý i v Evropě pro své pouliční extremismy), který prodává svůj jedovatý brak v digitálních stokách – de-platformován za podněcování k nenávisti nebo porušování podmínek služby, je to zarámováno jako smrt západní civilizace. Ale když administrátoři na Floridě, podnícení státními zákony, zametou tak široce, že odeberou Kinga a knihy o rasismu z rukou nezletilých, je to pouze obrana „rodičovských práv“ nebo „tradičních hodnot“.
Pravda je, že pro značnou část populistického hnutí je požadavek na „svobodu slova“ pouhým požadavkem na nenávistné projevy bez následků, zatímco skutečná implementace moci se zaměřuje na totalitní potlačování myšlenek, které považují za nepohodlné. Úspěšně přesunuli celou debatu od skutečné institucionální cenzury, kterou provádějí, k údajné osobní cenzuře, kterou údajně trpí.
Je to ohromující ukázka politického klamání, kdy se jazyk svobody používá k ospravedlnění chování tyranů. Zpráva PEN America je pouze souhrn dat, který potvrzuje to, co by nám naše oči již měly říci: ti, kdo nejhlasitěji křičí o vlastním pronásledování, jsou obvykle ti, kdo jsou zaneprázdněni stavěním klecí.
243
Diskuse