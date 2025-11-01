Izrael pokračuje v útocích na Gazu, Palestinci se obávají návratu války
1. 11. 2025
Izraelská armáda již čtvrtý den útočí na pásmo Gazy a zabila nejméně tři lidi, což je další zkouška křehkého příměří zprostředkovaného USA.
Červený kříž uvádí, že po předání Hamásem převedl do Izraele neidentifikovaná těla tří lidí.
Genocida: Proč se Izrael snaží přeformulovat svou válku v Gaze?
Průzkumy veřejného mínění naznačují, že Izrael ztrácí podporu USA u generace Z, levice a svých tradičních spojenců v mainstreamové americké politice a evangelické pravici kvůli své válce v Gaze.
A pro Izrael je to podle analytiků skutečný problém.
„Pro Izrael je válka o americkou veřejnou mínění existenční,“ řekl Shibley Telhami z University of Maryland. „Je to pro ně vážná hra, ve které se nebere ohled na nic.“
„Jsme odhodláni“: Indonésie se možná zapojí do mírových sil v Gaze
Indonésie – nejlidnatější muslimská země na světě – se stala silným kandidátem na zapojení do mírových sil v Gaze.
Během své návštěvy Asie tento týden prezident Trump pochválil indonéského vůdce za jeho podporu mírové dohody na Blízkém východě. Indonésie nabídla pro Gazu tisíce vojáků.
„Opravdu jsme odhodláni vyslat mírové síly, aby řešily situaci v Gaze. Podrobnosti a podmínky však zatím nejsou jasné,“ řekl na začátku týdne indonéský ministr zahraničí Sugiono, který stejně jako mnoho Indonésanů používá pouze jedno jméno.
„Musí existovat mandát Rady bezpečnosti OSN, který, jak doufáme, bude vydán. Dosud neproběhly žádné diskuse a jsme daleko od vyřešení jakýchkoli detailů.“
Indonéský vojenský mluvčí generálmajor Freddy Ardianzah v pátek uvedl, že počet a složení vojáků jsou stále ve fázi plánování.
Rok násilí ze strany osadníků změnil krajinu okupovaného Západního břehu
Celé komunity v Jordánském údolí, beduínské komunity, zmizely. Byly zničeny a vypáleny izraelskými osadníky.
Několik mladých izraelských osadníků, ozbrojených, zabralo půdu, postavilo ploty, aby označilo své nové území, a zřídilo přední stanici s izraelskou vlajkou.
"Když jsem se pokusil vytáhnout telefon a pořídit fotografie nebo natočit video, řidič, se kterým jsem cestoval, mě požádal, abych to nedělal, protože nechtěl být označen izraelskými osadníky, kteří se volně pohybují po této oblasti a mohou zavolat izraelskou armádu. Žije v Jordánském údolí a obával se odplaty," říká reportér.
Je tedy opravdu pozoruhodné, jak moc se za posledních 12 měsíců změnila situace a jakou svobodou se izraelští osadníci těší.
Zatímco Netanjahu se nyní musí chovat k Trumpovi zdvořile a dodržovat příměří, pokud jde o Gazu, na okupovaném Západním břehu je cílem této vlády zabírat půdu, umožnit osadníkům nejen získat více zbraní, ale také je zcela volně používat, a pomáhat jim nasazením izraelské armády.
Obnova vzdělávání v Gaze musí začít hned pod palestinským vedením
Jsou to dva týdny, co se světoví lídři sešli v Šarm aš-Šajchu a opět prohlásili, že byla nalezena cesta k míru na Blízkém východě. Stejně jako v případě předchozích podobných prohlášení byli Palestinci, lidé, kteří musí tento mír žít, opomenuti.
Dnes Izrael drží křehké příměří jako rukojmí, zatímco svět se soustředí na pátrání po zbývajících tělech svých mrtvých zajatců. Nikdo nemluví o právu Palestinců pátrat po svých mrtvých, uctít je a veřejně truchlit nad jejich ztrátou.
Obyvatelům Gazy se předkládá myšlenka rekonstrukce. Ti, kdo k ní vyzývají ze zahraničí, si zřejmě představují pouze odklízení trosek, lití betonu a obnovu infrastruktury.
Nikdo nemluví o obnově lidí – o obnově jejich institucí, důstojnosti a pocitu sounáležitosti.
Izraelský dron zaútočil na auto v jižním Libanonu
Libanonská národní tisková agentura informuje, že izraelský dron zaútočil na vozidlo v Kfar Sir v jižní oblasti Nabatieh.
Stalo se to den po samostatném leteckém útoku poblíž Nabatieh v jižním Libanonu. Izrael se k útoku přihlásil a uvedl, že zabil člena Hizballáhu. Izrael pokračuje v opakovaných bombových útocích na Libanon navzdory příměří s Hizballáhem z listopadu 2024.
V severní Gaze jsou slyšet sporadické výstřely, zatímco se Palestinci vrací
Otec pěti dětí Hisham al-Bardai, který se nedávno vrátil do svého domu v táboře Jabalia v severní Gaze, říká, že v noci slyšel „několikrát výstřely okupačních sil“.
„Příměří začalo, ale válka neskončila a politika vyhladovění pokračuje,“ řekl s odkazem na přísnou blokádu Izraele, která brání vstupu zásob do Gazy a která byla po vstupu příměří v platnost mírně uvolněna.
Stejně jako mnoho obyvatel Gazy, kteří se vrátili do čtvrtí, které byly dříve pod izraelským nařízením o nuceném vysídlení, našel 37letý Bardai místo svého domu zřícenou budovu.
„Navzdory rozsáhlé destrukci v táboře Jabalia se lidé začínají vracet, i když je situace nebezpečná,“ řekl.
Izraelské útoky a demolice pokračují v celé Gaze
Izraelské stíhačky, dělostřelectvo a tanky ostřelovaly oblasti kolem Khan Younis, druhého největšího města Gazy na jihu území, navzdory pokračujícímu příměří.
Místní obyvatelé sdělili, že izraelské síly pokračují v demolici obytných budov v uprchlickém táboře Bureij v centrální Gaze a severní části města Gaza, kde byly spatřeny kvadrokoptéry shazující granáty.
Izrael povolil týmu Mezinárodního výboru Červeného kříže, doprovázenému egyptským technickým vybavením, vstup do oblastí za demarkační „žlutou linií“ v městečku Bani Suheila, východně od Khan Younis, aby pátrali po tělech izraelských zajatců, kteří byli pravděpodobně zabiti v této oblasti.
Bylo to podruhé, co Izrael povolil členům Hamásu, doprovázeným technikou, vstup do oblastí za takzvanou žlutou linií.
Křehké příměří čelilo největší výzvě na začátku tohoto týdne, kdy Izrael provedl útoky v Gaze, při nichž zahynulo více než 100 lidí, poté, co byl zabit izraelský voják v Rafahu, nejjižnějším městě Gazy.
Hamas a Červený kříž pokračují v pátrání po tělech izraelských rukojmích
Pátrací operace se soustřeďují především na východní části Khan Younis, kde členové vojenského křídla Hamasu, brigády Qassam, spolupracují s týmy Mezinárodního výboru Červeného kříže.
Hamas uvedl, že je připraven vyzvednout těla všech izraelských rukojmích, kteří se nacházejí a jsou pohřbeni za „žlutou linií“, která je pod izraelskou kontrolou.
Hamas vyzývá zprostředkovatele, aby vyvinuli tlak na Izrael, aby povolil použití těžší techniky a specializovaných týmů, které by proces urychlily. To je známkou toho, že vojenské křídlo přechází do druhé fáze dohody o příměří.
Vyjádřilo však značné obavy ohledně operačních problémů při vyzvedávání těl izraelských zajatců, vzhledem k tomu, že mnoho těl je pohřbeno pod troskami zničených čtvrtí, které byly srovnány se zemí masivním izraelským bombardováním.
Izraelská armáda vyvíjí větší vojenský tlak na místě a provádí sporadické letecké údery.
Říjen je nejnásilnějším měsícem, co se týče útoků osadníků na Západním břehu: UNWRA
Agentura OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA) odsoudila nárůst násilí izraelských osadníků proti palestinským sběračům oliv.
„Říjen 2025 je na dobré cestě stát se nejnásilnějším měsícem od roku 2013, kdy UNRWA začala sledovat násilí osadníků,“ uvedla agentura.
Ředitel UNWRA pro okupovaný Západní břeh Roland Friedrich uvedl, že útoky na pěstitele oliv „ohrožují samotný způsob života mnoha Palestinců“, protože pro mnoho z nich představují hlavní zdroj obživy.
Írán se po válce s Izraelem potýká s otázkou sociálních svobod
Prezident Masoud Pezeškian před měsícem představil „poradce generace Z“ a vyfotil se s ním s úsměvem na tváři, což se stalo virálním hitem na internetu.
Poradce Amirreza Ahmadi řekl místním médiím, že svou misi vidí v naslouchání íránské mládeži „od Teheránu po hranice této země“, a dokonce sdílel své mobilní číslo. Později však zablokoval komentáře na svých profilech na sociálních sítích po kritice uživatelů, kteří tvrdili, že Ahmadi „neodpovídá“ íránské generaci Z.
Toto jmenování se zdá být součástí snahy centristické vlády, která během volební kampaně slíbila větší sociální svobody a zrušení sankcí, o navázání kontaktu s mladšími generacemi, které jsou hnací silou politických změn v Asii i ve světě.
Izraelské síly zahájily invazi do jižní Sýrie
Izraelské jednotky postoupily do oblasti Quneitra v jižní Sýrii a vyslaly konvoj vojenských vozidel do strategické oblasti al-Tal al-Ahmar.
Nejméně 12 vozidel – včetně pick-upů, transportérů vojáků a džípů – vyrazilo z okupovaného města al-Hamidiyah a přešlo do vesnice Ofaniya, než pokračovalo směrem k al-Tal al-Ahmar, informovala Syrská arabská tisková agentura (SANA).
V posledních měsících izraelská armáda provedla několik přeshraničních útoků do jižních provincií Sýrie, včetně Quneitry, a to navzdory mezinárodním výzvám k zastavení porušování její suverenity.
Po pádu režimu Bašára al-Asada na konci roku 2024 Izrael rozšířil svou okupaci syrských Golanských výšin tím, že zabral „nárazníkovou zónu“, což bylo porušení dohody o stažení vojsk z roku 1974 se Sýrií.
Počet obětí v Gaze stoupá navzdory příměří s Izraelem
Za posledních 24 hodin bylo zabito pět lidí a nalezeno 17 těl, uvedlo ministerstvo zdravotnictví v Gaze ve svém prohlášení.
Celkový počet obětí dvouleté války Izraele v pásmu Gazy stoupl na 68 858, přičemž 170 664 lidí bylo zraněno, uvedlo ministerstvo ve svém prohlášení.
„Řada obětí zůstává pod troskami a na ulicích, protože sanitky a týmy civilní obrany se k nim dosud nemohly dostat,“ uvedlo ministerstvo.
Od začátku příměří 11. října bylo při izraelských útocích na Gazu zabito nejméně 226 Palestinců, 594 bylo zraněno a 499 těl bylo nalezeno v rozsáhlých troskách.
Pracovníci civilní obrany využívají příměří k zotavení po dvouletém utrpení
Záchranáři v Gaze se snaží zotavit během nejistého příměří, protože vědí, že kdykoli mohou být povoláni, aby znovu riskovali své životy během izraelského bombardování.
„Při prožívání této genocidy chtěl každý jen přežít. Ale moji kolegové a já jsme si jen přáli, abychom – pokud to zvládneme – neztratili rozum kvůli scénám, které jsme viděli, a tomu, čím jsme prošli,“ řekl záchranář Abdullah al-Majdalawi.
Hasič Nouh al-Shaghnoubi řekl, že díky příměří, které zpomalilo útoky, nyní „znovu poznává svou rodinu“.
„Poté, co jsme ztratili mnoho kolegů a přátel, jsme si začali uvědomovat, co se nám stalo,“ řekl al-Shaghnoubi. „Nezbyly nám žádné domy... Chybí nám pocit bezpečí. Budeme však pokračovat v našich životech.“
Izrael bombarduje Násirovu nemocnici Nasser.
Izraelští osadníci útočí na další palestinské pěstitele oliv a ničí úrodu
Přicházejí zprávy o dalších útocích na palestinské pěstitele oliv na okupovaném Západním břehu během krátké sklizňové sezóny.
Podle agentury Wafa se jeden útok, spáchaný izraelskými osadníky, odehrál ve městě Sinjil poblíž Ramalláhu. Ozbrojení osadníci napadli rodinu, která sbírala olivy, a vyhnali je z jejich pozemku, poté jim ukradli část zemědělského nářadí, uvádějí místní zdroje.
K druhému útoku došlo poblíž vesnice Huwara, jižně od Nablusu, kde skupina izraelských osadníků napadla farmáře a vysypala olivy, které sklidili, na zem.
Útoky na palestinské pěstitele oliv se letos zintenzivnily, podle Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) v Palestině došlo od začátku října k více než 120 případům násilí.
Hamas požaduje více vybavení a personálu k vyzvednutí těl rukojmích
Ozbrojené křídlo Hamásu, brigády Qassam, tvrdí, že Izraeli nabídlo vzorky z neidentifikovaných ostatků, ale ten to odmítl a požadoval těla k prozkoumání.
V důsledku toho Červený kříž v pátek předal Izraeli neidentifikovaná těla tří lidí poté, co je předal Hamas.
„Brigády Qassam potvrzují připravenost svých týmů pracovat na vyzvednutí těl nepřátelských zajatců uvnitř Zelené linie současně a na všech místech, jako součást uzavření této záležitosti,“ uvedla palestinská skupina v prohlášení s odkazem na obecně uznávanou hranici mezi Izraelem a okupovaným Západním břehem.
„Brigády Qassam vyzývají zprostředkovatele a Mezinárodní výbor Červeného kříže, aby poskytli a vybavili potřebné vybavení a personál pro práci na současném vyzvednutí všech těl.“
Izrael v sobotu uvedl, že ostatky tří osob předané Hamásem tento týden nepatří žádnému z zajatců, což je nejnovější překážka, která by mohla ohrozit příměří zprostředkované USA.
„Zásadní změna“, Trump naslouchá arabským zprostředkovatelům
Izraelský politický analytik Ori Goldberg říká, že Izrael ztrácí „autoritu na místě“ v Gaze, protože Spojené státy začínají více naslouchat arabským zprostředkovatelům ohledně jejich vize poválečného vývoje.
„Jedná se o zásadní změnu. Nelze přehánět, jak dramatická tato změna je,“ uvedl Goldberg.
Trumpova administrativa, která stále nemá jasnou poválečnou strategii, bude pravděpodobně „ochotná“ přijmout arabský návrh, jak postupovat v pozdějších fázích příměří – i ten, který zahrnuje souhlas Hamásu s odzbrojením namísto úplného odzbrojení, řekl Goldberg.
Izrael, dodal, již nemá schopnost „vetovat Trumpovy plány“ a pravděpodobně bude muset proti své vůli přijmout „účast Kataru i Turecka“ v poválečných bezpečnostních silách v Gaze.
