Morální vlna slušných kejklířů
29. 10. 2025 / Petr Haraším
Jenže ona je to celá obrovská vlna, jež zasáhla domácí elitu, sama se za ni prohlásila, nutkáním vlézt Izraeli do nepatřičných míst a tvářit se přitom velmi slušně a demokraticky. Až si jeden říká, kolik z těchto odvážných má na výplatní listině izraelská ambasáda, jak se podřekl válečný zločinec a masový vrah premiér kamarád našeho premiéra, ministra zahraničí a prezidenta Netanjahu.
Po vyhlášení příměří v Gaze, jež Izrael tradičně denně porušuje se šklebem na rtu, jako by do české proizraelské družiny vjela pionýrská míza a stachanovská agrese.
Studentům je láno, že vyvěsili palestinské vlajky, tedy vlajky napadené oběti, zatímco demokratická vláda, politici, novináři a umělci jsou zabaleni do vlajky Izraele, tedy do vlajky země, jež páchá genocidu, vyvraždila stovku tisíc lidí a zničila Gazu. A zvou se slušnými a okupují česká média.
Zastánci Izraele a jeho válečných zločinů se dostali na úroveň, o které se Rusko neodvážilo ani snít, když Putin bdí. Na otázku, páchá Izrael okupaci, blokádu a vyvraždil stovku tisíc lidí zní unisono odpověď: Neblokuje, Neokupuje a nevraždí. A s tímto postojem zmáknou každý izraelský válečný zločin, hladomor, ghetto a Hirošimu. A pokud to nestačí přidají obligátní narativ známý již z třetí říše… a kde jsou pohřbeny ty domnělé oběti? Ukažte nám hroby, nebo to neplatí. A populace v Gaze roste, žádná genocida není. Podívejte se, jak jsou tlusťoučcí, žádný hladomor není. A Izrael nekrade území, protože toto území je jeho, dostal jej od Boha, zní z hrdel ateistického Česka, a proto toto území okupují Palestinci, nikoli Izraelci.
Nejagilnější v progenocidní maškarádě je Fórum 24, kdy se v jeden den sejde třebas i trojice článků, hanící každého, kdo nepodporuje genocidu v Gaze. Zvláště pak vedoucí roli převzala Mitrofanovová, která je obzvlášť vysazená na Gretu a její aktivity proti genocidnímu Izraeli. Paní novinářka vyplodila obzvlášť hezké demagogické bláboly. Třeba: aktivisté hodlali porušit zákony svrchovaného státu Izrael, čímž zřejmě myslela nezákonnou blokádu, možná nelegální okupaci Gazy či snad samotnou izraelskou genocidu zde, zde, zde. Kdo si chce připomenout kvality komunistického tisku či tlače prosím zde. A tady si paní Mitrofanovová pěkně soudružsky odplivla: mentální příbuzní teroristů z Hamás zde. Tentýž den se přidal i známý podporovatel Izraele, demagog a hasbarista Hlaváček v eseji o antisemitismu v Česku, kde se mermomocí snaží vymluvit z izraelské genocidy v Gaze odvedením pozornosti na domnělý antisemitismus u nás. Slaboduché, ale zřejmě funguje zde. A do třetice ten den stoka vylitá z řad absolventů FAMU, UMPRUM a AVU, kteří žádají aktivně bránit, učinit řádná opatření a zabránit vzniku hlásných trub zde. jejich petice ponejvíce připomíná doby před sametem a je na stejné úrovni jako Saša Mitrofanov a přirovnání studentů ke Stalinovi.
Tady pár odkazů, aby bylo vidět, jak kvalitní novináře v Česku máme. A také analytiky. A odborníky na Izrael, judaismus, antisemitismus a na nekázeň protestujících studentů, jež režisér Bouda označí za postižené. V tomto článku s paní Tydlidátovou, jež nahazuje na proizraelské smeče víc než novinář Zemanovi, popisuje kupříkladu film Obchod na korze, přičemž si neuvědomuje, kolik podobných obchodů na korze, ulici, uličce Izraelci Palestincům v lepším případě jen ukradli, v horším vybombardovali a v nejhorším i s majiteli a jejich rodinami. Tento rozhovor je naprosto příšernou ukázkou zborcené slušnosti a proizraelské demagogie a primitivní hasbary zde. není divu, když Bouda brečí, že s ním nechce nikdo diskutovat.
Tady ukázka práce analytika Mikuleckého, tvrdí to o sobě, zde. V textu mimo jiné veřejnosti sdělil, že jen Palestinci a Palestina světu ukázali, jak má vypadat genocida.
Tak nějak jsme se dostali do stavu, kdy genocidu, válečné zločiny a zločiny proti lidskosti beze špetky studu podporuje česká vláda, novináři, publicisté, umělci a většina země.
Není pak divu, že je opět odsouzená učitelka, jejíž provinění je téměř nicotné v porovnání s proviněním premiéra, ministra zahraničí, prezidenta, Poslanecké sněmovny a Senátu. Ano, to je dnešní Česká republika to jsme my…
Haraším Petr
Komentář nevidomého z České demagogické republiky
