Kreml jednal o útoku na NATO

8. 10. 2025

Ruská federace diskutuje o plánu útoku na členské země NATO. Uvedl to v rozhovoru pro deník Wyborcza evropský komisař pro obranu Andrius Kubilius.

Odkázal na zpravodajské údaje z Německa, kterým důvěřuje.

Jak poznamenal Kubilius, německá rozvědka tvrdí, že má důkazy, že Kreml diskutuje o útoku na NATO.

"A pokud o tom bude diskutovat, plánuje útok? Nevíme. Tyto signály je však třeba brát velmi vážně," zdůraznil evropský komisař.

Kubilius nevyloučil, že Rusko může být skutečně připraveno na válku.

I na to by podle něj měly být připraveny NATO a Evropa a poučit se nejen ze zkušeností Ukrajinců, ale i ze zkušeností samotných Rusů.

Kubilius je rád, že se v EU staví nové zbrojní továrny a vyzývá k dohánění zpoždění.

