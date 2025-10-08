Konec SUV
8. 10. 2025 / Beno Trávníček Brodský
Pořád se někdo s někým hašteří, zda je dobrý zákaz spalovacích motorů, nebo je to blbina a kdy by to vlastně mělo být, proč a jak... Jenže to všechno je přece až diskuse za druhé. Na prvním místě bychom se měli bavit o tom kolik energie připustíme, aby nejvíce spotřebovávalo jedno osobní auto vyrobené v EU nebo do EU dovezené - od nějakého termínu. Jde nepochybně o zásadní dopad na stav životního prostředí, ať už je k pohonu využit jakýkoliv motor. Jde přece hlavně o to snížit spotřebu jakékoli energie na to, aby osobní auto dojelo z bodu A do B. Tedy nějaký výrobní limit v zájmu ochrany našeho společného životního prostředí.
Legislativní ekvivalent lze hledat třeba v Československu (později Česku) v devadesátých letech, kdy kolem roku 1991 bylo legislativou ovzduší stanoveno, že nejpozději koncem desetiletí (asi 1998, ale to už nedám) budou škodliviny ze stacionárních zdrojů omezeny (vyčištěny) „tak a tak“. A pokud se tak nestane, bude se stávat, že se nekalé zdroje zruší, tzn. i případně zavřou „firmy“. A to se pak i stávalo - například v RICU u nás v HavlBrodě.
Obdobně by bylo možné (dnes nejspíš unijním „Nařízením“) stanovit jak bude omezena výroba a samozřejmě i dovoz osobních aut – například k roku 2030. Diskuse by mohla být o hmotnosti auta, součiniteli aerodynamického odporu, výkonu motoru, dosažení (jaké?) maximální potřebné rychlosti; ale také třeba o barvě palubní desky a sedaček.
Když bych to vzal jednoduchou logikou: Hmotnost = max. 1t; Cx = max. 0,3; max. výkon = 30 kW; minimální dosažitelná rychlost = 110 km/h. A páni inženýři snažte se! Ale jsou i další důležité věci. Například světlá palubní deska (klidně z mourovatých recyklátů) by způsobila menší ohřev interiéru od Slunce a tedy menší spotřebu energii pro klimatizaci nebo dokonce její absenci u většiny aut. Totéž platí o barvě karoserie. I to by šlo upravit legislativně povolením pouze určité škály barev daných částí vozu.
Navrhuji dát pravou ruku od levého ucha a začít drbat to správné. Jaké médium pohání auto, když je to třeba obludné dvoutunové a vysoké SUV, je opravdu debata zástupná. Ta hlavní je o tom, zda by taková věc měla v budoucnu vůbec jezdit po silnicích EU!
