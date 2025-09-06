Hospodaření Britských listů za srpen 2025

6. 9. 2025

čas čtení 2 minuty
 
Vážení čtenáři,

děkujeme mnoha čtenářům, kteří nás finančně podporují. Opravdu si toho vážíme. V srpnu 2025 jste nás podpořili opravdu výjimečnou částkou 192 623,04  , výdaje byly 129 837,50 Kč, zůstatek koncem července byl 85 129,61 . Několik přispěvatelů poskytlo Britským listům relativně velké částky, ale zároveň vyjádřili obavy., aby to nevedlo k poklesu příspěvků od ostatních přispěvatelů, protože jejich příspěvek může být jen jednorázový.  DĚKUJEME VŠEM!!

Prosíme, v podpoře neustávejte - potřebujeme na provoz normálně přibližně 90 000 Kč měsíčně. VELMI si vážíme vaší trvalé podpory. 

Apelujeme na čtenáře, aby nám každý měsíc poslali oněch dvě stě korun.  Prosíme všechny o pravidelnou podporu 200 Kč měsíčně.

Finančních příspěvků od čtenářů si nesmírně vážíme, víme velice dobře, jak špatně na tom mnozí občané v ČR jsou. A neomlouvejte se, že přispíváte (údajně) málo, vážíme si každé koruny.  

Příspěvky na provoz Britských listů je možno  zaslat  na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. IBAN: CZ4455000000001001113917


Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz.

Jako v České republice oficiálně registrovaný spolek (občanské sdružení) poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně.

 

Hospodaření OSBL za srpen 2025


Zůstatek k dispozici Britským listům  31.7. 2025: 22 344,07 

Příjmy:

Od sponzorů ...........................................................192 623,04 

Výdaje:

připojení k internetu .................................................842,50 Kč

honorář (BK) .............................................................22 000 Kč

honorář (DV)..............................................................22 000 Kč

honorář (KD) .............................................................32 000 Kč

honorář (FG) ..............................................................15 000 Kč

provoz serveru BL ......................................................10  000 Kč

právní výdaje ..............................................................27 995 Kč




Výdaje celkem:...................................................... 129 837,50 Kč


Zůstatek k  31. 8. 2025: 85 129,61   

Záznam spolku Občanské sdružení Britské listy u Městského soudu v Praze

Daňová přiznání Občanského sdružení Britské listy z let 2003-2022


2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 

2017  2018  2019  2020  2021  2022 

0
