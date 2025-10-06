Absolutně šílená česká energetická politika, a další věci
6. 10. 2025 / Oldřich Maděra
Napadlo mne tak trochu srovnat ČR s Polskem. Já žiji v jiném státě Evropské unie po celou řadu let a vidím, jak sem jednotlivé národy přicházejí a jak se činí. Je tu velké množství Poláků, pár Čechů, pár Slováků, pár Maďarů atd., píše z Irska Oldřich Maděra.
Češi mi připadají jako jedni z nejméně aktivních. Rozhodně jich tu není čtvrtina Poláků. Při návštěvě Čech jsem si všiml mezi svými známými, jak mají absolutní nechuť k tomu někde vycestovat a žít tam nějakou dobu. Jen velmi malé množství Čechů oproti Polákům zná cizí jazyk nebo se ho učí.
Poláci tady mají malé firmy, sbírají zkušenosti a šetří peníze. Po čase se vrací do Polska a založí si tam pak velké prosperující firmy. Jsou zde polské obchody, kde se prodává polské zboží. Je zde Polské zboží i ve všech supermarketech. I my ho běžně kupujeme. Český obchod je zde také, ale jen jeden, malý, velmi daleko a skomírající.
To jsou asi ty hlavní důvody, proč Češi sedí doma a nesnaží se integrovat do EU, i když k tomu mají vše potřebné.
Jako další věc vidím absolutně chorobnou českou energetickou politiku. Zde bych srovnal s Rakouskem. Oba státy mají velmi podobné přírodní podmínky. Rakušáci si zakázali jaderné reaktory a Češi je budují. Rakušáci vyrábí skoro 70% energie z obnovitelných zdrojů. Češi jen asi 10-15%. Tak ať se nediví, že budou platit obrovské peníze za emisní povolenky. Evropa se chce konvergovat na obnovitelné zdroje a vynutí si to. Ti neposlušní zaplatí, to se dalo čekat.
Češi investují obrovské peníze do jaderného programu, který je v očích zbytku Evropy absolutní ekonomický nesmysl. Zaplatí si ho samozřejmě do haléře. Většina těch peněz se rozkrade a nezbude z toho nic. Jen oči pro pláč. Je to penězovod ODS. To všichni vědí. Proto se to tak rychle muselo vše podepsat. Nyní z toho bude velmi těžké vycouvat.
Češi hájí své smrduté benzínové motory. V Evropě jezdí tisíce nových elektro aut. Mnoho lidí si udělalo soláry, aby jezdili úplně zadarmo. Opět Češi zaspali století.
Poláci jsou prostě jiní. Navíc nenávidí Rusy z podstaty. Zřejmě za to pobití tisíců polských vojáků v Katyni. Češi jako by zapomněli na dvacet let ruské okupace.
