3. 10. 2025
Ruská dceřiná společnost italské společnosti UniCredit pozastavila otevírání účtů pro novou korporátní klientelu a zvyšuje tarify za poskytování všech stávajících služeb, vyplývá z oznámení banky a nových tarifních plánů zveřejněných na jejích internetových stránkách.
UniCredit je pod tlakem Evropské centrální banky, která požadovala, aby skupina urychlila likvidaci podnikání v Ruské federaci, včetně omezování přijímání vkladů a provádění operací.
Ruská UniCredit Bank oznámila, že od 1. října 2025 se měsíční poplatek za služby zvýší na 15 000-20 000 rublů za měsíc z nynějších 4 900-6 900 rublů za měsíc.
Od 1. prosince 2025 proběhne druhá etapa navýšení tarifů - již na 30 000-40 000 rublů za měsíc.
"Banka nastavuje postupnou změnu hodnoty měsíčního poplatku za tarify... s postupným přístupem k načasování zavedení těchto změn za účelem poskytnutí času na operativní rozhodnutí," uvedla organizace.
Italská banka zároveň v současné době neotevírá účty pro nové firemní klienty.
"Připojení klienta k některému ze zadaných tarifních plánů od 1. října 2025 není povolen," uvádí se na webových stránkách banky.
Tisková služba Unicredit neposkytla další vysvětlení.
Operátor zákaznického servisu řekl agentuře Reuters, při přijímání žádostí o otevření nových účtů korporátními klienty ještě nebyl ukončen.
"Lákání zákazníků ještě nebylo zastaveno, ale pokud si podá žádost, na otevření účtu bude muset čekat dlouhou dobu, od šesti měsíců ..., dříve - nemožné," řekl provozovatel.
Pro fyzické osoby Unicredit již dříve pozastavil opětovné vydávání kreditní karty a odchozí převody v amerických dolarech.
Banka postupně omezuje síť poboček, a to od podzimu 2022. Od 2. prosince 2025 bude uzavřena z důvodu údržby další kancelář v blízkosti stanice metra Taganskaja na ulici Marxistskaja. Banka bude mít šest kanceláří, celkem je v republice dalších 13 poboček.
Italská UniCredit se nevzdává pokusů opustit Rusko. Na jaře se firmy ze Spojených arabských emirátů obrátily na italské ministerstvo financí s nabídkou na koupi ruských aktiv UniCredit s velkou slevou.
Podle dokumentu konsorcium ze Spojených arabských emirátů nabízí koupi ruského byznysu skupiny UniCredit s 60 % slevou oproti tržní ceně. Za touto dohodou by však mohly stát ruské společnosti.
Zdroj v ruštině: ZDE
