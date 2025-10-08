ProtimluvFest 2025
8. 10. 2025
dovolte, abychom Vás za celý festivalový tým ProtimluvFestu 2025 pozvali na letošní 19. ročník přehlídky v Ostravě věnované tématu literární zkušenosti hranice. Uspořádáním festivalu chceme položit mj. otázku, kterou jsme kladli respondentům v anketě pro zářijový Protimluv 3/2025: „Co pro Vás/ Vaši oblast zájmu znamená hranice a pohraničí?“
Bude jistě zajímavé sledovat v debatách a čteních, co je takovému prostředí se zkušeností hranice bytostně vlastní a co zas na druhé straně je mu cizí a do tohoto prostředí tudíž nepatří. Na řadu určitě přijdou příběhy dávné, jež mohou osvětlit z jiného úhlu pohledu naši současnou situaci tváří v tvář novým okolnostem.
Budeme se těšit na to, jak se k tématu postaví například Weronika Gogola z Polska, autorka knihy Ufo nad Bratislavou, jak vnímá téma maďarsko-slovenských vztahů Diana Marosz, autorka dvojjazyčné knihy pro děti, nebo jakou reflexi mnohonárodnostního prostoru Vojvodiny přinese Roland Orcsik ze Segedínu.
Sudety jsou v hledáčku hned několika pozvaných českých autorů: David Bátor, Michal Grac, Ondřej Hložek, Patrik Linhart a Alexandr Pech píšou texty o zapomenutých a opuštěných sudetských místech. Hlučínsko a jeho prajzštinu vzpomene Petr Čichoň. Nebudou chybět ani debaty na téma literární zkušenosti hranice pohledem literárních vědců z Polska a České republiky. A samozřejmě na přetřes přijde i Těšínské Slezsko, o němž píše ve své knize Řezaný świat vydané nedávno v českém překladu také polský publicista a prozaik Adam Miklasz.
Hlavní tematický blok rozšíří se svými úspěšnými tituly Ivana Gibová ze Slovenska, autorka prózy Babička©, a také básník Jan Kunze, který za svou sbírku Potom zhasni získal letos Cenu Jantar Moravskoslezského kraje. Tradiční a oblíbený pořad Protimluvná trachta přizve mladé ostravské autory. Číst bude také řecký básník Tassos Pagiaslis z Patras, jehož pořad doprovodí kapela Kavurakia, soubor tradiční řecké hudby z Ostravy.
Děkujeme za podporu akce Statutárnímu městu Ostrava, International Visegrad Fund, Moravskoslezskému kraji, Městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a řadě dalších.
S úctou i pozváním
Jiří Macháček, ředitel festivalu ProtimluvFest 2025, a Lucie Hanzelková, produkční
