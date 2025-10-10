Nedělejte kozla zahradníkem!
10. 10. 2025
Přes 50 profesorů a další čtyři stovky vědců žádají Andreje Babiše, aby výběrem ministra životního prostředí nerozšlapal své předvolební sliby
Více než 50 profesorů a profesorek a další čtyři stovky docentů a vědců přírodovědných oborů, práva či politologie signovalo a zaslalo otevřený dopis Andreji Babišovi. Žádají jej, aby svým rozhodnutím, kdo má vést Ministerstvo životního prostředí, nezničil to, co na tomto resortu ANO v období let 2014 až 2021 odpracovalo. Signatáři varují, že rozklad ministerstva, který Motoristé sobě suverénně anoncují, není v jeho zájmu ani v zájmu občanů.
V otevřeném dopise uvádíme, že „nové vedení ministerstva se bude podepisovat na reputaci celé vlády. Strana, která ho dostane na starost, by měla dodržovat program ANO a rozvíjet výsledky, které ANO řadu let budovalo.“
Při nekompetentním vedení resortu by byla ohrožena tvorba a ochrana životního prostředí i rozdělování dotací domácnostem a obcím z evropských fondů, k níž se ANO zavázalo svým voličům. Na předsedu vítězné strany Andreje Babiše dopisem apelujeme, aby „při sestavování vlády nastavil jasné zadání, priority a mantinely, které zajistí pokračování úkolů, jež Vy i Vaši voliči chtějí posunout dopředu.“
Nyní zvažovaný kandidát na ministra pan Petr Macinka se dlouhodobě projevuje jako přesvědčený odpůrce ochrany životního prostředí a následovník Václava Klause, popírajícího vědecké poznání klimatologie. Nelze proto čekat, že by pečoval o odborně zakotvený zájem mu potenciálně svěřeného rezortu.
Dopis jsme 8. října zaslali zároveň i prezidentu republiky Petru Pavlovi, protože zajistit stabilní a dostatečně kompetentní vládu je i jeho úkol.
doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc.
„MŽP musí prosazovat dlouhodobé a smysluplné využívání české krajiny společně s pochopitelnou ochranou naší výjimečné středoevropské přírody.“
prof. RNDr. František Krahulec, CSc. z Botanického ústavu AV ČR v.v.i.
„Pan ministr Brabec připravil v roce 2017 novelu zákona o ochraně přírody, která je velmi kvalitní. Při přípravě zahrnul mezi připomínkující též přední vědce zabývající se ochranou přírody. Byla by škoda, kdyby byla vědecká obec opomíjena a došlo nejen u tohoto zákona ke znevážení toho dobrého, čeho bylo v minulosti dosaženo. Je celá řada věcí, kterých se nepodařilo dosáhnout a je nutné s nimi pohnout.“
doc. JUDr. Martina Franková , Ph.D. z katedry práva životního Právnické fakulty Univerzity Karlovy
„Česká republika má v oblasti životního prostředí včetně změny klimatu celou řadu mezinárodních i unijních závazků, na jejichž vyjednávání se podílely předcházející vlády, včetně vlády Andreje Babiše. Ministerstvo životního prostředí je hlavním garantem jejich plnění. Kromě toho má společnost v oblasti ochrany životního prostředí velký závazek vůči budoucím generacím. Ministerstvo životního prostředí má vést odborník, který tato zásadní východiska chápe a respektuje. Svěření vedení Ministerstva životního prostředí politické straně, jejíž program popírá základní vědecká fakta a k ochraně přírody se staví zcela bezohledně, znamená rezignaci celé vlády na ochranu životního prostředí pro současné i budoucí generace..“
prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc. z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity
„Ochrana a tvorba životního prostředí je jedním z nejdůležitějších úkolů, který musíme naplnit pro budoucí generace. K jeho plnění je potřeba součinnost Ministerstva životního prostředí s vědci a odborníky, respektování vědeckých i odborných poznatků, ale i prosazování opatření směřujícím k ochraně přírody na politické úrovni. Proto by v čele MŽP neměl stát člověk, který výše zmíněné atributy nesplňuje.“
Univ. Prof. Dr. Anna Pospěch Durnová, Ph.D. z katedry sociologie Universität Wien
„Výzkumy ukazují, že zvládání environmentálních výzev závisí na koordinovaném politickém úsilí a odborném zázemí. Tyto předpoklady kandidatura Petra Macinky, vzhledem k jeho ideovému ukotvení a absenci zkušeností v oblasti životního prostředí, nenaplňuje.“
doc. Ing. et Ing. Eliška Vejchodská, Ph.D. z katedry veřejné a sociální politiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy
„Ministr životního prostředí má stát za svým resortem, ne proti němu. Smyslem tohoto resortu je chránit přírodu. Zdravá příroda je základem kvality života, zdravé společnosti i dlouhodobé prosperity. Kdo tuto vizi nesdílí, nemůže stát v jeho čele.“
prof. RNDr. Karel Prach, CSc. z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity
„Nařízení o obnově přírody EU zavazuje i Českou republiku obnovit do r. 2030 narušené ekosystémy minimálně na 20 % rozlohy. Úkolem Ministerstva životního prostředí je mimojiné zajistit splnění tohoto nařízení. K tomu je třeba kompetentního a s věcí obeznámeného představitele resortu.“
Otevřený dopis Andreji Babišovi a panu prezidentu Petru Pavlovi signovaný 262 vědci a vědkyněmi byl odeslaný 8. října 2025. Do doby odeslání této tiskové zprávy 9. října 2025 jej podepsali další signatáři, celkem jej nyní signovalo 52 profesorů a profesorek, 84 docentů a docentek a 337 dalších akademických pracovníků. Tedy celkem 476 vědců, jejichž podpisy jsou doplněny zde.
