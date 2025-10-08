Izraelská genocida pokračuje v Gaze dva roky od začátku války
8. 10. 2025
Izraelské útoky zabily od soboty v Gaze 118 lidí
Vládní mediální úřad v Gaze vydal prohlášení, ve kterém uvádí, že izraelské síly od soboty provedly 230 leteckých útoků na Gazu, při nichž zabily nejméně 118 lidí.
Mezi mrtvými byly ženy a děti, z toho 72 lidí pouze v obléhaném městě Gaza.
„Izraelská okupace pokračuje v brutální agresi proti našemu palestinskému lidu v pásmu Gazy a ignoruje výzvy k příměří, které vyhlásil americký prezident Donald Trump, a pozitivní reakci na tento návrh,“ uvedly úřady ve svém prohlášení na Telegramu.
Trump v sobotu ráno vyzval Izrael, aby „okamžitě zastavil bombardování Gazy“, a uvedl, že Hamás je „připraven na trvalý mír“, poté co palestinská skupina reagovala na jeho návrh ukončit válku.
Vysídlení Palestinci doufají, že se budou moci vrátit domů uprostřed jednání o příměří
Smrtící izraelské útoky pokračují v pásmu Gazy, zatímco válka dosahuje dvouletého milníku.
Představitelé Izraele a Hamásu, stejně jako zprostředkovatelé, se setkávají v Egyptě, aby projednali plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončení války.
Trump říká, že dohoda o mírovém plánu pro Gazu je „velmi blízko“
Jak jsme již informovali, nepřímá jednání mezi delegacemi Izraele a Hamásu byla v úterý v egyptském Šarm aš-Šajchu ukončena.
Jednání vycházejí z 20bodového plánu navrženého Trumpem k ukončení války.
„Existuje reálná šance, že bychom mohli něco dokázat,“ řekl Trump dříve novinářům. „Myslím, že existuje možnost, že bychom mohli dosáhnout míru na Blízkém východě.“
Trump řekl, že USA udělají „vše pro to, aby se všichni dohody drželi“, pokud se Hamás a Izrael dohodnou na příměří, ale blíže to nerozvedl.
Izraelská policie zastřelila mladého Palestince v Jeruzalémě
Izraelské síly zahájily palbu na mladého Palestince poblíž mešity Al-Aqsa v okupovaném východním Jeruzalémě.
Video zveřejněné online Palestinským mediálním centrem ukazuje mladého muže ležícího na zemi, zatímco ozbrojená policie se blíží k těm, kteří se mu snaží pomoci.
Překlad: Okupační síly střílejí na mladého muže ve čtvrti Baidoon poblíž Bab al-Maghareba v okupovaném Jeruzalémě
Kolik Palestinců bylo od 7. října zabito na Západním břehu?
Zatímco válka v Gaze zuří, na okupovaném Západním břehu pokračují pravidelné razie izraelských sil a útoky osadníků.
Za dva roky bylo na tomto území zabito 1 048 Palestinců, včetně 212 dětí. Více než 10 151 bylo zraněno.
Nejméně 19 000 Palestinců bylo zadrženo a 11 040 z nich bylo k 1. říjnu uvězněno. Z zadržených bylo 3 577 zadrženo bez obvinění.
„Bojujeme za všechny“: Britský demonstrant odmítá kritiku premiéra
Demonstranti v Londýně odsoudili výroky britského premiéra Keira Starmera, který dříve kritizoval jejich rozhodnutí uspořádat pro-palestinské protesty v den výročí útoků na Izrael ze 7. října.
V komentáři pro deník The Times Starmer zdánlivě přímo spojil tyto protesty s protižidovskými náladami. Uvedl, že protesty jsou některými využívány jako „odporná záminka k útokům na britské Židy za něco, za co nenesou absolutně žádnou odpovědnost“.
Dále označil rozhodnutí protestovat 7. října za „nebritské“.
Demonstrant Sim Junaid tuto tvrzení odmítl.
„Dnes se zastáváme Židů, muslimů, křesťanů, zastáváme se všech,“ řekl Junaid. „Myslím, že Keir Starmer zcela nepochopil podstatu věci, když z toho udělal příběh o antisemitismu.“
„Peklo na pekle“ – obyvatelé Gazy snášejí dva roky ničivé války
Při příležitosti druhého výročí se válkou zpustošeným palestinským územím nesla bolest ze ztráty a zoufalá touha po milosrdném konci.
„Naše rodiny zemřely, naše domovy jsou pryč. Modlíme se k Bohu, aby tato válka skončila co nejdříve, dnes, ne zítra,“ řekla Sanaa Adwan z jižního Khan Younis v Gaze.
Ghassan Abu Rejeila řekl, že válka zbavila Gazu všeho, co dává životu smysl, ať už jsou to rodinná setkání nebo slušné jídlo. Jeho přání vidět své děti ve školních uniformách, jak se vzdělávají, už neexistuje.
„Ztratili jsme krásné okamžiky [života]. Náš život se stal peklem na pekle. Každý den dochází k zabíjení, útokům, smrti, mučednictví.“
Pro Mahu Shbeir, lékařku v nemocnici Nasser, se poslední dva roky zdají jako desetiletí plná tragédií, utrpení, bezdomovectví a hladu. Poté, co byla osmkrát vysídlena, má pocit, jako by „její duše opouštěla tělo“, řekla.
Izraelci si připomínají dva roky od 7. října vzpomínkami na své blízké
Izraelci si připomínají dva roky od útoku Hamásu na Izrael ze 7. října a pořádají vigilie, aby uctili památku zabitých a modlili se za ty, kteří jsou stále drženi v zajetí v Gaze.
Írán odmítá tvrzení Netanjahua, že vyvíjí rakety, které mohou dosáhnout USA
Írán odmítl tvrzení izraelského premiéra Netanjahua, že vyvíjí balistickou raketu, která by mohla zasáhnout města ve Spojených státech.
V rozhovoru s americkým podcasterem Benem Shapirem zveřejněném v pondělí Netanjahu řekl: „Írán nyní vyvíjí ... mezikontinentální balistické rakety s dosahem 8 000 km [asi 5 000 mil]“.
„Co to znamená? Přidají dalších 3 000 km [asi 1 865 mil] a pod svou palbou budou mít ... New York City, Washington, Boston, Miami, Mar-a-Lago,“ řekl s odkazem na sídlo amerického prezidenta Trumpa na Floridě.
Šest aktivistů z flotily s pomocí pro Gazu zůstává v izraelské vazbě
Izraelské právní centrum Adalah uvádí, že uvěznění aktivisté jsou občané Norska, Maroka a Španělska, a slíbilo, že bude i nadále „požadovat jejich okamžité propuštění“.
„Šest účastníků, kteří byli na palubě flotily Global Sumud, která byla nezákonně zadržena a uvězněna na cestě do Gazy uprostřed probíhající genocidy, zůstává v izraelské vazbě,“ uvádí se v prohlášení.
Právníci podali izraelským úřadům žádost o návštěvu zadržených ve středu, pokud zůstanou ve vazbě. Izraelská média dříve informovala, že úřady prodloužily vazbu španělského aktivisty Reyese Riga Cervilly o jeden týden.
Minulý týden izraelské námořní síly zadržely flotilu více než 40 lodí směřujících do Gazy, aby protestovaly proti nelegální blokádě enklávy Izraelem, a zadržely více než 470 aktivistů z více než 50 zemí.
Izraelské zúčtování dva roky po 7. říjnu
Dva roky po útocích Hamásu na Izrael a začátku války v Gaze 7. října 2023 by jednání v Egyptě mohla přinést konec konfliktu.
Uvnitř Izraele se prohlubují rozdíly, izolace se zhoršuje a náklady války je stále těžší ignorovat.
Podcast The Take zkoumá, co tento moment odhaluje o měnícím se vnímání země sama sebe.
Hamas usiluje o propuštění prominentního Palestince Marwana Barghoutiho
Hamas požaduje propuštění prominentního palestinského vězně Marwana Barghoutiho z izraelského vězení v rámci probíhajících jednání o výměně rukojmích za vězně, informují egyptská státní média.
Al-Qahera News, která je blízká egyptským zpravodajským službám, informovala, že jednání v egyptském letovisku Šarm aš-Šajch se zaměřují na seznamy palestinských vězňů, které má Izrael propustit v rámci potenciální dohody o příměří.
Barghouti, přední člen palestinské strany Fatah, který je vězněn od roku 2002, patří mezi několik významných vězňů, o jejichž propuštění usiluje Hamas. Mezi dalšími jmény se objevují Ahmad Saadat, Hassan Salameh a Abbas al-Sayed.
Nepřímá jednání probíhají od pondělí v Šarm aš-Šajchu v rámci 20bodového plánu navrženého americkým prezidentem Donaldem Trumpem k zajištění příměří v Gaze.
Marwan Barghouti
Izraelská armáda ostřeluje čtvrti města Gaza
Naši kolegové z Al Jazeera Arabic informují, že izraelská armáda provedla dělostřelecký útok na čtvrti Shujayea a Daraj východně od města Gaza.
Od té doby, co prezident Trump vyzval Izrael k zastavení bombardování, bylo v Gaze izraelskou armádou zabito nejméně 104 Palestinců.
Americký aktivista z flotily do Gazy tvrdí, že byl Izraelem vystaven „psychologickému mučení“
Americký občan zadržený Izraelem na flotile Global Sumud, která se pokoušela doručit pomoc do Gazy, tvrdí, že on a další aktivisté byli během izraelské vazby vystaveni týrání a „psychickému mučení“.
David Adler, který byl v úterý propuštěn a deportován do Jordánska, uvedl, že poté, co izraelské síly zadržely flotilu v mezinárodních vodách, odvezly aktivisty do vězeňského komplexu v poušti Negev v jižním Izraeli.
„Byli jsme uneseni, svlečeni, spoutáni, měli jsme zavázané oči a byli jsme odvezeni policejním vozem do internačního tábora, kde jsme neměli přístup k jídlu, vodě ani právní pomoci,“ řekl. „A dalších pět dní jsme byli psychicky mučeni.“
„Žádná záruka s americkými zárukami“ pro příměří v Gaze
Je to určitě dobrá zpráva, že se Katar připojuje k rozhovorům o Gaze v Šarm aš-Šajchu, ať už proto, že se věci nevyvíjejí dobře a oni přicházejí zasáhnout, nebo proto, že se věci vyvíjejí dobře a oni chtějí dotáhnout věci do konce.
Je zřejmé, že věci se vyvíjejí správným směrem, a myslím si, že přítomnost Kataru, Egypta a Turecka jistě pomáhá alespoň trochu vyrovnat poměry. Soudě podle neustálého optimismu prezidenta Trumpa se něco děje, a proto tam americká delegace jede.
Od Trumpa nelze získat žádné skutečné záruky. Izraelci nechtějí mapy zobrazující jejich plán stažení, ale nyní to budou muset udělat, protože Katar a Turecko na tom budou trvat.
A co je nejdůležitější, jaké záruky budou mít Palestinci, že budou jejich požadavky splněny, až budou všichni zajatci propuštěni? Snaží se získat nějakou formu záruk.
Americké záruky však nejsou žádnou zárukou, protože v těchto jednáních jsou Izraelovými právníky. Jsou to Izraelovi spojenci, kteří se snaží vyjednat podmínky kapitulace Hamásu.
Loď Conscience směřující do Gazy se připravuje na izraelské zadržení
Conscience je nejnovější loď koalice Freedom Flotilla, která pluje přes Středozemní moře směrem k Gaze a veze pomoc a téměř 100 zdravotníků a novinářů.
Mise navazuje na izraelské zadržení předchozí flotily minulý týden.
„Věřte mi“ od Netanjahua nebude dostatečnou zárukou
Izraelský premiér opakovaně měnil své postoje, a to i poté, co původně souhlasil s minulými dohodami USA o Gaze, říká Daniel Levy, bývalý izraelský vyjednavač.
Proto podle něj nebude v současných jednáních stačit „věřte mi“ od Netanjahua.
„Myslím, že jednou z věcí, o které se v těchto jednáních právě teď jedná, je potřeba jasně ukázat, že existuje reálná cesta, jak ukončit genocidu a neobnovit útoky,“ řekl Levy.
„Aby izraelská armáda opustila Gazu, ne aby se stáhla na linii, která ponechává většinu Gazy pod její kontrolou, ... což skutečně umožní zvýšení rozsahu zoufale potřebné humanitární pomoci uvnitř Gazy,“ řekl.
„A pak jsou samozřejmě podrobnosti o tom, kdy budou propuštěni Izraelci, kteří jsou drženi v izraelských věznicích, často bez soudu po extrémně dlouhou dobu. Myslím, že to zůstává v patové situaci a právě na tom se teď pracuje.“
Palestinec zadržovaný Izraelem zemřel hlady a nemocí
Ahmad Hatem Muhammad Khdeirat, 22 let, administrativní vězeň, byl zatčen 23. dubna, uvádí Komise pro vězeňské záležitosti a Palestinská vězeňská společnost.
Byl odvezen izraelskými silami z města Adh Dhahiriya v provincii Hebron.
Podle těchto dvou organizací se jeho zdravotní stav v posledních měsících prudce zhoršil v důsledku nízké hladiny cukru v krvi a extrémní slabosti způsobené hladem a nemocí, takže nebyl schopen se hýbat ani se o sebe postarat. Trpěl také svrabem.
Celkový počet Palestinců, kteří od začátku války v Gaze zemřeli v izraelských věznicích, se podle těchto organizací zvýšil na 78.
„Slepá logika nenávisti a pomsty“ musí být opuštěna: Vatikán
Svatá stolice si připomněla dva roky války v Gaze a její nejvyšší diplomat Pietro Parolin odsoudil nepřiměřenou válku Izraele.
„Ti, kteří jsou napadeni, mají právo se bránit, ale i legitimní obrana musí respektovat zásadu proporcionality,“ řekl v rozhovoru pro Vatican News.
„Bohužel, výsledná válka přinesla katastrofální a nelidské důsledky... Jsem šokován a hluboce zarmoucen každodenním počtem obětí v Palestině – desítky, někdy stovky, každý den – tolik dětí, jejichž jedinou vinou se zdá být to, že se tam narodily,“ řekl.
Papež Leo mezitím řekl: „Musíme omezit nenávist, musíme znovu objevit schopnost dialogu, hledat mírová řešení.“
Netanjahu říká, že Izrael „bude i nadále jednat tak, aby dosáhl všech válečných cílů“
Izraelský premiér vydal prohlášení u příležitosti výročí útoků ze 7. října na jižní Izrael, v němž označil poslední dva roky za „válku o naši samotnou existenci a budoucnost“.
Netanjahu řekl, že Izrael „změnil tvář Blízkého východu“ a oslabil síly spojenecké s Íránem v regionu.
„Občané Izraele, nacházíme se v osudových dnech rozhodování,“ řekl. „Budeme i nadále jednat tak, abychom dosáhli všech válečných cílů: návrat všech rukojmích, odstranění vlády Hamásu a zajištění, že Gaza již nebude představovat hrozbu pro Izrael.“
Prohlášení se nezmiňovalo o probíhajících jednáních o příměří na základě návrhu, který by vedl k stažení Izraele z enklávy a trvalému ukončení války.
Italská premiérka Meloniová říká, že byla nahlášena Mezinárodnímu trestnímu soudu
Italská premiérka Giorgia Meloniová říká, že ona a dva ministři byli nahlášeni Mezinárodnímu trestnímu soudu (ICC) za údajnou spoluúčast na genocidě v souvislosti s izraelskou válkou v Gaze.
Meloni to uvedla v rozhovoru pro státní televizní společnost RAI. Jedná se o první veřejný komentář k této situaci, která nebyla mezinárodním soudem potvrzena.
Meloni uvedla, že ministr obrany Guido Crosetto a ministr zahraničí Antonio Tajani byli rovněž „oznámeni“, což znamená, že soud byl oficiálně upozorněn na možný trestný čin. Meloni neposkytla další podrobnosti o tom, co je předmětem stížnosti.
ICC má vydané zatykače na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a bývalého ministra obrany Yoava Gallanta v souvislosti s válkou, stejně jako na několik již zesnulých členů Hamásu.
Meloniho prohlášení přichází v době, kdy v Itálii propukly protesty proti válce, které částečně vedou vlivné odborové svazy.
Hamas tvrdí, že Izraeli „ani na vteřinu“ nevěří
Hlavní vyjednavač Hamasu Khalil al-Hayya tvrdí, že skupina se sídlem v Gaze „nevěří okupaci ani na vteřinu“, informuje egyptský státní zpravodajský server Al Qahera News.
„Proto chceme skutečné záruky,“ řekl al-Hayya a obvinil Izrael z porušení dvou příměří ve válce v Gaze.
„Izraelská okupace v průběhu historie nedodržuje své sliby a my jsme to v této válce zažili již dvakrát.“
Hamas uvedl, že je připraven dosáhnout dohody o trvalém ukončení války a provést okamžitou výměnu zajatců a palestinských vězňů s Izraelem.
Palestinští dvojčata Uday a Hamza Abu Odah se narodili v listopadu 2023, téměř měsíc po začátku války před dvěma lety.
Všechno, co za svůj krátký život poznali, jsou masové vraždy, hlad a vysídlení.
Dva izraelští vojáci zraněni v jižní části pásma Gazy
Dva izraelští vojáci byli zraněni v jižní části pásma Gazy, uvedla izraelská armáda.
„Vojáci byli evakuováni do nemocnice k ošetření, jejich rodiny byly informovány,“ uvedla armáda na X.
Izraelská armáda uvádí, že od začátku pozemní invaze do Gazy 27. října 2023 bylo zabito 466 jejích vojáků a dalších 2 951 bylo zraněno.
Gaza
Izraelští vojáci střílejí v pásmu Gazy na neznámém místě [izraelská armáda prostřednictvím AFP]
„Otevřená rána“ války v Gaze rezonuje u obou národů i dva roky poté
Izraelci říkají, že doufají, že mírové rozhovory v Egyptě brzy povedou k propuštění všech 48 zajatců, kteří jsou stále drženi v Gaze, z nichž 20 je podle odhadů naživu.
„Ti rukojmí jsou jako otevřená rána. Nemůžu uvěřit, že už jsou to dva roky a oni stále nejsou doma,“ řekla 43letá Hilda Weisthalová.
V Gaze 49letý Mohammed Dib řekl, že si přeje konec izraelské války, která způsobila humanitární katastrofu, několikrát vysídlila statisíce Palestinců a zabila více než 67 100 lidí.
„Už dva roky žijeme ve strachu, hrůze, vyhnanství a destrukci,“ řekl Dib.
Britští žalobci se odvolají proti rozsudku v případu Kneecap
Britští žalobci oznámili, že se odvolají proti rozhodnutí soudu zrušit obvinění z podpory „terorismu“ vznesené proti členovi irské kapely Kneecap.
„Odvoláváme se proti rozhodnutí o zamítnutí tohoto případu, protože se domníváme, že je třeba vyjasnit důležitou právní otázku,“ uvedl mluvčí britské prokuratury s odkazem na případ proti Liamu Og O hAnnaidhovi, známému také jako Liam O’Hanna (překlad jeho jména z irského jazyka gaelštiny do angličtiny) a jako Mo Chara, jeho umělecké jméno.
Rapper byl obviněn z toho, že v listopadu 2024 údajně vystavil vlajku libanonské ozbrojené skupiny Hizballáh. Soudce však minulý měsíc shledal, že při podání obvinění došlo k technické chybě.
O hAnnaidh obvinění popřel s tím, že vlajka byla na pódium hozena během vystoupení skupiny. Kapela označila právní řízení za „hon na čarodějnice“.
Členové skupiny Kneecap jsou otevřenými kritiky války v Gaze a silnými zastánci palestinských práv.
Rapper rozhodnutí soudu uvítal a prohlásil, že se tím potvrdilo, že pokusy umlčet podporu skupiny pro Palestince selhaly.
„Vždy šlo o Gazu, o to, co se stane, když se odvážíte promluvit,“ řekl O hAnnaidh po rozhodnutí soudu z minulého měsíce. „Vaše pokusy umlčet nás selhaly, protože my máme pravdu a vy se mýlíte.“
Katarský premiér se ve středu připojí k jednání o Trumpově plánu pro Gazu
Katarský premiér a ministr zahraničí šejk Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani se ve středu připojí k jednání o Trumpově návrhu pro Gazu v Egyptě.
Katarský premiér cestuje do Šarm aš-Šajchu, aby se setkal s dalšími zprostředkovateli – včetně Steva Witkoffa a Jareda Kushnera za USA – „s cílem prosadit plán příměří v Gaze a dohodu o propuštění rukojmí“, uvedl představitel ministerstva zahraničí Majed al-Ansari.
Mohammedova „účast potvrzuje odhodlání zprostředkovatelů dosáhnout dohody, která ukončí válku“, řekl al-Ansari pro Al Jazeera.
Britští demonstranti vycházejí do ulic navzdory kritice premiéra Starmera
Demonstrace se koná na čtyřech různých univerzitách v Londýně. Začala na Kings College. Poté se přesunula na London School of Economics a poté na University College London a School of Oriental and African Studies.
Premiér Keir Starmer napsal článek do deníku The Times, ve kterém v podstatě uvedl: V den výročí zvěrstev ze 7. října studenti opět plánují protesty. To není to, čím jsme jako země. Je „nebritské“ mít tak malý respekt k ostatním.
Demonstrace na podporu Palestiny také jasně spojuje s antisemitismem. Říká, že zejména 7. říjen by měl být volný jako den smutku pro židovský národ.
Lidé, se kterými jsem zde mluvil, mají jiný názor. Říkají, že tím, že vycházejí do ulic a demonstrují, projevují empatii vůči všem.
Hamas zdůrazňuje záruku úplného stažení Izraele z Gazy
Vysoký představitel Hamasu říká, že druhý den jednání mezi zprostředkovateli a jeho delegací v Egyptě „byl před chvílí ukončen“.
Představitel Hamasu dodal:
Druhý den v Šarm aš-Šajchu se zaměřil na mapy stažení izraelských sil a harmonogram propuštění izraelských zajatců.
Delegace Hamásu požadovala propojení fází propuštění izraelských zajatců s fázemi stažení izraelské armády.
Delegace zdůraznila, že propuštění posledního izraelského rukojmí musí být spojeno s konečným stažením okupačních sil.
Delegace zdůraznila potřebu získat mezinárodní záruky konečného příměří, včetně stažení všech izraelských vojáků z území Gazy.
Brazílie a Mexiko oznámily, že jejich občané z flotily směřující do Gazy se vrací domů
Brazílie a Mexiko oznámily, že jejich občané zadržení Izraelem po zadržení flotily Global Sumud směřující do Gazy jsou na cestě domů.
Třináct Brazilců, včetně poslankyně Luizianne Linsové z vládní Strany pracujících, „bylo odvezeno na hranici s Jordánskem a propuštěno“, uvedlo brazilské ministerstvo zahraničí ve svém prohlášení.
Mexické ministerstvo zahraničí uvedlo, že šest Mexičanů bylo rovněž převezeno do Jordánska, kde je přivítal velvyslanec.
Brazilský prezident Luiz Inacio Lula da Silva obvinil Izrael z porušení mezinárodního práva tím, že zadržel flotilu v mezinárodních vodách. On i jeho mexická protějškyně Claudia Sheinbaum požadovali bezpečný návrat svých občanů.
Izraelská válka v Gaze „překročila všechny meze“: Norsko
U příležitosti druhého výročí útoků ze 7. října 2023 označil ministr zahraničí Espen Barth Eide tento bezprecedentní útok za „brutální teroristický čin“ proti Izraeli a židovskému národu.
„Mé myšlenky jsou s všemi, kteří byli tímto bolestným dnem zasaženi, a se všemi, kteří stále žijí s hlubokým traumatem a trvalými následky,“ řekl Barth Eide.
Zdůraznil také „ničivou válku v Gaze“ a uvedl, že ačkoli má každý národ právo se bránit, takové akce „musí být v souladu s mezinárodním právem, humanitárním právem a lidskými právy“.
„Reakce Izraele na útoky ze 7. října daleko překročila meze stanovené těmito pravidly,“ řekl Barth Eide. „Gaza leží v troskách a palestinské obyvatelstvo bylo vystaveno nepředstavitelnému utrpení.“
epa12347960 Matka Mohammeda Ahmada (vpravo) a matka jeho ženy Shaymy (vlevo) truchlí nad jejich těly v nemocnici Al Shifa v Gaze, pásmo Gazy, 3. září 2025. Podle palestinského ministerstva zdravotnictví v Gaze byli Mohammed Ahmad, jeho žena Shayma a jeho dcery Sara a Tala byli zabiti při izraelském leteckém útoku na Gazu 2. září. Podle palestinského ministerstva zdravotnictví bylo od října 2023 v pásmu Gazy zabito více než 64 000 Palestinců a od zahájení izraelské vojenské kampaně v reakci na přeshraniční útok Hamásu 7. října 2023 bylo zabito asi 1 200 Izraelců. EPA/MOHAMMED SABER
Palestinci v nemocnici al-Shifa v Gaze truchlí nad těly svých blízkých, kteří zahynuli při izraelských útocích [Mohammed Saber/EPA]
Trump slibuje, že zajistí, aby Izrael po propuštění zajatců neobnovil válku v Gaze
Americký prezident dostal otázku, která visela nad posledním kolem jednání o příměří: Jak může arabským partnerům zaručit, že Izrael po propuštění všech zajatců z Gazy neobnoví boje?
„Hlavní zárukou je, že jakmile dojde k uzavření této dohody, pokud k tomu dojde, podívejte, právě teď probíhají jednání,“ odpověděl Trump.
„Uděláme vše, co je v našich silách. Máme velkou moc a uděláme vše, co je v našich silách, aby všichni dodržovali dohodu,“ řekl.
Zastánci již dlouho vyzývají USA, aby využily svou vojenskou pomoc Izraeli k vynucení příměří. Podle analýzy projektu Costs of War na Brownově univerzitě vynaložily USA během dvouleté války na vojenskou pomoc Izraeli přibližně 21,7 miliardy dolarů.
