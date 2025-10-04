Panika v Izraeli poté, co Hamas souhlasil s propuštěním všech rukojmí
4. 10. 2025
V znepokojivém vývoji událostí Hamás souhlasil s propuštěním všech zbývajících vězňů v souladu s mírovým návrhem Donalda Trumpa. Plán zahrnuje deradikalizaci a odzbrojení Gazy, ale ne deradikalizaci a odzbrojení Izraele. Netanjahu přesto cítí, že Izrael je nespravedlivě terčem útoků.
Trump nařídil Netanjahuovi, aby okamžitě zastavil všechno bombardování Gazy, ale Netanjahu ho rozumně ignoroval a pokračoval v bombardování po celou noc. Buďme upřímní, kdo by si nechal ujít příležitost k masovému vraždění na poslední chvíli? Sionista určitě ne.
Je pochopitelné, že oznámení Hamásu vyvolalo zděšení ve vedení izraelského státu, který úspěšně odkládámírovou dohodu po dobu dvou let, aby mohlo zabít co nejvíce Palestinců.
Izrael musel obětovat pouze polovinu rukojmích, aby dosáhl tohoto cíle, a byl by ochoten obětovat i druhou polovinu za další dva roky zabíjení. Proto připravuje nouzové plány, jak zmařit mírový proces a obvinit Hamás. Bylo mi řečeno, že akce pod falešnou vlajkou nejsou vyloučeny.
Netanjahu zahájil vyšetřování, aby zjistil, proč IDF nezavraždila všechny vyjednavače Hamásu, než se mohli dohodnout na míru. Jednalo se o obrovské a neodpustitelné opomenutí.
Zatímco Netanjahu a jeho komplicové se obávají, že mírová dohoda by pro ně mohla znamenat vězení, Izraelci jsou ohledně myšlenky příměří rozpolcení. Na jedné straně jim na těch vězních vůbec nezáleží, ale na druhé straně už několikrát vybombardovali vše, co se dalo, a pořizování selfie mezi troskami je už nudí. Masové zabíjení dokonce některé z nich zarmucuje.
Jednomu sionistovi bylo řečeno, že bolest, kterou pocítil, když rozdrtil děti buldozerem, byla možná projevem jeho svědomí, i když to pravděpodobně byla sebelítost. Ať tak či onak, byl okamžitě zatčen a už o něm nemluvíme. Jeho rodina zničila všechny jeho fotografie.
Vzhledem k vážnému riziku šíření sebelítosti mezi vojáky IDF je možná opravdu na čase tuto věc ukončit a já se můžu vrátit k čemukoli jinému než k satirizování zatracené genocidy. Palestinci nemají tušení, jak těžký je můj život.
Ukončeme to teď a poplácáme se po zádech za dobře odvedenou práci...
Je spravedlivé říci, že Izrael během této genocidy dosáhl mnoha věcí. Například zničil 80 % budov, 86 % zemědělské půdy, 90 % skotu, 89 % vodovodní a kanalizační infrastruktury, 100 % odsolovacích zařízení a učinil Gazu víceméně neobyvatelnou. Izrael zabil tolik civilistů, že svět je přestal počítat.
Izrael nezabíjel jen v Gaze. Zabil spoustu lidí na Západním břehu, v Sýrii, Jemenu, Íránu, Kataru a Libanonu. Kdo si pamatuje dobu, kdy izraelské pagery zničily oči lékařům a sestřičkám a všichni ti nejmilejší lidé se smáli? To byly dobré časy.
Neustálé bombardování však nebylo jediným úspěchem Izraele. Izrael úspěšně kolonizoval TikTok, sociální síť, která byla před 3 000 lety slíbena tomuto Bohem vyvolenému lidu. Izrael provádí na TikToku nakbu tím, že vyřazuje všechny, kdo kdy použili slovo „AIPAC“. Netřeba dodávat, že AIPAC neexistuje a tvrdit něco jiného je rasistické.
Mahmúd Abbás říká, že je ochoten pravidelně obětovat Izraeli děti výměnou za prezidentský post v Gaze, ale bylo mu řečeno, že jeho služby nebudou potřeba. Pokud se podaří uzavřít mírovou dohodu, máme vzrušující vyhlídku, že Tony Blair bude vládnout Gaze na dálku bez souhlasu Palestinců.
Potřebujeme někoho, kdo dokáže odstranit všechny důkazy genocidy. Bude to vyžadovat nejstrašnějšího člověka, jakého si lze představit, aby vymazal stovky tisíc mrtvých těl a choval se, jako by nikdy neexistovaly. Netřeba dodávat, že Blair je stejně nadšený z toho, že může využít duše mrtvých, jako byl z krádeže ropy v Iráku.
Jakmile bude mírová dohoda uzavřena, Palestinci budou laskavě smět žít ve stanech s minimálními příděly jídla a občasnými bombardováními, dokud toho nebudou mít dost a neodejdou. V tom okamžiku Blair dostane Nobelovu cenu míru a všechny zmínky o Palestině budou vymazány z historických knih. Bohužel však Netanjahu bude pravděpodobně ve vězení kvůli obvinění z korupce. Život může být tak nespravedlivý.
