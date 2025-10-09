Kdo kde včera byl -- a s kým? IuRe spouští informační stránku o plošném šmírování
9. 10. 2025
kým jsme si volali, psali, kdy jsme se připojovali k internetu. Český
stát prostřednictvím operátorů sbírá data o každém. Podle dubnového
rozhodnutí soudu je to však nelegální. Na problematiku upozorňuje nový
web.
Organizace IuRe (Iuridicum Remedium) se jako jediná v Česku dlouhodobě zabývá ochranou soukromí a digitálními právy. Sběr tzv. provozních a lokalizačních údajů o naší elektronické komunikaci, kterému se říká "data retention", patří mezi hlavní témata IuRe již od roku 2005. Právě tehdy byl zákon nařizující plošný sběr informací o každém vlastníkovi telefonu schválen.
"O pár let později, v roce 2011, se nám povedlo dosáhnout toho, aby byla právní úprava zrušena ústavním soudem. Vláda však zhruba po roce přijala upravená pravidla a sběr dat pokračoval," přibližuje historii data retention advokát a výkonný ředitel IuRe Jan Vobořil.
Další pokus o zrušení nové právní úpravy u ústavního soudu bohužel v roce 2019 nevyšel. Od té dody Soudní dvůr Evropské unie několikrát rozhodl, že plošný sběr je nelegální, protože příliš zasahuje do soukromí jednotlivců.
"I o tato rozhodnutí jsme opřeli naši argumentaci, když jsme v roce 2021 spolu s novinářem Janem Cibulkou podali na český! stát za nevýběrový sběr dat žalobu. Ta vedla až k přelomovému rozhodnutí z letošního dubna, kdy Městský soud v Praze potvrdil, že "stát selhal", když nelegálně sbírá a půl roku uchovává data o každém z nás," líčí nedávný úspěch Vobořil.
Zažádejte si o svá data
Český stát však data sbírat nepřestal, ani se za sběr dat neomluvil, jak mu přitom soud uložil. V srpnu podalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, do jehož gesce problematika spadá, dovolání k Nejvyššímu soudu.
"Aby byl zákon zrušen či upraven, rozhodli jsme se na politiky vytvořit větší tlak a připravili stránku, na kterém stručně a srozumitelně představujeme, proč je data retention problematické. Radíme zde také lidem, jak si mohou sami zažádat o data, která o nich telefonní operátoři shromažďují," říká koordinátor kampaní IuRe Hynek Trojánek.
"Aktuálně je zájem veřejnosti upřený k chystané kontrole komunikace ze strany Evropské komise, známé jako chat control. Ta by se dotkla plošného sledování obsahu komunikace včetně té šifrované. Stránkou chceme připomenout, že ! masivní sběr dat a dohled nad naší komunikací už se u nás dávno odehrává: a jmenuje se data retention," uzavírá Trojánek.
Web, který nabízí základní přehled argumentů proti data retention i stručnou historii najdou lidé na adrese: kdokde.iure.org
