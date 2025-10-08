Vojáci texaské národní gardy dorazili na Trumpův příkaz do Chicaga
Vojenská přítomnost přichází poté, co soudkyně odmítla zablokovat vstup vojáků na základě žaloby podané městem a státem
Vojáci texaské národní gardy dorazili do oblasti Chicaga. Znamená to eskalaci tvrdého zásahu Donalda Trumpa proti městu.
Chicago v posledních týdnech zaznamenalo zintenzivnění imigračních kontrol a také stále častější násilné střety v předměstí Broadview, kde byly natočeny záběry, jak policie používá proti demonstrantům slzný plyn a pepřový sprej.
Nejnovější vojenská přítomnost přichází poté, co americká okresní soudkyně April Perry odmítla okamžitě zablokovat vstup vojáků do města uprostřed probíhající žaloby státu Illinois a města Chicago proti krokům Trumpovy administrativy.
Kwame Raoul, generální prokurátor státu Illinois, podal žalobu v pondělí, aby zabránil Trumpovi „okamžitě a trvale“ nasadit národní gardu státu nebo vyslat vojáky z jiných států, jako je Texas.
Po rozhodnutí Perryové však byli vojáci v pondělí mobilizováni a několik médií, včetně Chicago Tribune a New York Times, potvrdilo, že v úterý zůstávají v oblasti Chicaga.
Brandon Johnson, starosta Chicaga, rovněž podepsal výkonný příkaz zakazující agentům Imigrační a celní policie (ICE) působit na pozemcích ve vlastnictví města. Jedná se o třetí výkonný příkaz, který se snaží omezit pravomoci agentů ICE ve městě od doby, kdy Trump poprvé oznámil jejich nasazení.
„Městský majetek a soukromé podniky již nebudou sloužit jako základna pro tyto razie,“ řekl Johnson při podpisu nařízení v pondělí. „Faktem je, že jim nemůžeme dovolit, aby bez jakékoli kontroly nebo vyvážení řádili po celém našem městě. Nikdo není nad zákonem... pokud Kongres tuto administrativu nekontroluje, pak to udělá Chicago.“
Bílý dům obvinil starostu z „napomáhání a podporování zločinných nelegálních imigrantů, vrahů, násilníků, obchodníků s lidmi a členů gangů“, informoval Newsweek.
Úředníci státu Illinois již dlouho odsuzují plány Trumpovy administrativy na převzetí federální kontroly. Pritzker v září v rozhovoru pro CBS News vyzval „všechny, aby se postavili“ Trumpovi tváří v tvář této zásahům.
„Jakékoli vojenské jednotky na ulicích amerického města nemají co dělat, pokud nedojde k povstání, pokud skutečně nevznikne nouzová situace,“ řekl Pritzker a dodal: „Udělám vše, co je v mých silách, abych mu zabránil odebírat lidem jejich práva a využívat armádu k invazi do států.“
Johnson také od samého počátku hlasitě odsuzoval plánovaný zásah. Během shromáždění k příležitosti Dne práce řekl účastníkům protestu ve městě: „Budeme bránit naši demokracii v Chicagu. Budeme chránit lidskost každého jednotlivého člověka v Chicagu.“
Senátor za Illinois Dick Durbin odsoudil tento krok v prohlášení vydaném v okamžiku, kdy vojáci dorazili do státu.
„Nasazení texaské národní gardy navzdory námitkám volených představitelů Illinois je nejen zbytečné, ale také protiprávní,“ uvedl. „Příslušníci národní gardy si nezaslouží být využíváni jako politické figurky v politickém divadle prezidenta Trumpa.“
Trump signalizoval federální zásah v Chicagu v rámci svého zaměření na města vedená demokraty za účelem rozšíření federálního vymáhání imigračních zákonů.
Trump se opakovaně pokoušel nasadit federální jednotky do Portlandu, ale federální soudkyně v neděli jeho poslední snahy zablokovala. Tina Kotek, guvernérka Oregonu, v nedávném komentáři pro NPR odsoudila jakoukoli vojenskou intervenci ve státě jako „ohrožení naší demokracie“ a „varovný signál“ pro ostatní státní úředníky.
V červnu Trumpova administrativa nasadila jednotky národní gardy v Los Angeles, kde agenti ICE provedli rozsáhlé razie. Trump také nasadil tisíce jednotek národní gardy a v srpnu vyslal federální agenty do Washingtonu DC v rámci svého bezprecedentního převzetí kontroly nad hlavním městem země.
