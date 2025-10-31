Nigérii chybí zdroje pro boj s džihádisty
31. 10. 2025
Generálporučík Olufemi Oluyede, kterého prezident Bola Tinubu jmenoval příštím náčelníkem štábu, promluvil k Národnímu shromáždění v hlavním městě Abuji v rámci procesu prověřování Senátem před očekávaným složením přísahy.
"Všichni víme, že zdroje nestačí," řekl Oluyede Senátu s tím, že "je to velmi obtížné... vést válku proti terorismu, banditismu".
Uprostřed mediálních zpráv o nedávném spiknutí ve věci převratu Tinubu minulý týden přeskupil své nejvyšší vojenské velitele.
Tinubuova vláda a armáda oficiálně popřely zprávy, že nejméně 16 důstojníků bylo zatčeno kvůli údajnému spiknutí a uvedly, že byli zatčeni kvůli disciplinárním záležitostem – ačkoli vojenské a vládní zdroje AFP naznačily něco jiného.
Nigérie bojuje s džihádisty na severovýchodě od povstání Boko Haram v roce 2009 v konfliktu, který se přelil přes hranice a vytvořil smrtící odštěpené skupiny, včetně konkurenčního Islámského státu.
Ačkoliv násilí od svého vrcholu před deseti lety ustoupilo, útoky pokračují, většinou na venkově, kde je armáda přetížená a státní instituce, včetně policie, jsou už dlouho slabé nebo chybí.
"Restrukturalizovat policii"
Bezpečnostní síly také bojují proti "banditům" - těžce ozbrojeným gangům zlodějů dobytka, které se rozšířily po venkovských oblastech severozápadní a střední Nigérie.
Jihovýchod mezitím čelí menšímu násilí spojenému se separatistickými skupinami.
Oluyede řekl, že Nigérie, domov čtvrté největší africké ekonomiky, by měla vyrábět více zbraní a vybavení na místní úrovni, aby ušetřila náklady.
V srpnu Spojené státy schválily prodej bomb, raket a munice do Nigérie za 346 milionů dolarů. Čína, Turecko, Brazílie, Pákistán a Nizozemsko jsou také hlavními dodavateli zbraní do nejlidnatější africké země.
Na celokontinentálním obranném summitu na začátku tohoto roku však nigerijské firmy chtěly ukázat své zboží, od obrněných vozidel po drony.
Oluyede také vyzval zemi, aby "restrukturalizovala policejní síly".
"Většina práce, kterou armáda dělá, je ve skutečnosti v kompetenci policie," řekl Oluyede.
"Je důležité, aby národ posílil policii: aby ji posílil, aby byla impozantnější, aby mohla dělat svou práci, zatímco my se soustředíme na obranu Nigérie před vnější agresí."
Letecký maršál Sunday Aneke, který byl jmenován náčelníkem štábu letectva, mezitím čelil otázkám ohledně rostoucího používání bezpilotních letounů ozbrojenými skupinami, které bylo zdokumentováno v Nigérii a v celém Sahelu.
"Nepřítel, proti kterému bojujete, chodil do školy," řekl Aneke a dodal, že povstalci by neměli být považováni za "otrhané" bojovníky.
Tinubuovo přeskupení nejvyšších generálů nahradilo náčelníka štábu Christophera Musu Oluyedem, který byl náčelníkem armádního štábu.
Generálmajor Waidi Shaibu má složit přísahu jako náčelník armádního štábu. Kontradmirál Idi Abbas je vybrán na post náčelníka námořního štábu.
Šéf obranné rozvědky, generálmajor Emmanuel Akomaye Parker Undiandeye, si udržel svou funkci.
