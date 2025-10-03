Česká televize neustále obsesivně připisuje k výrazu "Hamás" slovo "teroristický". Seriozní média to nedělají
3. 10. 2025
Překlad: Reuters: AKTUÁLNÍ ZPRÁVA: Hamás oznámil, že souhlasí s propuštěním všech izraelských rukojmí, živých i mrtvých, podle podmínek návrhu amerického prezidenta Trumpa pro Gazu, a vyjádřil připravenost okamžitě zahájit zprostředkovaná jednání o detailech
BREAKING: Hamas said it agreed to release all Israeli hostages, alive or dead, under the terms of US President Trump's Gaza proposal, and signaled readiness to immediately enter mediated negotiations to discuss the details https://t.co/vT609rlQxy pic.twitter.com/jclvmUbtT8— Reuters (@Reuters) October 3, 2025
Veřejnoprávní vysílatel má povinnost být nestranný. Pokud nějaké vlády označují Hamás za "teroristickou organizaci", ČT to samozřejmě může citovat, ale musí se od toho distancovat, formulací, například, "hnutí Hamás, které česká vláda považuje za teroristickou organizaci". Jinak to opravdu nejde.
Teroristé z Hamásu jsou prý ochotni předat všechna izraelská rukojmí, jak navrhuje plán amerického prezidenta Donalda Trumpa.— ČT24 (@CT24zive) October 3, 2025
🟡 O detailech předání chtějí teroristé ještě jednat skrze zprostředkovatele. Stojí to v odpovědi teroristického hnutí na americký návrh, kterou dnes… pic.twitter.com/0LLHkksK2z
Americký prezident Donald Trump je na základě vyjádření teroristického hnutí Hamás přesvědčen, že je uskupení připravené na trvalý mír. Dodal, že americká administrativa už jedná o podrobnostech, které je třeba doladit. pic.twitter.com/lMeQbY0HQl— ČT24 (@CT24zive) October 3, 2025
