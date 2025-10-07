Vlci u dveří a v našich duších…
7. 10. 2025 / Pavel Veleman
čas čtení 9 minut
(Volby 2025 a sociální oblast)
“Vlci u dveří mi jdou popřát dobrou noc
vlci u dveří přišli lhát a vypít pivo
vlci u dveří maj uniformy a černý boty
vlci u dveří jsou všude, není kam utýct
Stejně tě najdou…”
(Jan Těsnohlídek, Vlci u dveří, Umakart, 2012)
Vždy mě fascinovalo, jak na obecních úřadech úředníci tak málo řešili výsledky voleb a například možného vlivu na naší profesi, ale počínáním zapisovatelů ve volebních komisích, tím se žilo měsíc před volbami i týden po volbách.
Dokonce jsem zažil i obrovsky organizačně a “účetně” schopnou kolegyni, která čekala v koutě úřadu, až doběhne pan vedoucí sociálního odboru, a nechala ho dětinsky vyhrát. On potom měl opravdu nelíčenou radost.
Zároveň probíhala i neoficiální “soutěž” o nejpomalejší komisi, kde se často úplná troska zapisovatele noční tramvají z posledních sil blížila s pytlem volebních lístků.
V pondělí potom přímo tajemníkovi musel vysvětlovat, proč zase “kurva” byla ta “Desítka” kvůli němu tak pomalá. Nemylme se, panstvo zejména na větších radnicích takto soutěží mezi sebou u šampáňa…
Toto celé vždy pro mně symbolizovalo určitou úřední a politickou omezenost, kdy forma vítězí nad obsahem.
Mne spíš zajímala zejména po obecních volbách možnosti změny k lepšímu nejen pro zaměstnance, ale hlavně pro klienty sociálních odborů. Osamocenost v této věci byla však obrovská a vždy mi bylo dáno tvrdě na vědomí, že toto nás nemůže zajímat. Na to jsme malí páni.
I tak jsem se vždy zajímal, jak se pokusit oslovit místní poslance, senátory a zejména tam posílat klienty se společensko/politickým přesahem, a proto tak pečlivé jsem sledoval výsledky každých voleb.
To mi zůstalo a podle mého názoru je sečteno a podtrženo v říjnu 2025 ohledně sociální oblasti následující:
Česká republika je a bude stále dlouhodobě zemí vyděšených ovcí
(všem současným politickým stranám to absolutně vyhovuje).
Vůdci vlčí smečky záměrně ponechávají provoz napospas tzv. vlkům/vykonavatelům. Začalo to prodejem hrnců, pokračovalo elektřinou, metastázuje to v exekučních řízeních a dneska jede ve velkém tzv. skupování toho posledního bohatství, které se v “Klausově Bingu” dalo se štěstím vyhrát. Byt v té správné ulici, která neměla svého restituenta a šla co nejdříve do privatizace. Ta první generace dneska postupně odchází, o poslední majetek často prekarizovaných a rozhádaných rodin se dělí hádají a soudí.
“Nemůžeš se dohodnout s bratrem na dědictví, nech to na nás, žádná starost, peníze ihned na účtech, klídek, vše vyřešíme.”
Vlci jsou již prakticky u každých dveří, kořist je obrovská…A žádné volby to v této chvíli nemohou v Česku nic změnit.
Oni totiž zástupci těchto ovcí ve sněmovně nejsou. A tak zase uvidíme ty věčné, pobíhající, infantilní ovce a ovečky - řešící triviální sociální věci a čekající, zda nějaký již přežraný vlk jim třeba nenabídne místo ve vlčí noře. Ano, zde mluvím zejména o pirátstvu.
A jeden z nástrojů bezzubé sociální politiky, který má řešit tuto “sociální tragédii”, jsou sociální pracovníci, kteří se čím dál více stávají takovými domestikovanými, bojácnými zvířátky, která své ovčí paničky a pány na pokyn mírných i tvrdých vlků - zahrnují vřelostí, pokryteckou dobrotou a občas i olíznou ránu po tvrdém ataku vlka, leč cíl vlčí smečky je jasný: Neprobudil v nich chuť odporu a od toho své vodící pejsky mají.
A tak se ve skutečnosti i my nenápadně stáváme součástí vlčí společnosti, nechráníme již ovce v tom podstatném a už vůbec nevystupujeme proti vlkům, ale za cenu ohlodané kosti přijímáme své submisivní místo, jako vlastně přirozenost sociální práce a ve vlčí hře se dobrovolně stáváme užitečnými idioty.
Ezop byl podle legendy - shozen ze skály, občané/ovce a často i hodní, leč degenerovaní sociální psi svojí bojácností a úlisností již stojí na samém okraji propasti a zcela stmelené vlčí smečky byznysu a politiky jsou již nachystány k poslednímu útoku na to poslední, co česká střední třída ještě má (vlastnické bydlení) a po jejím získání do portfolia několika desítek smeček vlčí oligarchie, bude opravdu jediná možnost, jak řešit přebytečné, chudé/ovce - srazit je ze skály. My je dovedeme klidné a poslušné až k ní - zbabělí a hodní vodící psi.
Ale dost již unavujících metafor:
Nový politický i úřední management na MPSV - bude donucen nejspíš vytvořit krizový plán sociální pomoci pro osoby, které nebudou schopniyplatit reálné nájemné od dubna 2026, kdy začne masivně působit snížení sociální pomoci na nájemní bydlení.
Superdávka je spíše píár nástroj, jak tiše a pokrytecky masivně snížit příspěvky na bydlení a pan Jurečka moc dobře věděl, že při realizaci této nepřipravené “dávkové revoluce” již nejspíše nebude. To byl její zásadní cíl, který bude mít katastrofální dopady na nájemní bydlení v celém již tak předraženém systému.
Současná naprostá atomizace jednotlivých úřadů a osob, neustálých legislativních, účelových změn, složitosti výpočtu veškerých sociálních dávek a naprosté nedostupnosti veškerého bydlení, povede k narůstající agresivitě. Klienti v 8 ráno 2. ledna 2026 vyjdou do “Kontaktního místa pro bydlení” s nadějí získání dostupného nájemního bytu. Projdou posléze dalšími kancelářemi, zejména na Úřadech práce ČR se zaseknou a podají pět dalších žádostí a výplní několik dalších dotazníků, dodají deset příloh, odvypráví nejméně třikrát svůj smutný příběh dalším třem sociálním pracovníkům a nakonec uslyší od úředníků: “Byty nejsou, musíte čekat.”
Za dva měsíce v té samé kanceláři se dozvíte po doplnění dalších informací, že musíte čekat, případně další řadu, musíte se odstěhovat do nejlépe vyloučené lokality, sami hledat na volném trhu a využít svých sociálních kontaktů. A tak pořád dokola. Frustrace a agresivita bude stoupat jak v papiňáku.
A tím se dostáváme k tomu (pro mojí osobu) nejzásadnější věc. Jestli mne dlouhodobě zejména psychicky něco v této společnosti ničí, je to obrovská podpora české veřejnosti na obou stranách barikády až k brutální tvrdosti a až zakazující nechuti k přirozenému soucitu k těm, kteří nestačí současnému nelidskému tempu života a které obě dvě strany jinak nesmiřitelných táborů vlastně sjednocují ve strachu z individuálního selhání, jako prý hlavní příčiny sociálního propadu. Tímto zoufalým zjednodušením získáváme morální alibi zavřených oči a srdcí, když překračujeme cestou do firmy své bližní...
Vytěsnit tento zásadní existenční problém ČR (ztrátu střechy nad hlavou), se stává naším sebezáchovným kýčem přežití, které z nás dělá bestie lhostejnosti…
A proto nikdo nechce slyšet, že jde o systémové chyby této země v nastavené neoliberální cestě, která jde vlastně bezbolestné pro většinu národa změnit, jenže politická věrchuška a oligarchie již vše drží pevně v klepetech a dusí a dusí…
Vše tak končí v tvrdém, sobeckém, bezcitném ponechání v osamocenosti propadu a v samotě, psychického a fyzického ponížení stále se zvětšující skupiny obyvatel... Toto je náš současný společný zločin, který nám historie neodpustí…Jak jste mohli…
Potřeba chránit dneska již přímo fyzicky tyto skupiny před trápením a utrápením k smrti lhostejné většiny, to je za mojí osobu to nejpotřebnější, na co neustále otravně poukazuji a co cítím jako největší selhání profese sociálního pracovníka.
Tady je morální závora lidskosti a ta se musí držet všemi prostředky!
Každá doba a každý občan má své morální závory. Toto je ta má. A snad i pro tuto neústupnost ke kompromisům u lidí, kdy jde o život, mně k této skupině nikdo již profesně nepustí…
Tu závoru však budu držet až do posledního dechu…
