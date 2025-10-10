Rusko zečtyřnásobilo nákupy benzínu v Bělorusku
Běloruské podniky zároveň nadále využívaly ruské přístavy k vývozu svých paliv do jiných zemí. V září se tranzitní dodávky oproti srpnu zvýšily o cca 1 %, až na 140 tisíc tun. Podle zdrojů agentury Reuters však v období od ledna do září tranzit meziročně klesl o téměř 40 % na 1,17 milionu tun. Podle agentury je to způsobeno poklesem objemů zpracování v Bělorusku. V zemi jsou dvě rafinerie - Novopolickij a Mozyr. Dokážou zpracovat asi 12 milionů tun ropy ročně, ale obvykle nepracují na plnou kapacitu a produkují asi 9 milionů tun produktů ročně.
Od začátku srpna provádějí ozbrojené síly Ukrajiny pravidelné údery na ruské rafinérie. Za něco málo přes dva měsíce byla napadena každá třetí ropná rafinerie v zemi. V září nejméně čtyři podniky zcela nebo částečně přestaly fungovat kvůli dronům. Patří mezi ně rafinerie Novokujbyševsk, astrachaňský závod na zpracování plynu Gazpromu a také rjazaňská rafinerie Rosněfť, která patří mezi 5 největších v zemi a dodává mimo jiné pohonné hmoty do Moskevské oblasti. V prvním říjnovém týdnu se stalo terčem útoku dalších pět provozů.
V důsledku toho v říjnu klesly objemy rafinace ropy v Rusku na 4,86 milionu barelů denně, o 484 tisíc barelů, tedy téměř o 10 % ve srovnání s červencem, uvedla agentura Bloomberg. Ve srovnání s říjnem loňského roku přitom ropné společnosti snížily rafinaci o 5 % a ve srovnání se stejným měsícem předválečného roku 2021 o 14 %, tedy o 794 tisíc barelů denně. Objem výroby pohonných hmot v zemi se tak stal nejnižším za posledních minimálně 5 let.
V důsledku toho se obyvatelé více než 20 regionů od Sachalinu po region Nižnij Novgorod potýkali s nedostatkem paliva. Ve čtyřech regionech - Ťumeň, Sverdlovsk, Čeljabinská oblast a také na Krymu - byla zavedena omezení na prodej benzínu "do jedněch rukou". Aby vláda krizi zmírnila, zavedla zákaz vývozu benzínu a motorové nafty do zahraničí a podle Kommersantu se připravuje na zahájení dovozu benzínu z Číny, Singapuru a Jižní Koreje.
Zdroj v angličtině: ZDE
