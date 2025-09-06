Hospodaření Britských listů za srpen 2025
6. 9. 2025
Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz.
Jako v České republice oficiálně registrovaný spolek (občanské sdružení) poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně.
Hospodaření OSBL za srpen 2025
Zůstatek k dispozici Britským listům 31.7. 2025: 22 344,07 Kč
Příjmy:
Od sponzorů ...........................................................192 623,04 Kč
Výdaje:
připojení k internetu .................................................842,50 Kč
honorář (BK) .............................................................22 000 Kč
honorář (DV)..............................................................22 000 Kč
honorář (KD) .............................................................32 000 Kč
honorář (FG) ..............................................................15 000 Kč
provoz serveru BL ......................................................10 000 Kč
právní výdaje ..............................................................27 995 Kč
Výdaje celkem:...................................................... 129 837,50 Kč
Zůstatek k 31. 8. 2025: 85 129,61 Kč
