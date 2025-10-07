Akce Pavla Velemana: Lidé bez domova umírají předčasně a zbytečně. Je to systémový zločin

7. 10. 2025

čas čtení < 1 minuta

Dnes 7. října od 13 hodin - akce na Facebooku ZDE

-1
Vytisknout
454

Diskuse

Obsah vydání | 7. 10. 2025