Kurdská povstalecká skupina PKK tvrdí, že stahuje síly z Turecka
29. 10. 2025
Militantní skupina Kurdská strana pracujících (PKK) uvedla, že stahuje všechny své síly z Turecka do severního Iráku jako součást procesu odzbrojení.
Skupina, která vede povstání proti Turecku po zhruba čtyři desetiletí, během nichž bylo zabito více než 40 000 lidí, se v květnu rozhodla složit zbraně po výzvě svého šestasedmdesátiletého uvězněného vůdce Abdullaha Öcalana.
Co řekla PKK?
V prohlášení z Iráku PKK uvedla, že cílem stažení bylo umožnit jí zahájit "svobodný, demokratický a bratrský život" a bylo součástí jejího úsilí pokročit v procesu odzbrojení a integrace.
Vyzvala Ankaru, aby podnikla kroky k usnadnění přechodu PKK k "demokratické politice" tím, že zavede zákony o integraci.
"Právní a politické kroky vyžadované tímto procesem... a zákony svobody a demokratické integrace, které jsou nezbytné pro účast v demokratické politice, musí být neprodleně zavedeny," uvádí se v prohlášení.
"Je třeba podniknout významné kroky, právní opatření pro proces slučitelný se svobodou," řekl novinářům na ceremoniálu vysoce postavený militant PKK Sabri Ok.
"Chceme zákony, které jsou specifické pro tento proces, ne jen amnestii."
Skupina již uvedla, že nyní chce hájit práva kurdské menšiny v Turecku demokratickými prostředky, jak požaduje Öcalan.
PKK již měla základnu v severním Iráku, když byla v posledních letech vytlačena za jihovýchodní hranici Turecka.
Její základny tam byly nadále napadány tureckou armádou, která v regionu zřídila několik předsunutých základen.
Jaké dopady by mohlo mít odnětí svobody?
Omer Celik, mluvčí vládnoucí strany AKP tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, řekl v televizi X, že rozhodnutí PKK stáhnout se bylo konkrétním výsledkem vládního cíle zajistit Turecko "bez teroru".
Řekl, že tento krok bude směřovat k vytvoření "pozitivního rámce" pro právní struktury, které mají být zavedeny parlamentní komisí.
Osmačtyřicetičlenná komise má také rozhodnout o osudu Öcalana, který je již 26 let držen na samotce na vězeňském ostrově Imrali nedaleko Istanbulu.
PKK trvala na jeho propuštění jako na součásti svých požadavků.
Konec tureckého konfliktu s PKK, která je Tureckem, USA a EU považována za teroristickou organizaci, by mohl mít širší důsledky pro region, například v sousední Sýrii.
Americká podpora syrských kurdských sil, které Turecko považuje za odnož PKK, vyvolala napětí mezi oběma členskými státy NATO, které může být nyní zmírněno.
Zdroj v angličtině: ZDE
