Babišovo programové prohlášení vlády: V některých krocích opatrné, v jiných krátkozraké, omezené a destruktivní
1. 11. 2025 / Jan Čulík
čas čtení 13 minut
Z právě zveřejněného programového prohlášení Babišovy budoucí vlády vyplývá, že se Babiš usilovně snaží tančit mezi vejci. Nechce si příliš rozezlít volič bývalé Fialovy koalice. Není proruský, není proti EU a NATO, ovšem jak je chce "reformovat", to je otázka. Chce uspokojit nabízením obrovského množství peněz lidi, kteří pro něho hlasovali, a vlastně vůbec všechny. Kde ty peníze vezme, když chce dál snižovat daně bohatým a nezvyšovat chudým? Neuvěřitelné.
O obrovské revoluci umělé inteligence, která zřejmě připraví miliony lidí o zaměstnání, nemá Babiš ve vládním programu nic.
Programové prohlášení budoucí Babišovy vlády dále obsahuje obrovské množství opravdu sebevražedných ústupků šíleným požadavkům oněch dvou děsivých minoritních "stran", které Babiš potřebuje k dosažení většiny ve sněmovně. Především Babiš absolutně ignoruje naprosto zásadní problém globálního oteplování, který ničí i Českou republiku. Je to sebevražda v přímém přenosu. Podívejme se na ten program podrobněji:
Klíčové body programového prohlášení budoucí vlády
V pátek strany možné budoucí vlády pod vedením předsedy hnutí ANO Andreje Babiše zveřejnily své programové prohlášení. V něm popisují konkrétní plány budoucího kabinetu.
Finance a hospodaření státu
- Deficit státního rozpočtu pod třemi procenty, vyrovnaná bilance jako jeden z hlavních cílů hospodaření
- Zavedení EET 2.0 od roku 2027 bez nutnosti fyzických účtenek
- Žádné zvyšování daní během volebního období
- Snížení daně z příjmu právnických osob na 19 %
- Zastropování sociálních odvodů OSVČ na 35 % průměrné mzdy
- Snaha o ukotvení koruny a platby v hotovosti v Ústavě České republiky
- Zprůhlednění financování neziskových organizací napříč obory
Pozn. JČ: Fialova vláda prohrála volby v důsledku obrovských sociálních a ekonomických rozdílů mezi bohatými městy a drsně upadajícím venkovem. Tuto destabilizaci, která vede k populismu a likvidaci demokracie, lze vyřešit pouze systematickým, rozsáhlým vládním investičním programem pro zanedbané venkovské regiony. Inteligentní vláda má státní investiční strategii. České vlády ne. Nic se tedy nevyřeší.
V dalších oddílech programového prohlášení se chystá dávat Babišova vláda mnoha lidem různé peníze. jak to dokáže, když chce snižovat daně a držet státní deficit pod třemi procenty?
Problém drsného zdanění chudých lidí a minimálního zdanění bohatých Babišova vláda nebude řešit. Naopak, snížením daní z právnických osob na 19 procent!! a zastropováním sociálních odvodů OSVČ na 35 procent průměrné mzdy se tento problém zjevně ještě prohloubí. Útoky na neziskové organizace jsou ústupkem šíleným minoritním stranám. Nesmyslné ukotvení koruny a odmítání eura je nacionalismus, uzákonění plateb v hotovosti je populismus, umožňující menším podnikatelům krást. Jak Babiš hradit to razantní zvyšování platů skoro všem?
Vnitřní bezpečnost a veřejná správa
- Navýšení nástupního platu policistů a hasičů na 50 tisíc korun
- Odmítnutí migračního paktu, azyl bude poskytován pouze ve výjimečných případech
Pozn. JČ: Znovu opakuji: Jak bude Babiš financovat to zvýšení platů policistů a dalších lidí, když chce dál snížit daně bohatým a nezvyšovat je chudým? Odmítnutí migračního paktu je sebevražedný populismus. Česká republika bez imigrantů zahyne. Kdo bude při vymírání Čechů vydělávat na důchody starších lidí? Všichni v ČR o tomto nebezpečí vědí, nikdo to neřeší. Žádná příprava na revoluci umělé inteligence. Babiš stejně jako většina českého obyvatelstva žije dál v sedmdesátkách.
A mimochodem: Jestliže zcela otřesně zruší ČR svou povinnost podle Ženevských dohod poskytovat útočiště lidem pronásledovaným a utíkajícím z válek, až Putin obsadí Českou republiku a Češi budou utíkat, myslíte, že je někdo přijme?
Obranná politika
- Nová Koncepce výstavby Armády ČR 2035, která stanoví naplňování závazků v rámci NATO
- Pořízení a rozvinutí komplexních systémů protidronové obrany
- Od roku 2026 bude nástupní plat vojáka činit 50 tisíc korun, následně bude valorizován
Pozn. JČ: Může nám - snad - do určité míry - spadnout kámen ze srdce, že Babiš tady populisticky neustupuje chcimírům a snad bude ochoten do armády v nynějším nebezpečí z Ruska investovat. Armáda ČR je ovšem ve strašném stavu. Zlepší to Babiš? A jak konkrétně? Čím uhradí zvýšení platů vojáků, když snižuje daně?
Zahraniční politika
- Obnovení vztahů na úrovni Visegrádské skupiny (V4)
- Kontinuita tradičního přátelství s Izraelem
- Podpora diplomatických kroků vedoucích k ukončení války na Ukrajině
- Zrušení postu ministra pro evropské záležitosti, evropská agenda spadne do gesce premiéra
- Setrvání v Severoatlantické alianci a Evropské unii
Pozn. JČ: Tohle jsou pěkné eufemismy, ale zjevně to znamená Babišovo spolčení s nejextremnější populistickou pravicí na Slovensku a v Maďarsku. Je to ale realistické, ta V4? Orbán zřejmě v Maďarsku teď prohraje volby, skutečně pak bude i dál Fico Orbána napodobovat? A co Polsko? To asi s extremisticky populistickým Babišem do V4 nepůjde. Kontinuita podpory izraelských válečných zločinů českou vládou je ovšem šokující. Pozor, aby Babiš neskončil na lavici obžalovaných v Haagu. Ty zločiny jsou nepromlčitelné. Stejné nebezpečí platí pro české vývozce zbraní do Izraele. Údajně chce Babiš Evropskou unii proměnit v populistickou organizaci. Jak to s tím je?
Právo a spravedlnost
- Reforma vězeňského systému
- Navýšení nástupního platu pracovníků vězeňské služby na 50 tisíc korun
- Povinné vzdělávání soudců a státních zástupců
- Vymáhání škody zaviněné soudci a státními zástupci
- Zavedení zákonu o celostátním referendu, členství České republiky v NATO a EU však nebude jeho předmětem
Pozn. JČ: Český vězeňský systém je děsivý, stejně jako české soudnictví. Bylo by potřeba vědět, jak je Babiš chce "reformovat". Lze kvitovat, že Babiš odmítl Okamurovy šílené snahy zrušit členství ČR v NATO a EU, nevíme ale, jak chce údajně Babiš EU "reformovat" Pozor na to.
Hospodářství, průmysl a energetika
- Nezavedení systému emisních povolenek ETS2, revize ETS1
- Zestátnění ČEZu skrze jeho rozpočet
- Zahájení stavebního řízení jaderných bloků Dukovany 5 a 6
- Příprava projektu temelínských bloků 3 a 4
- Poplatky za PoZE (podporované zdroj energie) na sebe převezme stát
- Udržení uhlí a plynu v energetickém mixu
Pozn. JČ: Tato část programu je evidentně nejšílenější a pro Českou republiku doslova katastrofální a vražedná. Globální oteplování je brutální problém, který postihuje i ČR. Rozhodnutí ho ignorovat a podporovat další růst teplot je doslova sebevražda.
Doprava
- Odmítnutí zákazu spalovacích motorů od roku 2035
- Slevy na jízdné pro studenty a seniory ve výši 75 %
Pozn. JČ: Odmítnutí zákazu spalovacích motorů je sebevražda. Slevy na jízdné jsou chvályhodné, ale jak to bude Babiš financovat, když snižuje daně? Glasgow ve Skotsku právě zkušebně zavádí provoz veřejných dopravních prostředků zadarmo, pokud se to osvědčí, bude to zavedeno v celém Skotsku. Nic takového Babiše samozřejmě ani nenapadne, ani to, že by měl zavést veřejnou dopravu ve městech zadarmo a omezit vjezd automobilů do měst. Způsobují infarkty i mladým lidem.
Vzdělávání
- Zásadní revize a zrušení neefektivních prvků inkluzivního vzdělávání
- Reforma systému přijímacího řízení na střední školy, aby si rodiče a žáci vybírali školu až se znalostí výsledků státní části přijímací zkoušky
- Nástupní plat vysokoškolsky vzdělaného učitele bude 50 tisíc korun, na konci volebního období bude průměrný učitelský plat 75 tisíc korun
Pozn. JČ: Jak na to mimo jiné stále upozorňuje odborník na školství Bohumil Kartous, české školy jsou strašné. Zastaralé. Učitelé žijí v sedmdesátkách. Memorování. Absolutní ignorance umělé inteligence. Inkluzivní vzdělávání je nesmírně důležité. Jeho likvidace je taky šokující ultrapravicový sebevražedný akt. Ničení mladých lidí. - Netuším, proč se v Česku pořád dělají přijímací zkoušky na střední a vysoké školy. Vždyť žáci a studenti mají vysvědčení z předchozích škol. V civilizovaných zemích se přijímají žáci a studenti na vyšší stupeň podle svých výsledků v konečném vysvědčení z předchozí školy. Co je to za diletantismus ignorovat tyto výsledky a dělat další zbytečné zkoušky? Kdy to bude odstraněno? Jak bude Babiš hradit zvýšení platů učitelů, když snižuje daně?
Sociální politika a zaměstnanost
- Zastropování věku odchodu do důchodu na 65 let a obnova spravedlivého valorizačního vzorce
- Zvýšení rodičovského příspěvku na 400 tisíc korun
- Obnovení přídavku na dítě dle aktuální situace rodin, školkovného a slevy na dani pro pečujícího rodiče
Pozn. JČ: Znovu: Jak to bude Babiš hradit, když snižuje daně bohatým?
Zdravotnictví
- Zkrácení čekacích lhůt u lékaře
- Nulová daň na léky na předpis
- Zavedení supermoderní fakultní nemocnice v Praze
- Elektronizace dat o zdravotní péči a dat o léčbě pacientů napříč poskytovateli
- Důraz na duševní zdraví
Pozn. JČ: Znovu: Jak to bude Babiš hradit, když snižuje daně bohatým? Co znamená "důraz na duševní zdraví"?
Zemědělství
- Podpora českých potravin a českých farmářů
- Podpora rozvoje všech forem zemědělského podnikání s důrazem na rozvoj malých a středních regionálních farem
- Snížení byrokratické zátěže, včetně redukce počtu kontrol, podmínek a právních předpisů
- Odmítnutí zavedení spotřební daně na tiché víno
Pozn. JČ: Znovu: Jak to bude Babiš hradit, když snižuje daně bohatým? Detekuji nacionalismus.
Životní prostředí
- Zásadní revize Green dealu
- Revize erozní vyhlášky
- Zachování zákazu skladování komunálního odpadu po roce 2030
- Zpřísnění trestů za týrání zvířat
- Revize dotací ekologických iniciativ a neziskových organizací
Pozn. JČ: Absolutně krátkozraké, a sebevražedné. Babiš si zřejmě myslí, že stejně brzo umře, tak co by se staral o zničení Česka globálním oteplováním. Je však záměrné zničení České republiky zrušením veškerých opatření proti globálnímu oteplování nebezpečím pro mladé lidi? Neměli by téhle hrůze ve svém vlastním zájmu zamezit? - Revize erozní vyhlášky je také nebezpečná.
Kultura
- Zrušení koncesionářských poplatků pro ČT a ČRo
- Kontrola hospodaření ČT a ČRo skrze Národní kontrolní úřad
- Výrazné zvýšení platů v kultuře
- Vstup do státních muzeí a galerií pro mládež, seniory a hendikepované zdarma
Pozn. JČ: Česká televize sice systematicky lže o válečných zločinech Izraele v Gaze, přesto však zrušení koncesionářských poplatků pro ČT a ČRo je zjevným podřízením veřejnoprávních médií Babišově vládě, je to ohrožením demokracie. A dále znovu totéž: Jak bude Babiš zvyšovat platy v kultuře, když snižuje daně pro bohaté?
Bydlení a regionální rozvoj
- Nový stavební zákon, který přinese zjednodušení a zrychlení územního plánování i povolovacích řízení
- Zajištění efektivní digitalizace stavebního řízení
- Zvýhodněná půjčka a státní podpory na úroky z hypotéky pro mladé rodiny při pořizování prvního bydlení
Pozn. JČ: Musím se opravdu smát. Jsi si jist, Babiši, že dokážeš realizovat digitalizaci stavebního řízení?
Sport, prevence a zdraví
- Výrazné navýšení investic do obnovy a výstavby sportovních zařízení
- Revize činností Národní sportovní agentury
Pozn. JČ: Babiš nabízí peníze všem. Kde je vezme, když snižuje daně? "Revize činností Národní sportovní agentury" vyvolává obavy stejně jako ta revize financování veřejnoprávních médií
Věda, výzkum a inovace
- Významné navýšení výdajů na vědu, výzkum a inovace
- Důraz na kvalitu výsledků před kvantitou
Pozn. JČ: Babiš nabízí peníze všem. Kde je vezme, když snižuje daně?
Digitalizace
- Dokončení implementace práva na digitální služby tak, aby většinu životních situací bylo možné vyřešit plně online
- Posílení odpovědnosti a pravomocí Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB)
- Zpřístupnění státních služeb skrze jednotné a srozumitelné rozhraní na webu či v mobilu
Pozn. JČ: Pozoruhodné. Právě probíhá obrovská revoluce umělé inteligence. Miliony lidí zřejmě přijdou o zaměstnání. Stejně jako Fialova vláda, ani Babiš to neřeší. Žijí v sedmdesátkách. Pěkné další spaní! Probuzení bude hodně dramatické.
111
Diskuse