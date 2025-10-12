Hospodaření Britských listů za září 2025

12. 10. 2025

Vážení čtenáři,

děkujeme mnoha čtenářům, kteří nás finančně podporují. Opravdu si toho vážíme. V září 2025 jste nás podpořili částkou 90 699,82  , výdaje byly 108 145,18 , zůstatek koncem září byl 67 684,25 Mnoho lidí nám v září přispělo opravdu podstatnými částkami, DĚKUJEME VŠEM!!

(Boihužel, od té doby do 13. října se vybralo za skoro půl měsíce jen necelých dalších 11 000 Kč, což znamená, že pokud čtenáři nezasáhnou a nepřispějí, nebudeme zřejmě moci koncem měsíce uhradit honoráře našim redaktorům. Prosíme, přispějte!) 

Prosíme, v podpoře neustávejte - potřebujeme na provoz normálně přibližně 90 000 Kč měsíčně. VELMI si vážíme vaší trvalé podpory. 

Apelujeme na čtenáře, aby nám každý měsíc poslali oněch dvě stě korun.  Prosíme všechny o pravidelnou podporu 200 Kč měsíčně.

Finančních příspěvků od čtenářů si nesmírně vážíme, víme velice dobře, jak špatně na tom mnozí občané v ČR jsou. A neomlouvejte se, že přispíváte (údajně) málo, vážíme si každé koruny.  

Příspěvky na provoz Britských listů je možno  zaslat  na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. IBAN: CZ4455000000001001113917


Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz.

Jako v České republice oficiálně registrovaný spolek (občanské sdružení) poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně.

 

Hospodaření OSBL za září 2025


Zůstatek k dispozici Britským listům  31.8. 2025: 85 129,61  

Příjmy:

Od sponzorů ...........................................................90 699,82 

Výdaje:

připojení k internetu .................................................2145.18 Kč

honorář (BK) .............................................................22 000 Kč

honorář (DV)..............................................................22 000 Kč

honorář (KD) .............................................................32 000 Kč

honorář (FG, dvě platby, za srpen a za září 2025) 

...................................................................................30 000 Kč


Výdaje celkem:...................................................... 108 145,18 Kč


Zůstatek k  30. 9. 2025: 67 684,25   

Záznam spolku Občanské sdružení Britské listy u Městského soudu v Praze

Daňová přiznání Občanského sdružení Britské listy z let 2003-2022


2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 

2017  2018  2019  2020  2021  2022 

