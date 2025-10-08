Kreml jednal o útoku na NATO
8. 10. 2025
Odkázal na zpravodajské údaje z Německa, kterým důvěřuje.
Jak poznamenal Kubilius, německá rozvědka tvrdí, že má důkazy, že Kreml diskutuje o útoku na NATO.
"A pokud o tom bude diskutovat, plánuje útok? Nevíme. Tyto signály je však třeba brát velmi vážně," zdůraznil evropský komisař.
Kubilius nevyloučil, že Rusko může být skutečně připraveno na válku.
I na to by podle něj měly být připraveny NATO a Evropa a poučit se nejen ze zkušeností Ukrajinců, ale i ze zkušeností samotných Rusů.
Kubilius je rád, že se v EU staví nové zbrojní továrny a vyzývá k dohánění zpoždění.
