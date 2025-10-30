Setkání Trumpa a Si Ťin-pchinga: Americký prezident oznámil, že během klíčových obchodních jednání byla uzavřena dohoda o vzácných zeminách a snížení cel
V rozhovoru s médii po skončení jednání Donald Trump označil setkání se svým čínským protějškem za „úžasné“
Donald Trump označil klíčová obchodní jednání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem v Jižní Koreji za „úžasná“ a oznámil, že spor o dodávky vzácných zemin byl vyřešen a že v dubnu navštíví Čínu.
Trump naznačil, že jejich jednání v Busanu by mohlo trvat tři nebo čtyři hodiny, ale muži se rozloučili po hodině a 40 minutách, protože Si se připravoval na summit lídrů APEC, který začíná v pátek v nedalekém Gyeongju. Trump nicméně ohodnotil schůzku jako 12 na stupnici od 1 do 10.
Čína se dosud nevyjádřila k tomu, na čem se oba lídři během jednání dohodli.
Americký prezident uvedl, že Čína ukončí omezení vývozu vzácných zemin a bude nakupovat americkou sóju. Dohoda o vzácných zeminách bude platit jeden rok a bude každoročně vyjednávána s očekáváním, že bude obnovena, uvedl.
Čína nakoupila první dodávky americké sóji za několik měsíců, informovala agentura Reuters den před jednáním.
„Všechny vzácné kovy jsou vyřešeny,“ řekl Trump. „A to platí pro celý svět, celosvětově, dalo by se říci, že se jednalo o celosvětovou situaci, nejen o situaci v USA. V oblasti vzácných kovů již neexistují žádné překážky. Doufejme, že tento pojem na chvíli zmizí z našeho slovníku.“
Americký prezident uvedl, že se dohodli na spolupráci v otázce Ukrajiny, a dodal, že válka byla „velmi silným“ tématem. „Dlouho jsme o tom mluvili a oba budeme spolupracovat, abychom zjistili, zda můžeme něco dosáhnout,“ řekl. Uznává, že Čína nakupuje velké množství ruské ropy, ale dodal, že toto téma nebylo skutečně diskutováno.
Dalším tématem, které nebylo diskutováno, byl Tchaj-wan. Oba muži dříve ignorovali otázku týkající se samosprávné demokracie, a to navzdory obavám Tchaj-peje, že Trump by mohl být ochoten učinit ústupky Siovi, který vyhrožuje, že „znovu sjednotí“ Tchaj-wan s pevninou.
Těsně před jednáním se Siem – jejich prvním osobním setkáním za šest let – Trump předpověděl, že bude mít „úspěšné setkání“ s šéfem ČÍny, když oba muži zahájili velmi očekávaná obchodní jednání.
Na začátku setkání na letecké základně Gimhae Trump médiím řekl: „Budeme mít velmi úspěšné setkání.“ Dodal však: „Je to tvrdý vyjednavač – to není dobré,“ a poté čínského vůdce poplácal po zádech.
Si přirovnal vztahy mezi USA a Čínou k oceánské lodi a řekl, že země by měly „zůstat na správném kurzu“ a „být partnery a přáteli“.
„Svět čelí mnoha obtížným problémům ... Čína a USA mohou společně nést odpovědnost jako významné země a spolupracovat na dosažení větších a konkrétnějších výsledků pro dobro našich dvou zemí a celého světa.“
Když oni a jejich delegace seděli naproti sobě u jednacího stolu, Si poznamenal, že on a Trump se několik let nesetkali – jejich poslední summit se konal v roce 2019 –, ale od Trumpova návratu do Bílého domu spolu mluvili po telefonu a vyměňovali si dopisy.
Si řekl, že on a Trump „nemají vždy stejný názor“, a dodal, že je „normální, že mezi dvěma největšími ekonomikami světa dochází občas k třenicím“.
Dodal: „Před několika dny ... naše dva ekonomické a obchodní týmy dosáhly základní shody ohledně řešení našich hlavních problémů a dosáhly povzbudivého pokroku. Jsem připraven pokračovat ve spolupráci s vámi na budování pevného základu pro Čínu a USA.“
Optimismus v Pusanu byl v ostrém kontrastu s nedávnou agresivní rétorikou ohledně obchodu, která hrozila uvrhnout USA a Čínu do ekonomické kolize s potenciálně katastrofálními důsledky pro globální ekonomiku.
Obchodní válka se tento měsíc znovu rozhořela poté, co Peking navrhl dramaticky rozšířit omezení vývozu vzácných zemin, které jsou nezbytnou součástí výroby všeho od smartphonů po stíhací letouny.
Trump v reakci na to slíbil odvetná opatření v podobě dalších 100% cel na čínský vývoz a dalších kroků, včetně možného omezení vývozu do Číny výrobků vyrobených s použitím amerického softwaru.
Trump tento týden naznačil, že sníží americká cla na čínské zboží výměnou za závazek Pekingu zastavit tok surovin potřebných k výrobě fentanylu.
Několik minut před setkáním se Si Ťin-pchingem Trump v příspěvku na sociálních médiích uvedl, že nařídil Pentagonu zahájit testování jaderných zbraní na úrovni Číny a Ruska. Na otázku reportéra ohledně tohoto rozhodnutí však neodpověděl, když se s Si Ťin-pchingem pustili do summitu.
