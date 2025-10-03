Česká televize neustále obsesivně připisuje k výrazu "Hamás" slovo "teroristický". Seriozní média to nedělají

3. 10. 2025

Překlad: Reuters: AKTUÁLNÍ ZPRÁVA: Hamás oznámil, že souhlasí s propuštěním všech izraelských rukojmí, živých i mrtvých, podle podmínek návrhu amerického prezidenta Trumpa pro Gazu, a vyjádřil připravenost okamžitě zahájit zprostředkovaná jednání o detailech

Česká televize, která je absolutně v zajetí izraelské propagandy, trvale připisuje k organizaci Hamás slovo "teroristický". Je to drsná emocionální manipulace, kterou seriozní média nedělají. Příklad: Ve zprávě, kterou vydal Reuters o tom, že Hamás souhlasí s Trumpovým mírovým plánem, samozřejmě Reuters žádný výraz "teroristické hnutí Hamás" nemá. Nepoužil ho samozřejmě ani Trump. To si k té seriozní zahraniční zprávě Česká televize neseriozně připisuje.

Veřejnoprávní vysílatel má povinnost být nestranný. Pokud nějaké vlády označují Hamás za "teroristickou organizaci", ČT to samozřejmě může citovat, ale musí se od toho distancovat, formulací, například, "hnutí Hamás, které česká vláda považuje za teroristickou organizaci". Jinak to opravdu nejde. 

ČT je doslova posedlá výrazem "teroristický", "teroristé". Západní média to opravdu nedělají. Televize BBC vysvětlila před mnoha měsíci, že se takováto manipulace nesmí dělat. V této zprávě má ČT slovo "terorista, teroristický". TŘIKRÁT:



