"Aby se báli a třásli se"
8. 10. 2025
Podle jeho názoru obecně nezáleží na tom, kdo přesně tyto drony vypouští nad strategickými zařízeními v Německu, Dánsku, Norsku a dalších zemích. "Hlavní je, že úzkoprsí Evropané cítí na vlastní kůži, jaké je nebezpečí války. Bát se a třást se jako hloupá zvířata ve stádě, která jsou hnána na jatka. Aby se strachem očekávali svůj blížící se a bolestivý konec," napsal Medveděv na Telegramu.
Úřady v několika evropských zemích nepřetržitě hlásí vniknutí dronů do jejich vzdušného prostoru již několik týdnů. V noci na 6. října bylo z tohoto důvodu opět zastaveno letiště v hlavním městě Norska, Oslu. Předtím přerušilo práci kvůli výskytu neidentifikovaných dronů 23. září. Drony, jejichž vlastnictví nebylo oficiálně zjištěno, byly také spatřeny nad vojenskou základnou v Belgii, letišti v Dánsku, Německu a Litvě. Vzdušné přístavy těchto zemí zavedly omezení letů.
Německý kancléř Friedrich Merz 5. října v rozhovoru pro ARD řekl, že Rusko by mohlo stát za většinou startů dronů nad německými městy a Dánskem. Smyslem těchto akcí je podle něj průzkum a šíření paniky mezi obyvateli. "Mohu uklidnit obyvatelstvo: dosud jsme neměli jediný incident nebo incident s použitím ozbrojených bezpilotních letounů... Byly to jen pokusy o špionáž. A také se pokouší vyvolat poplach mezi obyvatelstvem," řekl Merz.
Mezitím se mnichovská policie rozhodla použít lasery k sestřelení neznámých dronů. Takový systém je nyní instalován vedle jedné z ranvejí místního letiště. V terminálech leteckého uzlu byla vytvořena zásoba skládacích lůžek a nafukovacích matrací pro případ zrušení a odložení letů z důvodu omezení.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dříve uvedl, že Rusko používá tankery "stínové flotily" k vypouštění dronů nad evropskými zeměmi, a vyzval k uzavření Baltského moře pro takové lodě. Na konci srpna již němečtí a nizozemští strážci zákona zkontrolovali suchou nákladní loď HAV Dolphin pod vlajkou Antiguy a Barbudy a podezřívali ji z účasti na takových akcích, ale na palubě nenašli žádné drony.
2. října ruský prezident Vladimir Putin na zasedání Valdajského klubu žertem řekl, že "již nebude" posílat bezpilotní letouny "ani do Francie, ani do Dánska, ani do Kodaně". Ujistil, že Rusko nemá žádné cíle v evropských městech. Putin označil obvinění proti zemi za způsob, jak eskalovat situaci a zvýšit výdaje na obranu.
