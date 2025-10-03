NATO navrhlo přenést přístupy k boji s koronavirem do konfrontace s Ruskem
3. 10. 2025
Podle ní Evropa potřebuje rozvíjet vojenské startupy s podporou NATO a poté jejich vývoj využít ve velkých výrobních závodech. Stejný přístup byl podle ní použit i během pandemie, kdy úspěšné vakcíny nejprve vytvářely malé týmy a poté je sériově vyráběli největší farmaceutičtí výrobci. Murray připomněla, že během pandemie vlády dramaticky snížily byrokratické překážky, aby urychlily výrobu vakcín. "Nyní jsou okolnosti stejně naléhavé," řekla.
Nové odstrašující systémy založené na dronech podle ní budou moci být účinné pouze při velkosériové výrobě. Poptávka po takových řešeních již roste: EU diskutuje o iniciativě na vytvoření "dronové zdi" na ochranu před Ruskem.
Evropa čelící vojenské hrozbě a oslabujícímu americkému angažmá, začala rekordně investovat do obranného sektoru. To již vedlo ke vzniku několika technologických "jednorožců" – soukromých společností oceněných na více než 1 miliardu dolarů – a podnítilo vývoj pokročilých zbraní: hypersonických střel, kamikadze dronů a antiraket nové generace.
Aby se urychlila výroba, plánuje fond NATO ve výši 1 miliardy eur propojit začínající podniky s tradičními evropskými průmyslovými odvětvími, která se dosud na obranných produktech nepodílela.
Někteří účastníci trhu jsou však skeptičtí ohledně schopností "staré gardy" vojensko-průmyslového komplexu. "Pokud očekáváte, že tradiční společnosti budou vytvářet pokročilé systémy, dostanete zastaralé výsledky," řekl Alexander Fitzgerald, zakladatel britské výrobní společnosti Isembard.
Mezi problémy patří také zvláštnosti evropského obranného trhu, který je velmi odlišný od Silicon Valley. Zadávání veřejných zakázek se často zaměřuje spíše na tradiční dodavatele než na nová technologická řešení.
NATO nicméně očekává, že rozsáhlá výroba a rostoucí poptávka promění obranné startupy ve "skutečně velký průmysl". "I když je to bublina, proč ji nepoužít jako motor?" řekl Thorsten Reil, spoluzakladatel společnosti Helsing, startupu zaměřeného na drony s umělou inteligencí, a připomněl, že první investory pohánějí emoce.
